Χέιλι Μπίμπερ: Βάζει τέλος στις φήμες περί διαζυγίου με τον Τζάστιν Μπίμπερ

Ο Justin Bieber, μαζί με τη σύζυγό του Hailey Bieber, παρακολουθούν τον τρίτο γύρο του πρωταθλήματος τένις US Open, την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023, στη Νέα Υόρκη.

Η Χέιλι Μπίμπερ δεν φάνηκε να ενοχλήθηκε καθόλου από το γεγονός ότι ο σύζυγός της, Τζάστιν Μπίμπερ, δεν της ευχήθηκε δημόσια για τα γενέθλια της, κάτι που «πυροδότησε» νέες φήμες περί διαζυγίου του ζευγαριού στα social media.

Πολλοί χρήστες του διαδικτύου παρατήρησαν ότι ο 31χρονος τραγουδιστής παρέμεινε σιωπηλός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια της ημέρας γενεθλίων της συζύγου του, και έσπευσαν να σχολιάσουν.

Ωστόσο, η Χέιλι, που έγινε 29 ετών το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, έβαλε τέλος στις φήμες με ένα απλό βίντεο στο Instagram, στο οποίο φαίνεται να κρατά το χέρι του αγαπημένου της, καθώς περπατούν ξυπόλητοι μέσα στο σπίτι.

Δείτε στιγμιότυπο από το βίντεο:

Δείτε την ανάρτηση της Χείλι Μπίμπερ: