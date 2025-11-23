Άγριο ξύλο μεταξύ κοριτσιών με γροθιές και κλωτσιές – Σοκαριστικό βίντεο

Καθημερινό φαινόμενο είναι πλέον τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων. Οι θύτες των περιστατικών αυτών πολλές φορές τραβούν σε βίντεο τα «κατορθώματά» τους και στη συνέχεια τα αναρτούν στο διαδίκτυο.

Το Mega έφερε στο φως της δημοσιότητας ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων που σημειώθηκε έξω από σχολείο. Αυτή τη φορά δύο κορίτσια συνεπλάκησαν άγρια με γροθιές, κλωτσιές και βρισιές μπροστά σε άλλους συμμαθητές τους.

Οι συμμαθητές των κοριτσιών παρακολουθούν αμέτοχοι το περιστατικό. Μάλιστα, όχι μόνο δεν προσπαθούν να τις χωρίσουν, αλλά σιγοντάρουν και προτρέπουν σε συνέχιση του καυγά.

Κάποιος φωνάζει «έσπασαν τα γυαλιά της», κι όμως ανήλικες συνεχίζουν.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Γυναίκες – νταήδες

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα περιστατικά βίας μεταξύ ανήλικων κοριτσιών ολοένα και αυξάνονται το τελευταίο διάστημα.

Μικρές κοπέλες που συμπεριφέρονται σαν αρχηγοί συμμορίας, τσακώνονται με το παραμικρό, απειλούν και δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν βία. Μάλιστα συχνά φέρουν πάνω τους μαχαίρια και σουγιάδες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα περισσότερα περιστατικά ανήλικης βίας και ιδιαίτερα ανάμεσα σε κορίτσια ξεκινούν από μία παρεξήγηση και μέσω ραντεβού, καταλήγουν σε ομαδικό ξυλοδαρμό έξω από τα σχολεία.

Τα βίντεο που διακινούνται στα κινητά των ανηλίκων προκαλούν έντονη ανησυχία, καθώς όλο και αυξάνονται.

