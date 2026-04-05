Η γαμήλια «απάτη» των σταρ: Ποιοι γνωστοί ηθοποιοί έκαναν την τελετή αλλά δεν παντρεύτηκαν επίσημα

Snapshot Πολλοί σταρ πραγματοποιούν γαμήλιες τελετές χωρίς να ολοκληρώσουν τη νομική διαδικασία του γάμου για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους.

Οι ψεύτικοι ή μη νομικά δεσμευτικοί γάμοι χρησιμοποιούνται ως μέσο προβολής και περιεχόμενο για τα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα.

Η επισημοποίηση του γάμου θεωρείται συχνά δευτερεύουσα σε σχέση με τη δημόσια εικόνα και τα οικονομικά οφέλη από τις συμφωνίες προβολής.

Παραδείγματα όπως η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν, ο Τζάστιν Θερού και ο Έντι Μέρφι δείχνουν ότι οι διάσημοι συχνά διαχωρίζουν την τελετή από τη νομική δέσμευση.

Η αποφυγή νομικών γάμων βοηθά τους σταρ να προστατεύσουν περιουσιακά στοιχεία και να μειώσουν την έκθεση σε προβλήματα σε περίπτωση διαζυγίου.

Οι γάμοι των διασημοτήτων αποτελούν πάντα ένα μεγάλο θέμα για τα ΜΜΕ με τεράστιες διαφημιστικές συμφωνίες, φωτογραφήσεις και πολυτελείς τελετές που κοστίζουν μια περιουσία.

Ωστόσο, πίσω από τη λάμψη που παρουσιάζουν στο κοινό, πολλοί διάσημοι κρύβουν ένα μεγάλο μυστικό: στην πραγματικότητα δεν είναι παντρεμένοι. Γιατί κάποιοι λοιπόν προσποιούνται ότι παντρεύονται;

Αρχικά υπάρχουν περιπτώσεις γνωστών προσώπων, όπως η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και ο Τράβις Μπάρκερ που πραγματοποιούν μια ημιεπίσημη γαμήλια τελετή για τους ίδιους και τον στενό φιλικό κύκλο τους και στη συνέχεια πραγματοποιούν έναν μεγάλο ανοιχτό γάμο και υπογράφουν και τα σχετικά έγγραφα.

Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν ότι ο γάμος της το 2022 στο Λας Βέγκας με τον ντράμερ του συγκροτήματος Blink 182 δεν ήταν νομικά δεσμευτικός απλώς και μόνο επειδή δεν μπόρεσαν να πάρουν άδεια γάμου στις 2 τα ξημερώματα καθώς το αρμόδιο γραφείο ήταν κλειστό.

Ωστόσο, η σταρ των ριάλιτι επιμένησε σε ένα επεισόδιο της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ ότι η πρώτη τελετή δεν ήταν καθόλου ψεύτικη, επειδή αντάλλαξε όρκους με ειλικρινή πρόθεση και αργότερα την έκανε νόμιμη στο δικαστήριο της Σάντα Μπάρμπαρα.

Η «βιομηχανία» των ψεύτικων γάμων

Είτε το θεωρούν πρόβα για μια επίσημη γαμήλια τελετή είτε θεωρούν ότι είναι εντελώς περιττός ο γάμος επίσημα η «βιομηχανία» των ψεύτικων γάμων έχει γίνει μια μικρή τάση μεταξύ των σταρ των ριάλιτι και των influencers.

Σύμφωνα με τον ειδικό στα μέσα ενημέρωσης και τις δημόσιες σχέσεις Τσαντ Τεξέιρα, το γεγονός ότι οι διασημότητες δεν κάνουν νομικά δεσμευτικούς γάμους δεν είναι απαραίτητα η μεγάλη «αποκάλυψη» που παρουσιάζεται.

Ο ίδιος δηλώνει στην εφημερίδα Sun: «Όταν η Ολίβια Άτγουντ λέει ότι δεν είναι νομικά παντρεμένη με τον Μπράντλεϊ, ή η Στέισι Σόλομον λέει το ίδιο για τον Τζο Σουάς, παρουσιάζεται σαν να το έχουν κατά κάποιον τρόπο κάνει στα ψέματα».

Και προσθέτει: «Δεν το έχουν κάνει, απλώς έχουν διαχωρίσει το θέαμα από το συμβόλαιο, και αυτή είναι μια πολύ σκόπιμη κίνηση. Ένας γάμος, από την οπτική των διασημοτήτων, δεν είναι απλώς ένα προσωπικό ορόσημο. Είναι μια στιγμή που προσφέρει περιεχόμενο. Είναι ένα από τα λίγα γεγονότα της ζωής που εγγυώνται την προσοχή του κοινού. Το νυφικό, ο χώρος, οι καλεσμένοι, οι φωτογραφίες, όλα αυτά τροφοδοτούν μια ιστορία στην οποία το κοινό έχει ήδη επενδύσει».

«Το αν στο τέλος υπογραφεί κάποιο νομικό έγγραφο είναι σχεδόν άσχετο από την οπτική των δημοσίων σχέσεων, καθώς η αξία έγκειται σε αυτό που βλέπουν και αισθάνονται οι άνθρωποι, όχι σε αυτό που καταχωρείται ιδιωτικά», αναφέρει.

Τα χρήματα από τα δικαιώματα προβολής του γάμου

Τα μεγαλύτερα ονόματα στο δημόσιο βίο έχουν τη δυνατότητα να πουλήσουν τα δικαιώματα του γάμου τους σε κάποιο γνωστό περιοδικό, όπως έκανε η Αντζελίνα Τζολί και ο Μπραντ Πιτ. Ωστόσο ακόμη και οι μικρότεροι influencers μπορούν να βγάλουν χρήματα από τη μεγάλη μέρα χάρη σε συμφωνίες με μάρκες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επίσης υπάρχουν και άλλες πιθανές ευκαιρίες για δώρα και συμφωνίες με μάρκες από τις οποίες μπορούν να επωφεληθούν οι διασημότητες, και δεν είναι πάντα εύκολο να ξεχωρίσει κανείς ποιος πληρώνεται για να μοιραστεί αυτά που χρησιμοποιεί, φοράει και αγαπά και ποιος όχι.

Ποιοι διάσημοι του Χόλιγουντ τελικά δεν παντρεύτηκαν

Εβδομήντα καλεσμένοι – μεταξύ των οποίων η Κόρτνεϊ Κοξ και η Λίσα Κούντροου, είχαν πάει στο πάρτι γενεθλίων του Τζάστιν Θερού και έμειναν έκπληκτοι όταν τον είδαν να ανταλλάσσει όρκους αιώνιας πίστης με την Τζένιφερ Άνιστον.

«Η Τζεν και ο Τζάστιν ήθελαν να κάνουν έκπληξη στους καλεσμένους, και οι καλεσμένοι σίγουρα έμειναν έκπληκτοι», είχε δηλώσει τότε μια πηγή στο People.

Όταν χώρισαν τρία χρόνια αργότερα, η ιστοσελίδα TMZ ανακάλυψε ότι δεν υπήρχαν αποδείξεις ότι το ζευγάρι είχε παντρευτεί νόμιμα. Πηγές κοντά στη σταρ ανέφεραν ότι εδώ και καιρό κυκλοφορούσαν φήμες ότι ίσως να μην ήταν νόμιμα παντρεμένοι».

Για τους μεγάλους σταρ, όντως ισχύει ότι οι μεγάλες περιουσίες φέρνουν και μεγάλα προβλήματα τουλάχιστον όσον αφορά το διαζύγιο. Γι' αυτό είναι κατανοητό γιατί θέλουν να διατηρήσουν τα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία τους μακριά από το νομικό καθεστώς ενός γάμου.

Ένας άλλος διάσημος που παντρεύτηκε στο εξωτερικό αλλά τελικά ο γάμος του δεν ήταν κατοχυρωμένος νομικά είναι ο Έντι Μέρφι. Ο ηθοποιός παντρεύτηκε την Τρέισι Έντμοντς στο νησί Μπόρα Μπόρα την Πρωτοχρονιά του 2008.

Οι γαμήλιες φωτογραφίες πωλήθηκαν στο περιοδικό People και αποκάλυπταν πολλές λεπτομέρειες από την ημέρα του γάμου. Ωστόσο, ο Έντι Μέρφι αποκάλυψε αργότερα ότι ο γάμος δεν ήταν νομικά δεσμευτικός. Δύο εβδομάδες αργότερα, χώρισαν και ο ηθοποιός είπε ότι η τελετή ήταν απλώς «κάτι για να κάνουμε στις διακοπές».

«Η νομική πλευρά είναι εκεί που τα πράγματα περιπλέκονται. Πρόκειται για ανθρώπους με επιχειρήσεις, περιουσιακά στοιχεία και δημόσια ζωή. Ένας νόμιμος γάμος συνεπάγεται ένα βαθμό έκθεσης αν τελειώσει, και όλοι έχουμε δει πόσο άσχημα μπορούν να γίνουν τα πράγματα όταν εξελίσσονται υπό το βλέμμα του κοινού. Με το να μην το επισημοποιούν νομικά, διατηρούν ένα επίπεδο προστασίας, και προσωπικά δεν νομίζω ότι είναι αντιρομαντικό, είναι έξυπνο», εξηγεί ο Τσαντ Τεξέιρα.