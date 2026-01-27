Έκρηξη σε στρατιωτική εγκατάσταση στο Ιράν - Βίντεο

Ιρανική στρατιωτική εγκατάσταση, που παλιότερα λειτουργούσε ως πυρηνική, συγκλονίστηκε από «έκρηξη», σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ με τις στρατιωτικές κινήσεις των ΗΠΑ πυροδοτεί φόβους για σύγκρουση στην περιοχή.

Ένα στρατιωτικό συγκρότημα στο Ιράν συγκλονίστηκε από μια αναφερόμενη έκρηξη, εν μέσω φημών ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτεθεί στην Ισλαμική Δημοκρατία. Δεν είναι ακόμη γνωστό τι προκάλεσε την έκρηξη.

⚠️ ???????? ???? ⚠️



Scenes from Iran, Parchin — Military & Nuclear Base… pic.twitter.com/mWc9g6r9eN — Iran Spectator (@IranSpec) January 27, 2026

Η Open Source Intel, η οποία περιγράφει τον εαυτό της ως υπηρεσία παρακολούθησης των μέσων ενημέρωσης, ανέφερε μια έκρηξη στο «στρατιωτικό συγκρότημα» του Parchin, επικαλούμενη τον δημοσιογράφο και πολιτικό αναλυτή του Ιράν Behnam Gholipour.

مرکز نظامی پارچین منفجر شد — Behnam Gholipour (@beehnam) January 27, 2026

Ωστόσο άλλες αναφορές υποστηρίζουν ότι οι ήχοι γύρω από το Parchin σχετίζονται με τις συνήθεις δραστηριότητες και πυραυλικές δοκιμές του στρατιωτικού κέντρου στην περιοχή.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης επικαλέστηκαν αξιωματούχους που δήλωσαν ότι οι ήχοι που ακούστηκαν κοντά σε στρατιωτική βάση προκλήθηκαν από συνήθεις δραστηριότητες και δοκιμές και όχι από έκρηξη. Οι επακόλουθες έλεγχοι έδειξαν ότι οι ήχοι προήλθαν από συνήθεις ενέργειες και δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στην εγκατάσταση, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mehr. Το πρακτορείο ανέφερε ότι δεν συνέβη κανένα περιστατικό ή έκρηξη. Οι αναφορές που κυκλοφορούν σχετικά με έκρηξη δεν είναι ακριβείς, ανέφερε το Mehr.

???IRAN - #ULTIMAHORA

??INFORMACION NO CONFIRMADA DE QUE AL PARECER FUERZAS QUDS DEL CGRI INDICARIAN EXPLOSIONES ESCUCHADAS EN PARCHÍN...



Eso es al menos lo que esta corriendo por cuentas iraníes en las que además también han confirmado que no tienen idea de dónde provino, ni… pic.twitter.com/sfdVImHfbY — ??????? ????? ???? (@mysteryWN) January 27, 2026

? BREAKING: Explosion at Iran’s Parchin nuclear site



Confirmed by IRGC’s Quds unit. pic.twitter.com/i1kq1JC1j6 — Tousi TV (@TousiTVOfficial) January 27, 2026

Μηνύματα όπως το ακόλουθο αναφέρουν:

«Μέχρι αυτή τη στιγμή, ο ήχος εκρήξεων από την κατεύθυνση της Παρτσίν έχει φτάσει στα αυτιά των κατοίκων της περιοχής. Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, τον τρόπο ή ακόμη και το ακριβές σημείο της έκρηξης»

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εγκατάσταση αυτή αποτέλεσε στόχο ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών τον Ιούνιο του περασμένου έτους, στο πλαίσιο ευρύτερων προσπαθειών για την καταστροφή των πυρηνικών και πυραυλικών υποδομών του Ιράν.

Επίσης τον Νοέμβριο του 2024 δημοσίευμα είχε υποστηρίξει ότι το Ισραήλ έπληξε το στρατιωτικό συγκρότημα Parchin, περίπου 20 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Τεχεράνης.

Η εγκατάσταση φέρεται να ήταν μέρος του ιρανικού προγράμματος πυρηνικών όπλων Amad μέχρι το 2003. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για τη δοκιμή εκρηκτικών που απαιτούνταν για την πυροδότηση πυρηνικού μηχανισμού, αναφέρει το δημοσίευμα που επικαλείται το Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας.

