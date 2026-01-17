Επική ιστορία του Δήμα με απειλητικό φορτηγατζή: «Συγγνώμη ρε Πύρρο, μια μ@λ@κ!@ έκανα!»
Ο Πύρρος Δήμος διηγήθηκε στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου μια επική ιστορία με έναν οδηγό φορτηγού που είχε απειλητικές διαθέσεις.
Στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου στον ΣΚΑΪ φιλοξενήθηκαν ο Πύρρος Δήμας και η Αφροδίτη Σκαφιδά. Ο παρουσιαστής μεταξύ άλλων ρώτησε την πρώην αθλήτρια στίβου, πώς είναι να είναι παντρεμένη με μια προσωπικότητα όπως ο Πύρρος Δήμας.
