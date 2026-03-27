Όταν ο Τσακ Νόρις αψήφησε δις τον θάνατο: Υπέστη δύο σοβαρές καρδιακές προσβολές και γλίτωσε

Η υγεία του Τσακ Νόρις έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης μετά τον θάνατό του στις 20 Μαρτίου, καθώς ακόμα και μετά θάνατον δείχνει να επιβεβαιώνει τον μύθο του... ακλόνητου που τον συνόδευε, πέρα από τα χαρακτηριστικά ανέκδοτα που κυκλοφορούσαν κατά καιρούς για τον ίδιο.

Ο αγαπητός ηθοποιός του Χόλιγουντ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 86 ετών, φέρεται να υπέστη δύο καρδιακές προσβολές τον Ιούλιο του 2017, οι οποίες θα σκότωναν τους περισσότερους από τους... κοινούς θνητούς, όχι όμως και τον Τσακ Νόρις.

Όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται ιατρικές πηγές το διπλό αυτό έμφραγμα «θα είχε εύκολα σκοτώσει τους περισσότερους άνδρες που είχαν τα μισά του χρόνια» δίνοντας έτσι... υπόσταση στον «μύθο» του ηθοποιού και στα ανέκδοτα που είχαν βγει κατά καιρούς, ότι εκτός από όλους τους νόμους της φύσης, αψηφούσε και τον θάνατο.

Υπέστη διπλό έμφραγμα κι επέζησε

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Τσακ Νόρις αντιμετώπισε το καρδιακό επεισόδιο μετά την εμφάνισή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της United Fighting Arts Federation στο Λας Βέγκας. Με την οικογένειά του φέρονται να έκαναν ένα διάλειμμα στο Tonopah Station Hotel and Casino στη Νεβάδα κατά τη διάρκεια της εννιάωρης διαδρομής τους για την επιστροφή στο σπίτι τους στην Καλιφόρνια.

Υπάλληλος του ξενοδοχείου ισχυρίστηκε ότι ο θρυλικός σταρ «βρέθηκε για λίγο στο πάτωμα του καζίνο και μετά πήγε στο δωμάτιό του. Γύρω στις 5:30 π.μ., ο Τσακ κατέρρευσε με πόνους στο στήθος ενώ έκανε ντους».

Σταμάτησε να αναπνέει ενώ διακομίσθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Mt. Grant στο Hawthorne της Νεβάδα, και χρειάστηκε η χρήση απινιδωτή για την αποκατάσταση του καρδιακού παλμού του. Υπέστη δεύτερη καρδιακή προσβολή στο νοσοκομείο, όπου φέρεται επίσης να σταμάτησε να αναπνέει για κάποιο διάστημα.

Ο σταρ του Χόλιγουντ διακομίσθηκε εν συνεχεία με αεροδιακομιδή στο Περιφερειακό Ιατρικό Κέντρο Renown του Ρίνο για περαιτέρω νοσηλεία. «Όλα συνέβησαν τόσο γρήγορα που ένιωσα σαν να πέθανε δύο φορές σε 47 λεπτά!» είπε άνθρωπος από το περιβάλλον του, όπως επικαλείται το δημοσίευμα του OK Magazine. Η ίδια πηγή πρόσθεσε πως «υπήρχε τόση υστερία που είναι αδύνατο να γνωρίζουμε πόσο κράτησε η δοκιμασία. Οι άνθρωποι παρακολουθούσαν την οθόνη καρδιακού παλμού — όχι το ρολόι!»

Ο Τσακ Νόρις νοσηλεύτηκε μια μέρα πριν καταλήξει

Ρεπορτάζ της 19ης Μαρτίου αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός διακομίσθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο μετά από ένα άγνωστο ιατρικό επείγον περιστατικό ενώ βρισκόταν στο νησί Καουάι στη Χαβάη. Τίποτα δεν προμήνυε αυτή την εξέλιξη, καθώς σύμφωνα με το περιβάλλον του, την προηγούμενη ημέρα, ακολούθησε κανονικά τη ρουτίνα του κι έκανε προπόνηση με τον προσωπικό του εκπαιδευτή, και βρισκόταν σε πολύ καλή σωματική και ψυχολογική κατάσταση.

