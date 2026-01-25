Χρυσούλα Διαβάτη: Χαμόγελα για την ηθοποιό - «Θα τα καταφέρει...»

Μια αρκετά δύσκολη μάχη με τη ρευματοειδή αρθρίτιδα δίνει η ηθοποιός Χρυσούλα Διαβάτη, με την ηθοποιό ωστόσο να δείχνει σημάδια βελτίωσης, σύμφωνα με τον σύζυγό της, Νικήτα Τσακίρογλου.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι εκείνη θα ξεπεράσει την πρόκληση αυτή και τόνισε τη βαθιά ανάγκη που αισθάνεται για την παρουσία της στη ζωή του.

Στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», ο Νικήτας Τσακίρογλου μίλησε ανοιχτά για την πορεία της υγείας της Χρυσούλας Διαβάτη, η οποία έχει διαγνωστεί με ρευματοειδή αρθρίτιδα, μία χρόνια αυτοάνοση πάθηση.

«Η Χρυσούλα αισθάνεται καλύτερα και είμαι βέβαιος πως θα κερδίσει αυτό το στοίχημα ζωής, γιατί την έχω μεγάλη ανάγκη», δήλωσε ο ηθοποιός, προσθέτοντας πως ο έρωτας μεταξύ τους παραμένει ζωντανός παρά τις δυσκολίες. Περιέγραψε τη σύζυγό του ως ένα πολυτάλαντο και χαρούμενο άτομο, διαφορετικό από εκείνον, και εξέφρασε την πίστη του ότι η υποστήριξη και η πίστη θα τη βοηθήσουν να επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση της υγείας της.

Ο Νικήτας Τσακίρογλου χαρακτήρισε τη διάγνωση της Χρυσούλας ως ένα «χτύπημα της μοίρας», επισημαίνοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η επιστήμη απέναντι στα αυτοάνοσα νοσήματα. Παρόλα αυτά, τόνισε ότι η δύναμη και η αλληλεγγύη τους ως ζευγάρι τους βοηθούν να αντέξουν αυτή τη δοκιμασία.