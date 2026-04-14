Justin Bieber: Αντιδράσεις για τα 10 εκατ. δολάρια στο Coachella - Διχασμός για την εμφάνισή του

Στο επίκεντρο βρίσκεται η συμφωνία των περίπου 10 εκατομμυρίων δολαρίων που εξασφάλισε ο Τζάστιν Μπίμπερ για την εμφάνισή του στο φετινό Coachella.

Πρόκειται για μία από τις υψηλότερες αμοιβές που έχουν δοθεί ποτέ σε κεντρικό καλλιτέχνη του φεστιβάλ, δημιουργώντας εξαρχής μεγάλες προσδοκίες αλλά και έντονη συζήτηση γύρω από το αν η εμφάνιση ανταποκρίθηκε στο ύψος της.

Μια διαφορετική, πιο προσωπική εμφάνιση

Ο Τζάστιν Μπίμπερ επέλεξε να επιστρέψει στη σκηνή με ένα μίνιμαλ και πιο προσωπικό concept. Αντί για ένα φαντασμαγορικό show, έδωσε έμφαση στη μουσική και στη σύνδεσή του με το κοινό, σε μια πιο απλή και άμεση παρουσία.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο καλλιτέχνης χρησιμοποίησε ένα laptop, προβάλλοντας στις γιγαντοοθόνες παλιά βίντεο από την εποχή που ξεκίνησε μέσω YouTube.

Μέσα από αυτή την αναδρομή, ερμήνευσε γνωστές επιτυχίες του, θυμίζοντας την πορεία του από νεαρό φαινόμενο της pop μέχρι τη σημερινή του καλλιτεχνική φάση.

Η σύνδεση με το κοινό

Η εμφάνιση είχε έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα, με τον Μπίμπερ να αλληλεπιδρά με το κοινό και να ανταποκρίνεται σε αιτήματα τραγουδιών.

Η επιλογή του να κινηθεί σε έναν πιο αυθόρμητο ρόλο, σχεδόν σαν «DJ» της βραδιάς, έδωσε έναν διαφορετικό τόνο στο live, πιο προσωπικό και λιγότερο σκηνοθετημένο.

Διχασμένες αντιδράσεις

Η ιδιαίτερη αυτή προσέγγιση δίχασε το κοινό. Από τη μία, αρκετοί θεώρησαν την εμφάνιση αυθεντική και νοσταλγική, με τα στιγμιότυπα να γίνονται γρήγορα viral.

Από την άλλη, δεν έλειψαν οι επικρίσεις, με ορισμένους να χαρακτηρίζουν το show «άτονο» και να αμφισβητούν αν ανταποκρίνεται στην υψηλή αμοιβή.

Y’all thought Justin Bieber is going to use that $10M for his performance like Beyoncé or Lady Gaga? Hell no. That money already went to his next vacation, where he’s going to be with his homies. #Coachella https://t.co/ERU5kEWDsF — . (@espressoriana) April 12, 2026

Το Coachella ως σημείο επανεκκίνησης

Η παρουσία του στο Coachella φαίνεται να σηματοδοτεί μια νέα φάση για τον καλλιτέχνη, καθώς επιστρέφει σε μεγάλης κλίμακας εμφανίσεις μετά από μια πιο περιορισμένη περίοδο live.

Σε κάθε περίπτωση, είτε ως καλλιτεχνική επιλογή είτε ως αμφιλεγόμενο show, η εμφάνισή του κατάφερε να γίνει το απόλυτο θέμα συζήτησης - με την αμοιβή των 10 εκατομμυρίων δολαρίων να παραμένει στο επίκεντρο.

