Επική ιστορία του Δήμα με απειλητικό φορτηγατζή: «Συγγνώμη ρε Πύρρο, μια μ@λ@κ!@ έκανα!»

Ο Πύρρος Δήμος διηγήθηκε στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου μια επική ιστορία με έναν οδηγό φορτηγού που είχε απειλητικές διαθέσεις.

Newsbomb

Επική ιστορία του Δήμα με απειλητικό φορτηγατζή: «Συγγνώμη ρε Πύρρο, μια μ@λ@κ!@ έκανα!»
LIFESTYLE
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου στον ΣΚΑΪ φιλοξενήθηκαν ο Πύρρος Δήμας και η Αφροδίτη Σκαφιδά. Ο παρουσιαστής μεταξύ άλλων ρώτησε την πρώην αθλήτρια στίβου, πώς είναι να είναι παντρεμένη με μια προσωπικότητα όπως ο Πύρρος Δήμας.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:26ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βρέθηκε ο 70χρονος Κώστας Καρτσωνάκης - Ήταν ταλαιπωρημένος

11:25ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Μαρούσι, στην Καρδίτσα παίζει η ΑΕΚ | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Η στιγμή της μυστικής διαφυγής της Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη χώρα - Δείτε βίντεο

11:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για το μπάσκετ: «Φέραμε το Final Four στην Αθήνα και ελπίζουμε σε δύο ελληνικές ομάδες»

11:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κερδίστε προσκλήσεις για «Το Μεγάλο μας Τσίρκο», μια θεατρική εμπειρία μνήμης και συνείδησης

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Αύξηση 20% στα αποθέματα νερού από την αρχή του έτους: 80 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα του Newsbomb.gr - «Πάμε καλά, αλλά...», προειδοποιεί ο Κώστας Λαγουβάρδος

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Μητσοτάκης για την οικογένεια του: Θέλαμε να φύγουμε μετά την Πρωτοχρονιά αλλά το σχέδιο πήγε κουβά

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγνοούμενος γιατρός στα Χανιά: Eλπίδες ότι είναι ζωνταντός ο 33χρονος

10:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Μεγάλη απόσταση ανάμεσα στο να είσαι γονιός θύματος και αρχηγός κόμματος»

10:39ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Αυτά είναι τα μέλη του «Συμβουλίου Ειρήνης» - Ανάμεσα τους και ο Χακάν Φιντάν - Ο ρόλος του Μπλερ

10:38ΚΑΙΡΟΣ

Σιβηρικός αντικυκλώνας απειλεί και την Ελλάδα: Χειμωνιάτικο δεκαήμερο με κρύο, ανέμους και βροχές - Οι προβλέψεις Κολυδά και Καντερέ

10:38LIFESTYLE

Επική ιστορία του Δήμα με απειλητικό φορτηγατζή: «Συγγνώμη ρε Πύρρο, μια μ@λ@κ!@ έκανα!»

10:35ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Διευθυντής σχολείου δίνει μπόνους €50 σε δασκάλους για να ταξιδέψουν στις οικογένειές τους

10:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στο ιταλικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο πρόεδρος της Φιορεντίνα, Ρόκο Κομίσο

10:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Καθοριστικός ο ρόλος του Μπενίτεθ στη μεταγραφή Αντίνο» - Όσα είπε ο Μανσούρ

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Γρατσία για την Καρυστιανού: «Ο κόσμος ξέρε τις δράσεις της - Θέλει να μάθει για τα απανθρακωμένα μέλη του παιδιού της»

10:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στον Alpha: Προβολή ισχύος και αυτοπεποίθησης η φρεγάτα «Κίμων»

10:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τετραπλή προσφορά* στην Novibet με κορυφαία έπαθλα!

09:59ΕΛΛΑΔΑ

«Η Λόρα είναι στην Αθήνα», λέει γείτονας - Ο λόγος που δεν ταξιδεύουν οι γονείς της στην πρωτεύουσα

09:43ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Νίκες για Λ.Α. Κλίπερς και Ρόκετς με… λαμπερούς Χάρντεν και Ντουράντ – Τα αποτελέσματα (17/01)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

09:59ΕΛΛΑΔΑ

«Η Λόρα είναι στην Αθήνα», λέει γείτονας - Ο λόγος που δεν ταξιδεύουν οι γονείς της στην πρωτεύουσα

10:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στον Alpha: Προβολή ισχύος και αυτοπεποίθησης η φρεγάτα «Κίμων»

08:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Για πρώτη φορά οι περισσότεροι κρίνουν αρνητικά την Καρυστιανού - Σταθερά μπροστά η ΝΔ

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες - Αναταράξεις στο μπλόκο της Νίκαιας: Παραιτήθηκε ο Ιορδάνης Ιωαννίδης με βαριές καταγγελίες

09:07ΕΘΝΙΚΑ

Ο «Κίμων»… πίκρανε τους Τούρκους – «Βλέπουν» ξανά κλιμάκωση στο Αιγαίο

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγνοούμενος γιατρός στα Χανιά: Eλπίδες ότι είναι ζωνταντός ο 33χρονος

06:56ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του Rafale λύθηκε: Τελικά μπορούν να χαθούν σε μάχη; Οριστική απάντηση μέσω Ινδίας και Πακιστάν

19:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ψυγείο» η χώρα για 4 ημέρες - Πότε έρχεται η νέα ψυχρή εισβολή - Πού θα χιονίσει

10:38ΚΑΙΡΟΣ

Σιβηρικός αντικυκλώνας απειλεί και την Ελλάδα: Χειμωνιάτικο δεκαήμερο με κρύο, ανέμους και βροχές - Οι προβλέψεις Κολυδά και Καντερέ

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε τετραήμερο ουκρανικό ψύχος» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Μητσοτάκης για την οικογένεια του: Θέλαμε να φύγουμε μετά την Πρωτοχρονιά αλλά το σχέδιο πήγε κουβά

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Το θαύμα της μηχανικής: Πώς στηρίζονται οι 7.000 τόνοι του πιο διάσημου rooftop του κόσμου

12:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Επίδομα 300 ευρώ σε ανέργους - Ποιοι μπορούν να το λάβουν

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Στο φως η αρχαία πόλη Κούβα: Σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη στον «Δρόμο του Μεταξιού»

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Η διακριτική και αθόρυβη ζωή της πριγκίπισσας Ειρήνης - Το άγνωστο ταξίδι της με τον Χρήστο Ζαμπούνη στη Βέροια για την ενίσχυση άπορων γονέων

08:24WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

10:38LIFESTYLE

Επική ιστορία του Δήμα με απειλητικό φορτηγατζή: «Συγγνώμη ρε Πύρρο, μια μ@λ@κ!@ έκανα!»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 17 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σημερα - Η μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ