Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Λαμπαδηδρόμοι οι πρωταγωνιστές της σειράς «Heated Rivalry»

Ο Connor Storrie και ο Hudson Williams κατά τη διάρκεια της 83ης τελετής απονομής των Χρυσών Σφαιρών, την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026, στο Beverly Hilton στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια.

Ο Κόνορ Στόρι και ο Χάντσον Ουίλιαμς, που πρωταγωνιστούν ως αντίπαλοι παίκτες στο χόκεϊ στην επιτυχημένη σειρά του HBO Max «Heated Rivalry», ανακοινώθηκαν ως οι επίσημοι λαμπαδηφόροι για τους επερχόμενους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μιλάνο-Κορτίνα.

Οι δύο ηθοποιοί είναι μεταξύ πολλών λαμπαδηφόρων που έχουν αναλάβει να μεταφέρουν την Ολυμπιακή Φλόγα από τη Ρώμη στο Μιλάνο πριν από την τελετή έναρξης, η οποία θα λάβει χώρα στο Μιλάνο στις 6 Φεβρουαρίου, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.

Στο σύντομο χρονικό διάστημα από τότε που το «Heated Rivalry» έκανε την πρεμιέρα του στις 28 Νοεμβρίου, η σειρά έγινε πολιτιστικό φαινόμενο και έπαιζε παντού. Μια δημοφιλής αλυσίδα γυμναστηρίων στις ΗΠΑ διοργανώνει μαθήματα με θέμα το «Heated Rivalry», διάφορα μπαρ διοργανώνουν πάρτι με θέμα το «Heated Rivalry», ενώ τα social media είναι γεμάτα με edits για την πολυαγάπητη σειρά.

Βασισμένο στα βιβλία «Game Changers» της Rachel Reid, το «Heated Rivalry» διαδραματίζεται σε μια περίοδο οκτώ ετών και απεικονίζει τις ζωές του Καναδού Shane Hollander (που υποδύεται ο Williams) και του Ρώσου Ilya Rozanov (που υποδύεται ο Storrie), οι οποίοι είναι μεγάλοι αστέρες του χόκεϊ και αντίπαλοι, αλλά έχουν πολύ διαφορετικές προσωπικότητες.

Αυτός ο συνδυασμός αποδείχθηκε ακαταμάχητος, καθιστώντας το «Heated Rivalry» μία από τις πιο δημοφιλείς σειρές του HBO Max.