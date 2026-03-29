Αντριάνα Σκλεναρίκοβα: Το παραμύθι που έγινε εφιάλτης για την καλλονή των 90s

Η κακοποίηση, η νέα αρχή και ο αγώνας για δικαιοσύνη

Ανθή Κουρεντζή

Η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα / Getty Images

Η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα συγκλόνισε μιλώντας για την σωματική και λεκτική κακοποίηση που βίωσε κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον εν διαστάσει σύζυγό της Αράμ Οχανιάν.

Όπως αποκάλυψε το διάσημο super model, η μετατροπή της κόρης της, Νίνα σε αντικείμενο εκβιασμού από τον Οχανιάν ήταν το ποτήρι που ξεχείλισε το ποτήρι, ο λόγος που βρήκε τη δύναμη να μιλήσει ανοιχτά για τον Γολγοθά που ζει όλο αυτό το διάστημα και να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα / Getty Images

Ολόκληρη την ανάρτηση της Αντριάνα Σκλεναρίκοβα:

«Εδώ και χρόνια, αντιμετωπίζω αδιάκοπες πιέσεις και επαναλαμβανόμενες προσπάθειες αποσταθεροποίησης από τον πατέρα της κόρης μου. Η Νίνα έχει μετατραπεί σε εργαλείο και αντικείμενο εκβιασμού και διαπραγματεύσεων τόσο παράλογων όσο και ανυπόφορων από εκείνον που παραμένει σύζυγός μου. Για μεγάλο διάστημα επέλεξα να μην απαντώ, να χαμογελώ διακριτικά και να διατηρώ τη σιωπή μου, προκειμένου να προστατεύσω το παιδί μου και να διαφυλάξω ό,τι θα έπρεπε να μένει εκτός δημόσιας σφαίρας» έγραψε στην ανάρτησή της στις 23 Μαρτίου.

Σήμερα, αντλώντας θάρρος από όσες μίλησαν πριν από εμένα, δεν θέλω πλέον να σιωπώ. Διέφυγα από τη βία, όμως με καταδιώκει τη στιγμή που προσπαθώ να ξαναχτίσω τη ζωή μου. Δεν μπορώ πλέον να σιωπώ όταν η κόρη μου γίνεται εργαλείο χειρισμών και διαδικασιών που αποσκοπούν στο να με ταπεινώσουν, να με πλήξουν και να μου αφαιρέσουν, με κάθε μέσο, την έως τώρα εναλλασσόμενη επιμέλεια».

Επιλέγω να σπάσω τη σιωπή μου και να προσφύγω στη Δικαιοσύνη, στην οποία έχω εμπιστοσύνη. Να μιλήσω. Να τολμήσω. Να πω. Και να αποδείξω. Για εμένα. Για την κόρη μου».

Η κακοποίηση σε παιδική ηλικία από τον πατέρα της

Η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα είδε να αναβιώνουν μπροστά της σκοτεινές μνήμες του παρελθόντος όταν ως μικρό κορίτσι έπεφτε θύμα κακοποίησης από τον ίδιο της τον πατέρα. Τότε, όπως είχε αποκαλύψει σε βιβλίο για τη ζωής της, δεν μπορούσε κανείς να την βοηθήσει, ούτε η ίδια της η μητέρα, υπομένοντας σιωπηλά κάθε μαρτύριο.

Τη σωτηρία που δεν της έδωσε τότε η μητέρα της, αποφάσισε να τη δώσει εκείνη στη κόρη της βάζοντας τέλος σε αυτόν τον εφιάλτη.

Από τον παραμυθένιο γάμο στον εφιάλτη

Η σχέση της Αντριάνα Σκλεναρίκοβα και του Αράμ Οχανιάν ξεκίνησε λίγο μετά την ανακοίνωση του χωρισμού της με τον Κριστιάν Καρεμπέ το 2011. Το καλοκαίρι του 2014, το μοντέλο και ο επιχειρηματίας παντρεύτηκαν σε μια πολυτελή τελετή στο Μονακό, ενώ το 2018 έφεραν στον κόσμο την κόρη τους Νίνα.

Ο γάμος τους έληξε το 2022, χωρίς ωστόσο να έχει εκδοθεί ακόμη το διαζύγιο, με αποτέλεσμα η Σκλεναρίκοβα να πραγματοποιεί συχνά ταξίδια μεταξύ Γαλλίας και Μαρόκου, στο πλαίσιο της συνεπιμέλειας, προκειμένου να είναι όσο πιο πολύ γίνεται με την κόρη της Νίνα.

Adriana Sklenarikova

Η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα / AP

Σε συνέντευξή του τον Σεπτέμβριο του 2025 στο περιοδικό «VSD», ο Αράμ Οχανιάν είχε παρουσιάσει την Σκλεναρίκοβα ως μια ανεπαρκή μητέρα, ισχυριζόμενος ότι επισκέπτεται την κόρη τους 8-10 ημέρες τον μήνα, ενώ υποστήριζε ότι ο ίδιος είναι ο «παρών» γονέας στη καθημερινότητα του παιδιού τους.

Η δημόσια εξομολόγηςη της Αντριάνα Σκλεναρίκοβα συμπίπτει με την κυκλοφορία του νέου της βιβλίου, «Σε αγαπώ γιατί σε αγαπώ και τίποτε άλλο», στα μέσα Μαρτίου, όπου εξυμνεί τη δύναμη της αγάπης, αποδεικνύοντας πως η προσπάθειά της για μια νέα αρχή περνά πλέον μέσα από την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας.

Ποια είναι η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα

Η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα γεννήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 1971 στο Μπρέζνο της Σλοβακίας από τους Μίροσλαβ Σκλεναρίκ και Ζλάτιτσα Σκλεναρίκοβα.

Ενώ σπούδαζε ιατρική στην Πράγα, η Σκλεναρίκοβα συμμετείχε σε έναν διαγωνισμό μοντέλων όπου και κέρδισε. Από το 1998 ξεκίνησε μία λαμπρή καριέρα και έγινε ένα από τα διασημότερα μανεκέν, συνεργαζόμενη με κορυφαίους οίκους μόδας, όπως η «Victoria's Secret».

Η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα / Getty Images

Από το 1994 έως το 1997 η Σκλεναρίκοβα είχε σχέση με τον Άγγλο τραγουδιστή Μικ Χάκναλ.

Στις 22 Δεκεμβρίου 1998 παντρεύτηκε τον Γάλλο ποδοσφαιριστή Κριστιάν Καρεμπέ, με τον οποίο είχαν σχέση μόλις λίγους μήνες. Χώρισαν το 2011 αλλά το διαζύγιό τους εκδόθηκε επίσημα τον Δεκέμβριο του 2012.

Το 2011 ξεκίνησε τη σχέση τη σχέση της με τον Αρμένιο επιχειρηματία Αράμ Οχανιάν και τον Ιούνιο του 2014 παντρεύτηκαν στο Μαρόκο. Το 2018 το ζευγάρι απέκτησε μια κόρη, την Νίνα Οχανιάν.

