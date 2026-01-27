Ρολόι της Αποκάλυψης 2026: Πιο κοντά από ποτέ στα μεσάνυχτα - Πόσο απέχουμε από τον όλεθρο

Το πιο κοντινό σημείο στην καταστροφή της ανθρωπότητας

Ρολόι της Αποκάλυψης 2026: Πιο κοντά από ποτέ στα μεσάνυχτα - Πόσο απέχουμε από τον όλεθρο
Το Ρολόι της Αποκάλυψης, που συμβολίζει το πόσο κοντά βρίσκεται η ανθρωπότητα στην καταστροφή του πλανήτη, ρυθμίστηκε φέτος στα 85 δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα —η πιο επικίνδυνη ένδειξη στην ιστορία του. Η ανακοίνωση έγινε την Τρίτη 27 Ιανουαρίου από το Bulletin of the Atomic Scientists, τον οργανισμό που δημιούργησε το ρολόι το 1947, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη απειλή από παγκόσμιες κρίσεις όπως οι πυρηνικοί κίνδυνοι, η κλιματική αλλαγή και οι τεχνολογικές εξελίξεις.

Το Ρολόι της Αποκάλυψης λειτουργεί ως συμβολικό μέτρο του πόσο κοντά βρισκόμαστε σε μια παγκόσμια καταστροφή, με τα μεσάνυχτα να αντιπροσωπεύουν την στιγμή που η Γη καθίσταται ακατοίκητη από τους ανθρώπους. Το ρολόι έχει γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα για την προειδοποίηση σχετικά με τους υπαρξιακούς κινδύνους που απειλούν την ανθρωπότητα.

Πέρυσι, το ρολόι είχε δείξει 89 δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα, ενώ το 2023 και το2024 είχε οριστεί στα90 δευτερόλεπτα. Η νέα ρύθμιση στα 85 δευτερόλεπτα αποτελεί το πιο κοντινό σημείο που έχει φτάσει ποτέ, αντικατοπτρίζοντας την ανησυχία των επιστημόνων για την ανεπαρκή πρόοδο στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων απειλών.

Η απόφαση των επιστημόνων βασίστηκε στην αυξανόμενη επικινδυνότητα από πυρηνικά όπλα, την επιδείνωση της κλιματικής κρίσης, τις βιολογικές απειλές και τις εξελίξεις σε ανατρεπτικές τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Επιπλέον, η διάδοση της παραπληροφόρησης, η αποπληροφόρηση και οι θεωρίες συνωμοσίας περιλαμβάνονται πλέον ως σημαντικές απειλές για την παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα.

Η Αλεξάντρα Μπελ, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του Bulletin, τόνισε: «Η ανθρωπότητα δεν έχει επιτύχει την απαιτούμενη πρόοδο για να μειώσει τους υπαρξιακούς κινδύνους που αντιμετωπίζουμε. Το Ρολόι της Αποκάλυψης μας υπενθυμίζει πόσο κοντά είμαστε στην καταστροφή μέσω των τεχνολογιών που εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε. Κάθε δευτερόλεπτο που περνάει μετράει, και ο χρόνος μας εξαντλείται».

Τι είναι το Ρολόι της Αποκάλυψης

Μια ομάδα επιστημόνων που εργάστηκαν στο Μανχάταν Πρότζεκτ, το κωδικό όνομα για την ανάπτυξη της ατομικής βόμβας κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ίδρυσε το Bulletin of the Atomic Scientists ως μη κερδοσκοπικό οργανισμό το 1945.

Ο αρχικός σκοπός του οργανισμού ήταν να μετρήσει τις πυρηνικές απειλές, αλλά το 2007, το Bulletin αποφάσισε να συμπεριλάβει και την κλιματική κρίση στους υπολογισμούς του.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 79 ετών, οι επιστήμονες του Bulletin αλλάζουν κάθε χρόνο την ώρα του ρολογιού ανάλογα με το πόσο κοντά πιστεύουν ότι βρίσκεται η ανθρωπότητα στην ολική καταστροφή. Κάποια χρόνια η ώρα αλλάζει, ενώ άλλα χρόνια παραμένει η ίδια. Η ώρα ορίζεται από εμπειρογνώμονες της επιστημονικής και ασφαλείας επιτροπής του Bulletin, σε συνεννόηση με την επιτροπή των χορηγών του, η οποία ιδρύθηκε από τον Άλμπερτ Αϊνστάιν τον Δεκέμβριο του 1948, με πρώτο πρόεδρο τον Τζούλιους Ρόμπερτ Όπενχάιμερ. Το συμβούλιο περιλαμβάνει σήμερα οκτώ νομπελίστες, πολλοί από τους οποίους είναι φυσικοί ή χημικοί.

