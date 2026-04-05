Η γαμήλια «απάτη» των σταρ: Ποιοι γνωστοί ηθοποιοί έκαναν την τελετή αλλά δεν παντρεύτηκαν επίσημα

Ποιοι λόγοι οδηγούν τους Χολιγουντιανούς σταρ να κάνουν γαμήλια τελετή αλλά να μην κάνουν την νομική διαδικασία για να επισημοποιήσουν το γεγονός

  • Πολλοί σταρ πραγματοποιούν γαμήλιες τελετές χωρίς να ολοκληρώσουν τη νομική διαδικασία του γάμου για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους.
  • Οι ψεύτικοι ή μη νομικά δεσμευτικοί γάμοι χρησιμοποιούνται ως μέσο προβολής και περιεχόμενο για τα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα.
  • Η επισημοποίηση του γάμου θεωρείται συχνά δευτερεύουσα σε σχέση με τη δημόσια εικόνα και τα οικονομικά οφέλη από τις συμφωνίες προβολής.
  • Παραδείγματα όπως η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν, ο Τζάστιν Θερού και ο Έντι Μέρφι δείχνουν ότι οι διάσημοι συχνά διαχωρίζουν την τελετή από τη νομική δέσμευση.
  • Η αποφυγή νομικών γάμων βοηθά τους σταρ να προστατεύσουν περιουσιακά στοιχεία και να μειώσουν την έκθεση σε προβλήματα σε περίπτωση διαζυγίου.
Οι γάμοι των διασημοτήτων αποτελούν πάντα ένα μεγάλο θέμα για τα ΜΜΕ με τεράστιες διαφημιστικές συμφωνίες, φωτογραφήσεις και πολυτελείς τελετές που κοστίζουν μια περιουσία.

Ωστόσο, πίσω από τη λάμψη που παρουσιάζουν στο κοινό, πολλοί διάσημοι κρύβουν ένα μεγάλο μυστικό: στην πραγματικότητα δεν είναι παντρεμένοι. Γιατί κάποιοι λοιπόν προσποιούνται ότι παντρεύονται;

Αρχικά υπάρχουν περιπτώσεις γνωστών προσώπων, όπως η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και ο Τράβις Μπάρκερ που πραγματοποιούν μια ημιεπίσημη γαμήλια τελετή για τους ίδιους και τον στενό φιλικό κύκλο τους και στη συνέχεια πραγματοποιούν έναν μεγάλο ανοιχτό γάμο και υπογράφουν και τα σχετικά έγγραφα.

Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν ότι ο γάμος της το 2022 στο Λας Βέγκας με τον ντράμερ του συγκροτήματος Blink 182 δεν ήταν νομικά δεσμευτικός απλώς και μόνο επειδή δεν μπόρεσαν να πάρουν άδεια γάμου στις 2 τα ξημερώματα καθώς το αρμόδιο γραφείο ήταν κλειστό.

Ωστόσο, η σταρ των ριάλιτι επιμένησε σε ένα επεισόδιο της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ ότι η πρώτη τελετή δεν ήταν καθόλου ψεύτικη, επειδή αντάλλαξε όρκους με ειλικρινή πρόθεση και αργότερα την έκανε νόμιμη στο δικαστήριο της Σάντα Μπάρμπαρα.

Η «βιομηχανία» των ψεύτικων γάμων

Είτε το θεωρούν πρόβα για μια επίσημη γαμήλια τελετή είτε θεωρούν ότι είναι εντελώς περιττός ο γάμος επίσημα η «βιομηχανία» των ψεύτικων γάμων έχει γίνει μια μικρή τάση μεταξύ των σταρ των ριάλιτι και των influencers.

Σύμφωνα με τον ειδικό στα μέσα ενημέρωσης και τις δημόσιες σχέσεις Τσαντ Τεξέιρα, το γεγονός ότι οι διασημότητες δεν κάνουν νομικά δεσμευτικούς γάμους δεν είναι απαραίτητα η μεγάλη «αποκάλυψη» που παρουσιάζεται.

Ο ίδιος δηλώνει στην εφημερίδα Sun: «Όταν η Ολίβια Άτγουντ λέει ότι δεν είναι νομικά παντρεμένη με τον Μπράντλεϊ, ή η Στέισι Σόλομον λέει το ίδιο για τον Τζο Σουάς, παρουσιάζεται σαν να το έχουν κατά κάποιον τρόπο κάνει στα ψέματα».

Και προσθέτει: «Δεν το έχουν κάνει, απλώς έχουν διαχωρίσει το θέαμα από το συμβόλαιο, και αυτή είναι μια πολύ σκόπιμη κίνηση. Ένας γάμος, από την οπτική των διασημοτήτων, δεν είναι απλώς ένα προσωπικό ορόσημο. Είναι μια στιγμή που προσφέρει περιεχόμενο. Είναι ένα από τα λίγα γεγονότα της ζωής που εγγυώνται την προσοχή του κοινού. Το νυφικό, ο χώρος, οι καλεσμένοι, οι φωτογραφίες, όλα αυτά τροφοδοτούν μια ιστορία στην οποία το κοινό έχει ήδη επενδύσει».

«Το αν στο τέλος υπογραφεί κάποιο νομικό έγγραφο είναι σχεδόν άσχετο από την οπτική των δημοσίων σχέσεων, καθώς η αξία έγκειται σε αυτό που βλέπουν και αισθάνονται οι άνθρωποι, όχι σε αυτό που καταχωρείται ιδιωτικά», αναφέρει.

Το ρεπορτάζ του περιοδικού People για τον γάμο του Έντι Μέρφι ο οποίος δεν ήταν νομικά δεσμευτικός

Τα χρήματα από τα δικαιώματα προβολής του γάμου

Τα μεγαλύτερα ονόματα στο δημόσιο βίο έχουν τη δυνατότητα να πουλήσουν τα δικαιώματα του γάμου τους σε κάποιο γνωστό περιοδικό, όπως έκανε η Αντζελίνα Τζολί και ο Μπραντ Πιτ. Ωστόσο ακόμη και οι μικρότεροι influencers μπορούν να βγάλουν χρήματα από τη μεγάλη μέρα χάρη σε συμφωνίες με μάρκες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επίσης υπάρχουν και άλλες πιθανές ευκαιρίες για δώρα και συμφωνίες με μάρκες από τις οποίες μπορούν να επωφεληθούν οι διασημότητες, και δεν είναι πάντα εύκολο να ξεχωρίσει κανείς ποιος πληρώνεται για να μοιραστεί αυτά που χρησιμοποιεί, φοράει και αγαπά και ποιος όχι.

Ποιοι διάσημοι του Χόλιγουντ τελικά δεν παντρεύτηκαν

Εβδομήντα καλεσμένοι – μεταξύ των οποίων η Κόρτνεϊ Κοξ και η Λίσα Κούντροου, είχαν πάει στο πάρτι γενεθλίων του Τζάστιν Θερού και έμειναν έκπληκτοι όταν τον είδαν να ανταλλάσσει όρκους αιώνιας πίστης με την Τζένιφερ Άνιστον.

«Η Τζεν και ο Τζάστιν ήθελαν να κάνουν έκπληξη στους καλεσμένους, και οι καλεσμένοι σίγουρα έμειναν έκπληκτοι», είχε δηλώσει τότε μια πηγή στο People.

Όταν χώρισαν τρία χρόνια αργότερα, η ιστοσελίδα TMZ ανακάλυψε ότι δεν υπήρχαν αποδείξεις ότι το ζευγάρι είχε παντρευτεί νόμιμα. Πηγές κοντά στη σταρ ανέφεραν ότι εδώ και καιρό κυκλοφορούσαν φήμες ότι ίσως να μην ήταν νόμιμα παντρεμένοι».

Για τους μεγάλους σταρ, όντως ισχύει ότι οι μεγάλες περιουσίες φέρνουν και μεγάλα προβλήματα τουλάχιστον όσον αφορά το διαζύγιο. Γι' αυτό είναι κατανοητό γιατί θέλουν να διατηρήσουν τα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία τους μακριά από το νομικό καθεστώς ενός γάμου.

Ένας άλλος διάσημος που παντρεύτηκε στο εξωτερικό αλλά τελικά ο γάμος του δεν ήταν κατοχυρωμένος νομικά είναι ο Έντι Μέρφι. Ο ηθοποιός παντρεύτηκε την Τρέισι Έντμοντς στο νησί Μπόρα Μπόρα την Πρωτοχρονιά του 2008.

Οι γαμήλιες φωτογραφίες πωλήθηκαν στο περιοδικό People και αποκάλυπταν πολλές λεπτομέρειες από την ημέρα του γάμου. Ωστόσο, ο Έντι Μέρφι αποκάλυψε αργότερα ότι ο γάμος δεν ήταν νομικά δεσμευτικός. Δύο εβδομάδες αργότερα, χώρισαν και ο ηθοποιός είπε ότι η τελετή ήταν απλώς «κάτι για να κάνουμε στις διακοπές».

Το περιοδικό People είχε όλες τις λεπτομέρειες του γάμου

«Η νομική πλευρά είναι εκεί που τα πράγματα περιπλέκονται. Πρόκειται για ανθρώπους με επιχειρήσεις, περιουσιακά στοιχεία και δημόσια ζωή. Ένας νόμιμος γάμος συνεπάγεται ένα βαθμό έκθεσης αν τελειώσει, και όλοι έχουμε δει πόσο άσχημα μπορούν να γίνουν τα πράγματα όταν εξελίσσονται υπό το βλέμμα του κοινού. Με το να μην το επισημοποιούν νομικά, διατηρούν ένα επίπεδο προστασίας, και προσωπικά δεν νομίζω ότι είναι αντιρομαντικό, είναι έξυπνο», εξηγεί ο Τσαντ Τεξέιρα.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Δευτέρα - Του Ιωσήφ του Παγκάλου: Ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών

05:54ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Σκληρές δηλώσεις Τραμπ-Ιράν για τα στενά του Ορμούζ – Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

05:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 135.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 9 Απριλίου

05:14WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία υποστηρίζει πως κατέρριψε 148 drones της Ουκρανίας μέσα σε 3 ώρες

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Τιμές πετρελαίου: Πάνω από τα 110 δολάρια το Brent – Νέες πιέσεις στις αγορές ενέργειας

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια» για ΗΠΑ και Ισραήλ

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων στα κεντρικά της χώρας

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Μετανάστης ύποπτος για εκρηκτικά που βρέθηκαν κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου

01:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για πλήγματα σε υποδομές: «Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό» – Απειλεί ότι το Ιράν «θα εξαφανιστεί»

00:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου

00:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ, Μεντιλίμπαρ: «Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος, τίποτα δεν έχει τελειώσει κάτι»

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα

00:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τους χαζούς» | Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

00:00ANNOUNCEMENTS

Πασχαλινό τραπέζι γεμάτο αγάπη και γεύσεις από τα Ζαχαροπλαστεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν αρνείται να ανοίξει το Ορμούζ με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 3,7 εκατ. ευρώ

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κετίκογλου: Στο σκαμνί δύο αξιωματικοί για τον θάνατο του 21χρονου καταδρομέα

06:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανικός αντικυκλώνας φέρνει την άνοιξη - Η σύγκρουση με τις ψυχρές μάζες

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Playoffs Super League: Ξέφυγε η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Νομίζαμε ότι ήταν παγίδα» - Ο Τραμπ αποκαλύπτει το παρασκήνιο της διάσωσης στο Ιράν

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Από την πολυτελή ζωή στο Λος Άντζελες στην απέλαση: Ποιες είναι η ανιψιά και η εγγονή του Σουλεϊμανί που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ

17:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τι ώρα ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για αιτήσεις

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Θα εγκατασταθεί πλατφόρμα που θα κινείται στον ρυθμό των Ρίχτερ

21:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τσιάρας και Κεφαλογιάννης ζητούν την άρση της βουλευτικής τους ασυλίας

20:56ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ήθελα να ζήσω την οικογένειά μου», λέει ο κτηνοτρόφος που ζήτησε ρουσφέτι από την Παπακώστα

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Βρέθηκαν οι οκτώ περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

15:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Η ρύθμιση που πρέπει να έχετε στο κινητό σας για την ενεργοποίηση της κάρτας

17:58LIFESTYLE

Ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» που δεν ξέρουμε: 6+1 άγνωστες λεπτομέρειες της επιτυχημένης σειράς

19:29LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν έως το βράδυ της Τρίτης, αν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό για κακοποίηση ηλικιωμένων – Την «έκαψε» κρυφή κάμερα

21:41LIFESTYLE

Η γαμήλια «απάτη» των σταρ: Ποιοι γνωστοί ηθοποιοί έκαναν την τελετή αλλά δεν παντρεύτηκαν ποτέ επίσημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ