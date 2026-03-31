ΛΕΞ: Στο πλευρό της ΑΕΝ Κρήνης ο ράπερ - Οι πανηγυρισμοί που έγιναν viral

Την υποστήριξή του στην ΑΕΝ Κρήνης έδειξε έμπρακτα ο ΛΕΞ, ο οποίος βρέθηκε στο γήπεδο και παρακολούθησε από κοντά τη νίκη της ομάδας με 3-1 απέναντι στον Κισσό Χορτιάτη.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης από τη Θεσσαλονίκη, γνωστός για τη δυναμική παρουσία του στη ραπ σκηνή, δεν πέρασε απαρατήρητος, καθώς πανηγύρισε έντονα το πρώτο γκολ της ομάδας. Μάλιστα, βρισκόταν πίσω από την εστία μαζί με τον αρχηγό της ομάδας, Ηλία Δούμα, σε μια στιγμή που κατέγραψαν οι άνθρωποι της ομάδας και γρήγορα έγινε viral στα social media.

Στο αγωνιστικό σκέλος, η ΑΕΝ Κρήνης επικράτησε με 3-1 του Κισσού Χορτιάτη, καταγράφοντας μία ακόμη νίκη στο πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Βασίλη Μιχαηλίδη παραμένει σε τροχιά ανόδου από τη Β' στην Α' κατηγορία της ΕΠΣ Μακεδονίας, συνεχίζοντας την πορεία της στη διοργάνωση.