Η επική αντίδραση της Τζένιφερ Λόπεζ με θαυμαστή της που αποκάλυψε πώς τον λένε «Μπεν» - Βίντεο

Η Τζένιφερ Λόπεζ έμεινε αποστομωμένη, όταν ανέβηκε στη σκηνή ένας θαυμαστής που είχε το όνομα Μπεν.

Η 56χρονη σταρ δεν δίστασε να κάνει χιούμορ για το διαζύγιό της από τον Μπεν Άφλεκ, κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο Λας Βέγκας.

«Κοιτάξτε αυτόν εδώ», είπε η τραγουδίστρια, καλώντας έναν θεατή να ανέβει στη σκηνή μαζί με την ίδια και τους χορευτές της. «Θα του τα πάρουμε όλα», αστειεύτηκε.

Όταν ο fan ανέβηκε τελικά στη σκηνή, η Lopez τον ρώτησε πώς τον λένε. Εκείνος απάντησε στο μικρόφωνο πως το όνομά του είναι… Μπεν.

Η αντίδρασή της; Ένα γρήγορο «ugh!», μια ξινισμένη γκριμάτσα και μετά γέλια, πριν τον οδηγήσει παιχνιδιάρικα πίσω από την αυλαία.

Jennifer Lopez had the most hilarious reaction to finding out the fan she brought up on stage was named Ben!



Και βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που η J.Lo αυτοσαρκάζεται για τις σχέσεις του παρελθόντος.

Πριν λίγο καιρό, είχε κάνει άλλη μία χιουμοριστική αναφορά στον γάμο της με τον Marc Anthony. «Μετά το τρίτο μου διαζύγιο, τότε ήταν που άρχισα να γίνομαι πραγματικά καλή σε αυτό», είπε με χιούμορ, αναφερόμενη στον γάμο της με τον Πορτορικανό τραγουδιστή, από τον οποίο χώρισε το 2014.