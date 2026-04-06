Σούπερ Ήρωες: Πρεμιέρα με πάρτι στο X

Το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας, στις 20.00, η νέα σειρά του ΑΝΤ1 «Σούπερ Ήρωες» έκανε πρεμιέρα. Ο Γιάννης Μπέζος επέστρεψε τηλεοπτικά με κωμωδία και το κοινό φαίνεται ότι συντονίστηκε με το κανάλι του Αμαρουσίου για να παρακολουθήσει το πρώτο επεισόδιο.

Στο «X» βρήκε φανατικούς θαυμαστές, αποδεικνύοντας ότι οι κωμικές σειρές κερδίζουν τους τηλεθεατές στο σπίτι.

Στο δεύτερο επεισόδιο, που θα προβληθεί αύριο, την πρώτη του επίσημη μέρα ως διευθυντής του σούπερ μάρκετ, ο Δημήτρης ανακοινώνει ότι σκοπεύει να βραβεύσει τον καλύτερο υπάλληλο.

Φυσικά, η Έφη φοβάται ότι αυτός ο «διαγωνισμός» θα οδηγήσει σε απολύσεις, πυροδοτώντας τον πανικό της Σταυρούλας, που αγχώνεται να αποδείξει ότι είναι καλή υπάλληλος. Στο μανάβικο, ο Αντώνης με την καλή του συμπεριφορά αρχίζει να γίνεται ο αγαπημένος των πελατών, προκαλώντας τον ανταγωνισμό της Ρένας.

Ταυτόχρονα, ο Ζαχαρίας ανακαλύπτει ότι κάποια προϊόντα λείπουν από την αποθήκη και, με τη βοήθεια του Σπύρου, προσπαθεί να λύσει το μυστήριο.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο Δημήτρης ζητάει ένα ύποπτο «έκτακτο μίτινγκ» με τη Χαριστέλλα. Κι ενώ ο Περικλής την προειδοποιεί για τα χειρότερα, εκείνη δεν δείχνει να μασάει κοντράροντας το νέο αφεντικό.

