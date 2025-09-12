Τζάστιν Μπίμπερ: Η τρυφερή φωτογραφία με τον ενός έτους γιο του στο αυτοκίνητο

Ο Τζάστιν Μπίμπερ είναι ένας τρυφερός πατέρας με τον ερχομό του γιου του να έχει αλλάξει σημαντικά την καθημερινότητά του.

Ο 31χρονος βραβευμένος με «Grammy» καλλιτέχνης αγαπά να καταγράφει αυθόρμητες στιγμές με τον 1χρονο γιο του, Τζακ και να τις μοιράζεται με τους διαδικτυακούς του φίλους στα social media, όπως έκανε την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου.

Σε μία από τις φωτογραφίες που μοιράστηκε, ο Τζάστιν Μπίμπερ κάθεται στο κάθισμα του συνοδηγού ενός αυτοκινήτου κρατώντας τα πόδια του Τζακ, ενώ ο μικρός στέκεται στα γόνατα του πατέρα του, με τους δύο να κοιτούν αυθόρμητα έξω από το παρμπρίζ.

Η Χέιλι Μπίμπερ πρόσθεσε τη φωτογραφία του μικρού Τζακ στο αυτοκίνητο στα stories της στο Instagram, συνοδευόμενη από ένα από τα νέα τραγούδια του Τζάστιν, το «MOTHER IN YOU».

https://www.instagram.com/p/DOeBwyJkZC8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης