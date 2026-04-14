Hailey Bieber: Στο πλευρό του Justin στο Coachella - Βίντεο από τις πρόβες με τον γιο τους

Μια πιο προσωπική πλευρά της καθημερινότητάς τους αποκάλυψε η Hailey Bieber, μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στα social media από το Coachella.

Στα στιγμιότυπα, η ίδια φαίνεται να συνοδεύει τον Justin Bieber κατά τη διάρκεια των προβών του, έχοντας μαζί και τον μικρό τους γιο.

Στο πλευρό του σε κάθε βήμα

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν, η Hailey δείχνει να στηρίζει τον σύζυγό της, παρακολουθώντας από κοντά την προετοιμασία της εμφάνισής του.

Η Hailey Bieber με τον μικρό Jack στις πρόβες του Justin στο Coachella

Καταγράφονται τρυφερές στιγμές με το παιδί τους να βρίσκεται στον χώρο των προβών, σε ένα πιο χαλαρό και οικογενειακό κλίμα.

«Η μεγαλύτερη fan του»

Όπως σχολιάζεται και στα σχετικά αποσπάσματα, η Hailey Bieber φαίνεται να αποτελεί τη μεγαλύτερη θαυμάστρια του τραγουδιστή, ο οποίος επέστρεψε στη σκηνή του Coachella με μια πολυσυζητημένη εμφάνιση.

Οικογένεια και μουσική μαζί

Τα στιγμιότυπα αυτά έδωσαν στους θαυμαστές μια διαφορετική εικόνα του διάσημου ζευγαριού, συνδυάζοντας την αίσθηση ενός μεγάλου φεστιβάλ με πιο ανθρώπινες και καθημερινές στιγμές πίσω από τα φώτα.

