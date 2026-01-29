Τηλεφώνημα για βόμβα στο OPEN – Διακόπηκε ζωντανή εκπομπή – Δείτε το βίντεο
Την ώρα του τηλεφωνήματος ήταν στον «αέρα» τηλεοπτική εκπομπή.
Άγνωστος τηλεφώνησε στις 23:40 στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN και ανέφερε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα, χωρίς να δώσει χρονικό περιθώριο.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι Αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για έλεγχο.
Εκείνη την ώρα βρισκόταν σε εξέλιξη η εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω», με τον παρουσιαστή να ενημερώνει στον «αέρα» ότι υπήρξε απειλή για βόμβα και ότι το στούντιο έπρεπε να εκκενωθεί.
