Ηράκλειο: Είχε φυλακίσει τη σύζυγό του στο σπίτι - Την κακοποιούσε και την παρακολουθούσε με κάμερες

Σοκαριστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε χωριό της ΠΕ Ηρακλείου. Μητέρα και τρία ανήλικα παιδιά ζούσαν υπό καθεστώς εγκλεισμού, κακοποίησης και παρακολούθησης με κάμερες στο σπίτι.

Το χρονικό του τρόμου

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, η οικογένεια ζούσε φαινομενικά μια ήσυχη ζωή σε κεφαλοχώρι της ΠΕ Ηρακλείου. Ο πατέρας, επαγγελματίας τεχνικού κλάδου, περιγράφεται από τον κοινωνικό περίγυρο ως άνθρωπος εργατικός, που απουσίαζε πολλές ώρες από το σπίτι. Ωστόσο, πίσω από τις κλειστές πόρτες μια 40χρονη ζούσε υπό καθεστώς απόλυτου ελέγχου και τρομοκρατίας με την πεθερά της μάλιστα να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

«Big Brother» και απαγόρευση κυκλοφορίας

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα ζούσε υπό καθεστώς πλήρους εγκλεισμού σχεδόν από την αρχή του γάμου. Ωστόσο το τελευταίο διάστημα - από το περασμένο καλοκαίρι και μετά - η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Στο σπίτι είχαν εγκατασταθεί κάμερες ασφαλείας για την παρακολούθηση των κινήσεών της, ενώ της απαγορευόταν ρητά να βγει από την οικία ασυνόδευτη.

Το καθεστώς ελέγχου ήταν τόσο ασφυκτικό που, σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα δεν είχε τη δυνατότητα ούτε να συνοδεύσει τα παιδιά της στο σχολείο. Τη μεταφορά των ανηλίκων αναλάμβαναν συγγενικά πρόσωπα του συζύγου. Ακόμη και για τις πιο απλές καθημερινές δραστηριότητες, όπως η έξοδος στην αυλή, υπήρχε «επιτήρηση» από την πεθερά που φέρεται να εκτελούσε χρέη... «θαλαμοφύλακα.

Η κατάσταση, ωστόσο, δεν περιοριζόταν στην ψυχολογική βία. Το θύμα φέρεται να έχει υποστεί σωματική κακοποίηση επανειλημμένα, κάποιες φορές μπροστά στα μάτια των τριών παιδιών (δύο κοριτσιών και ενός μικρότερου αγοριού). Στο παρελθόν έχουν καταγραφεί περιστατικά απειλής με αιχμηρό αντικείμενο, ενώ αναφέρεται και περιστατικό όπου ο σύζυγος εγκατέλειψε τη γυναίκα σε ερημική τοποθεσία μακριά από την οικία τους, αναγκάζοντάς τη να επιστρέψει πεζή.

Τον τελευταίο καιρό, η συμπεριφορά του συζύγου είχε γίνει ακόμη πιο επιθετική, με εμμονικές ιδέες που επιδείνωσαν το κλίμα τρόμου μέσα στο σπίτι.

via-family-3.jpg

Η απόδραση

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν ένα βίαιο επεισόδιο που σημειώθηκε πριν από λίγα 24ωρα. Ο σύζυγος φέρεται να επιτέθηκε στη γυναίκα στο μπαλκόνι του σπιτιού, σέρνοντάς την από τα μαλλιά και εκτοξεύοντας απειλές για τη ζωή της.

Η γυναίκα, σε κατάσταση πανικού, κατάφερε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τις αρχές. Χαρακτηριστικό του τρόμου που βίωνε είναι ότι δήλωσε στους αστυνομικούς πως φοβόταν να βγει από το σπίτι μόνη της για να μεταβεί στο Αστυνομικό Τμήμα. Περιπολικό του Β’ ΑΤ Ηρακλείου άμεσα έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε την τρομοκρατημένη γυναίκα.

Όταν η 40χρονη βρέθηκε επιτέλους σε ασφαλές περιβάλλον, ξετύλιξε στους αστυνομικούς το κουβάρι της φρίκης. Με κατεπείγουσα εντολή Εισαγγελέα, στήθηκε επιχείρηση για την άμεση προστασία των παιδιών. Αστυνομικές δυνάμεις μετέβησαν στο σχολείο, παρέλαβαν τα ανήλικα και, μαζί με τη μητέρα τους, οδηγήθηκαν μακριά από το κακοποιητικό περιβάλλον.

Σύζυγος και πεθερά συνελήφθησαν με τoν 45χρονο να κρατείται κατηγορούμενος με βάση τη νομοθεσία για ενδοοικογενειακή βία, παράνομη κατακράτηση και του νόμου περί όπλων αφού στο σπίτι βρέθηκαν δυο κυνηγετικές καραμπίνες αλλά και σφαίρες 9mm από όπλο που δεν έχει βρεθεί. Από την πλευρά της η 69χρονη πεθερά που επίσης κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και παράνομη κατακράτηση αφέθηκε ελεύθερη.

Η τοπική κοινωνία δηλώνει συγκλονισμένη, καθώς, παρόλο που υπήρχαν ενδείξεις ότι «κάτι δεν πήγαινε καλά», η πραγματικότητα που βίωνε η οικογένεια παρέμενε... εντός των τοιχών.

