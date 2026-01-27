Σοκαριστικό βίντεο: Κομμώτρια σέρνει από την κουκούλα 15χρονη πελάτισσα επειδή δεν πλήρωσε

Βίντεο καταγράφει τη σοκαριστική στιγμή που κομμώτρια σέρνει μια 15χρονη μαθήτρια πίσω στο κομμωτήριο - πιάνοντάς τη από την κουκούλα - καθώς εκείνη προσπάθησε να φύγει χωρίς να πληρώσει.

Το ανατριχιαστικό αυτό βίντεο οδήγησε στη σύλληψη και καταδίκη της κομμώτριας από το Μέριλαντ.

Η Cunningham καταδικάστηκε τον Νοέμβριο για επίθεση δεύτερου βαθμού, για το βίαιο περιστατικό που σημειώθηκε τον Μάρτιο στο κομμωτήριό της. Σύμφωνα με το Fox 5 DC, της επιβλήθηκε ποινή πέντε ετών, με τους τέσσερις και έξι μήνες να αναστέλλονται, ενώ θα εκτίσει έξι μήνες σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι η επίθεση ξεκίνησε όταν η νεαρή πελάτισσα φέρεται να προσπάθησε να φύγει χωρίς να πληρώσει για χτένισμα αξίας 150 δολαρίων, το οποίο περιλάμβανε weave.

Η Cunningham υποστήριξε ότι το κορίτσι προσπάθησε να το βάλει στα πόδια.

«Την τράβηξα από την κουκούλα πίσω στο κομμωτήριο μέχρι να πληρωθώ ή μέχρι να έρθει η αστυνομία ή μέχρι να μου επιτρέψει να αφαιρέσω τα πρόσθετα μαλλιά», δήλωσε στο Fox 5. «Έτρεξε κυριολεκτικά έξω, ήταν έτοιμη να εξαφανιστεί».

Στο βίντεο, η Cunningham ακούγεται να φωνάζει στην ανήλικη: «Κάτσε εδώ μέχρι να στείλει κάποιος τα λεφτά». Στη συνέχεια προσθέτει: «Δεν παίζω γαμ***να. Μόλις προσπάθησες να το σκάσεις. Να λες πάλι καλά που δεν σε πλάκωσα».

Η Cunningham δήλωσε ότι δεν γνώριζε πως η πελάτισσα ήταν μόλις 15 ετών.

Είχε επίσης αναφέρει στο παρελθόν ότι δεν ήξερε καν πως κατηγορείται, μέχρι που δημοσιογράφος την πλησίασε για την υπόθεση.

Η μητέρα του κοριτσιού είπε ότι όλα ξεκίνησαν από ένα μπέρδεμα στην πληρωμή, υποστηρίζοντας πως η κόρη της έστειλε κατά λάθος τα χρήματα σε λάθος λογαριασμό Cash App και προσπαθούσε να λύσει το θέμα, όταν η κατάσταση ξέφυγε.

Πρόσθεσε πως το παιδί της έχει επηρεαστεί βαθιά από τότε που το βίντεο έγινε viral σε όλη τη χώρα.

«Είναι απολύτως παράλογο», δήλωσε. «Έχει γίνει viral, είναι παντού».

Όταν ρωτήθηκε για την ψυχολογική κατάσταση της κόρης της, είπε ότι «δεν είναι καθόλου καλά».

Η οικογένεια της ανήλικης έχει προσλάβει δικηγόρους και έχει καταθέσει αγωγή.

