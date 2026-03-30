Γιατί ακυρώθηκαν τα γυρίσματα του Master Chef στη Σύρο

Ο Αντιδήμαρχος του νησιού εξηγεί γιατί η παραγωγή πήρε την απόφαση να ακυρώσει τα γυρίσματα

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Ακυρώθηκαν την τελευταία στιγμή τα γυρίσματα του Master Chef που είχαν προγραμματιστεί να γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα στο νησί της Σύρου.

Την περίοδο που διανύουμε οι τηλεθεατές βλέπουν στις τηλεοράσεις τους ότι το ριάλιτι μαγειρικής βρίσκεται στη φάση των 18 παικτών, ωστόσο σε επίπεδο γυρισμάτων το Master Chef έχει φτάσει στην τελική 5αδα και στη λεγόμενη «μάχη των μαχών» -όπως την αποκαλούν οι παίκτες- όπου η μία μπριγάδα θα αποκλείσει συνολικά την αντίπαλή μπριγάδα.

Σε αυτό το στάδιο, είχαν προγραμματιστεί να γίνουν τα γυρίσματα του ριάλιτι μαγειρικής στο νησί της Σύρου ωστόσο την τελευταία στιγμή ακυρώθηκαν, γεγονός που προκάλεσε μία κάποια αναστάτωση στη δημοτική αρχή του νησιού.

Γιατί ακυρώθηκαν τελευταία στιγμή τα γυρίσματα στη Σύρο

Ο Αντιδήμαρχος Σύρου, Γιάννης Βουτσίνος το περασμένο Σαββατοκύριακο μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το Σ/Κ», για το θέμα που προέκυψε ενώ παράλληλα έκανε και μία ανάρτηση που εξηγεί αναλυτικά τι ήταν αυτό που οδήγησε την παραγωγή στο να ακυρώσει τα γυρίσματα στο νησί.

«Είχαμε δώσει άδεια και είχαμε παραχωρήσει δωρεάν όλους τους χώρους. Κάλεσε το Υπουργείο Πολιτισμού την παραγωγή, για να λάβουν άδεια διότι η Ερμούπολη είναι ιστορικός τόπος, το δημαρχείο όπως και η έπαυλη Τσιροπίνα αποτελούν μνημεία για να πληρώσουν τέλη κινηματογράφησης που κοστολογήθηκαν στις 5 χιλιάδες ευρώ - που δεν ήταν και τόσο μεγάλο το πρόβλημα - αλλά και τέλη χρήσης του βίντεο όταν θα προβαλλόταν τα επεισόδια για 10 ευρώ το δευτερόλεπτο. Αυτό τίναξε στον αέρα το κόστος της παραγωγής και η παραγωγή ακύρωσε την τελευταία στιγμή τα γυρίσματα», ανέφερε ο κ. Βουτσίνος συνεχίζοντας:

«Καταλαβαίνω πως υπάρχει απόφαση από το Υπουργείο που αφορά στους χώρους αυτούς, αλλά η πλατεία της Ερμούπολης ανήκει στο νησί και σε ορισμένους ιδιώτες. Δεν είναι λογικό, αισθανόμαστε αδικημένοι, ενοχλημένοι γιατί η Σύρος έχασε μία τεράστια τηλεοπτική ευκαιρία».

Η ανάρτηση του Αντιδήμαρχου της Σύρου Γιάννη Βουτσινού

«Θα μπορούσε να είναι πρωταπριλιάτικο αστείο. Δυστυχώς δεν είναι.

Η προγραμματισμένη παραγωγή του #MasterChef στη Σύρο, που προετοιμαζόταν εδώ και δύο μήνες με εντατική δουλειά για μια διπλή κινηματογράφηση η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31/3 και να προβληθεί στα τέλη Μαΐου, ακυρωνεται.

Και ακυρώνεται όχι επειδή δεν έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες σε τοπικό επίπεδο. Κάθε άλλο.

ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ #ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

Σαν #Δημος καλέσαμε την παραγωγή με σκοπό μια υπερπαραγωγή που θα προέβαλε το νησί και τις ομορφιές του.

Δημος, αιρετοί, και υπηρεσίες εργαστήκαμε συστηματικά, ώστε να διασφαλιστούν όλα όσα απαιτούνταν για την υποδοχή μιας μεγάλης παραγωγής 75 ατόμων. Είχαν εξασφαλιστεί αδειοδοτήσεις, παραχωρήσεις χώρων, χορηγίες, ζητήματα καθαριότητας, οργάνωσης, υποστήριξης και συνολικού συντονισμού, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια υπερπαραγωγή που θα ανέδειχνε τη Σύρο μέσα από δύο επεισόδια, με γυρίσματα σε εμβληματικά σημεία όπως η Πλατεία Μιαούλη, η Ερμούπολη, το Θέατρο Απόλλων και η Έπαυλη Τσιροπινά.

Κι ενώ όλα είχαν προχωρήσει, την Τρίτη, σύμφωνα με την ενημέρωση που λάβαμε από την παραγωγή, υπήρξε επικοινωνία από το Υπουργείο Πολιτισμού προς εκείνη, με αίτημα να υποβληθεί αναλυτική αίτηση, με λεπτομερή περιγραφή για το τι και πώς θα προβληθεί σε σχέση με τα μνημεία και τους χώρους κινηματογράφησης, προκειμένου να δοθεί σχετική άδεια και να προσδιοριστούν τα τέλη #κινηματογράφησης.

Η παραγωγή ανταποκρίθηκε άμεσα και κατέθεσε όλα τα ζητούμενα στοιχεία, μαζί με τις αδειοδοτήσεις και τις εγκρίσεις του Δήμου. Ωστόσο, μέσα σε #μόλις μία ημέρα, εκδόθηκε απόφαση με την οποία προσδιορίζονταν τέλη κινηματογράφησης ύψους 4.960 ευρώ υπέρ του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.

Παράλληλα, διευκρινίστηκε ότι μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων θα έπρεπε να ακολουθήσει νέος προσδιορισμός για τα τέλη #χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού, τα οποία ορίζονται στα 10 ευρώ ανά δευτερόλεπτο απεικόνισης σύμφωνα με σχετικό ΦΕΚ.

Με αυτά τα δεδομένα τελευταία στιγμή, το συνολικό κόστος εκτοξεύτηκε αιφνιδίως σε επίπεδα που, σύμφωνα με την παραγωγή, θα ξεπερνούσαν τις 70.000 ευρώ, καθιστώντας το εγχείρημα οικονομικά ασύμφορο και οδηγώντας τελικά στην ακύρωσή του.

Και όλα αυτά προφανώς συμβαίνουν πρώτη φορά στα χρονικά.

Το αποτέλεσμα είναι απλό αλλά εξαιρετικά σοβαρό:

Η Σύρος χάνει μια τεράστια ευκαιρία πανελλαδικής προβολής μέσα από ένα πρόγραμμα υψηλής τηλεθέασης, με άμεσο αντίκτυπο στην αναγνωρισιμότητα και την επισκεψιμότητα του νησιού, ιδιαίτερα από την εγχώρια αγορά.

Είναι πραγματικά απογοητευτικό, σε μια περίοδο που όλοι μιλάμε για εξωστρέφεια, προβολή, ανάπτυξη και στήριξη των προορισμών, να μπαίνουν τέτοια εμπόδια σε μια παραγωγή που κλήθηκε απο τον Δήμο μας για να αναδείξει τη Σύρο σε εθνικό επίπεδο, χωρίς καμία επιβάρυνση για το Δημόσιο και με τεράστια προστιθέμενη αξία για τον τόπο.

Η ουσία είναι μία:

όταν μια τέτοια ευκαιρία χάνεται όχι από έλλειψη προετοιμασίας, αλλά από μια διαδικασία που στην πράξη καθιστά απαγορευτική την υλοποίησή της, τότε οφείλουμε όλοι να αναλογιστούμε τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε ότι θέλουμε να προβάλλουμε τον πολιτισμό και τους τόπους μας.

Εκφράζω τον θαυμασμό και τις ευχαριστίες μου προς την παραγωγή της εκπομπής, για την οργάνωση και την εμπιστοσύνη τους στην Σύρο.

Λυπάμαι πολύ που δεν μπόρεσα να κάνω περισσότερα.

Σε στιγμές σαν κι αυτή, νιώθω πραγματικά ξένος στον τόπο μου».

