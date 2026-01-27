Ιράν: Προειδοποίηση Πεζεσκιάν στην Σαουδική Αραβία για τις απειλές από ΗΠΑ

Οι απειλές των Αμερικανών έχουν στόχο να διαταράξουν την ασφάλεια της περιοχής

Ιράν: Προειδοποίηση Πεζεσκιάν στην Σαουδική Αραβία για τις απειλές από ΗΠΑ
AP
1'
Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν συνομίλησε τηλεφωνικά σήμερα με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, βασικό σύμμαχο των ΗΠΑ, μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου ότι στέλνει μια «αρμάδα» στον Κόλπο.

«Οι απειλές των Αμερικανών έχουν στόχο να διαταράξουν την ασφάλεια της περιοχής και δεν θα έχουν άλλο αποτέλεσμα παρά την αστάθεια για αυτούς», προειδοποίησε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με την ιρανική προεδρία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε επανειλημμένα ότι οι ΗΠΑ θα επέμβουν στρατιωτικά κατά τη διάρκεια της βίαιης καταστολής του πρόσφατου κινήματος αμφισβήτησης στο Ιράν και ήδη αμερικανική ναυτική δύναμη αναπτύχθηκε τη Δευτέρα στην περιοχή.

