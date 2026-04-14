Justin Bieber: Αντιδράσεις για τα 10 εκατ. δολάρια στο Coachella - Διχασμός για την εμφάνισή του

Η αμοιβή-ρεκόρ του τραγουδιστή βρέθηκε στο επίκεντρο, την ώρα που το ιδιαίτερο και προσωπικό του concept προκάλεσε αντικρουόμενες αντιδράσεις

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

  • Ο Τζάστιν Μπίμπερ αμείφθηκε με περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια για την εμφάνισή του στο Coachella, μία από τις υψηλότερες αμοιβές του φεστιβάλ.
  • Η εμφάνιση ήταν μίνιμαλ και προσωπική, με έμφαση στη μουσική και τη σύνδεση με το κοινό, αντί για φαντασμαγορικό σόου.
  • Χρησιμοποίησε laptop και παλιά βίντεο από το YouTube για να αναδείξει την καλλιτεχνική του πορεία, ερμηνεύοντας γνωστές επιτυχίες.
  • Η προσέγγιση αυτή προκάλεσε διχασμένες αντιδράσεις, με κάποιους να την χαρακτηρίζουν αυθεντική και άλλους να την κριτικάρουν ως άτονη και ανεπαρκή για την υψηλή αμοιβή.
  • Η εμφάνιση σηματοδοτεί μια νέα φάση για τον Μπίμπερ, επιστρέφοντας σε μεγάλες σκηνές μετά από περιορισμένη περίοδο ζωντανών εμφανίσεων.
Στο επίκεντρο βρίσκεται η συμφωνία των περίπου 10 εκατομμυρίων δολαρίων που εξασφάλισε ο Τζάστιν Μπίμπερ για την εμφάνισή του στο φετινό Coachella.

Πρόκειται για μία από τις υψηλότερες αμοιβές που έχουν δοθεί ποτέ σε κεντρικό καλλιτέχνη του φεστιβάλ, δημιουργώντας εξαρχής μεγάλες προσδοκίες αλλά και έντονη συζήτηση γύρω από το αν η εμφάνιση ανταποκρίθηκε στο ύψος της.

Μια διαφορετική, πιο προσωπική εμφάνιση

Ο Τζάστιν Μπίμπερ επέλεξε να επιστρέψει στη σκηνή με ένα μίνιμαλ και πιο προσωπικό concept. Αντί για ένα φαντασμαγορικό show, έδωσε έμφαση στη μουσική και στη σύνδεσή του με το κοινό, σε μια πιο απλή και άμεση παρουσία.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο καλλιτέχνης χρησιμοποίησε ένα laptop, προβάλλοντας στις γιγαντοοθόνες παλιά βίντεο από την εποχή που ξεκίνησε μέσω YouTube.

Μέσα από αυτή την αναδρομή, ερμήνευσε γνωστές επιτυχίες του, θυμίζοντας την πορεία του από νεαρό φαινόμενο της pop μέχρι τη σημερινή του καλλιτεχνική φάση.

Η σύνδεση με το κοινό

Η εμφάνιση είχε έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα, με τον Μπίμπερ να αλληλεπιδρά με το κοινό και να ανταποκρίνεται σε αιτήματα τραγουδιών.

Η επιλογή του να κινηθεί σε έναν πιο αυθόρμητο ρόλο, σχεδόν σαν «DJ» της βραδιάς, έδωσε έναν διαφορετικό τόνο στο live, πιο προσωπικό και λιγότερο σκηνοθετημένο.

Διχασμένες αντιδράσεις

Η ιδιαίτερη αυτή προσέγγιση δίχασε το κοινό. Από τη μία, αρκετοί θεώρησαν την εμφάνιση αυθεντική και νοσταλγική, με τα στιγμιότυπα να γίνονται γρήγορα viral.

Από την άλλη, δεν έλειψαν οι επικρίσεις, με ορισμένους να χαρακτηρίζουν το show «άτονο» και να αμφισβητούν αν ανταποκρίνεται στην υψηλή αμοιβή.

Το Coachella ως σημείο επανεκκίνησης

Η παρουσία του στο Coachella φαίνεται να σηματοδοτεί μια νέα φάση για τον καλλιτέχνη, καθώς επιστρέφει σε μεγάλης κλίμακας εμφανίσεις μετά από μια πιο περιορισμένη περίοδο live.

Σε κάθε περίπτωση, είτε ως καλλιτεχνική επιλογή είτε ως αμφιλεγόμενο show, η εμφάνισή του κατάφερε να γίνει το απόλυτο θέμα συζήτησης - με την αμοιβή των 10 εκατομμυρίων δολαρίων να παραμένει στο επίκεντρο.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:18ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Τουρκία: Άγνωστος άνοιξε πυρ σε σχολείο - Τουλάχιστον 16 άτομα τραυματίες

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Οι ελπίδες για επανέναρξη διαλόγου ΗΠΑ - Ιράν «ρίχνουν» τις τιμές του πετρελαίου κάτω από τα 100 δολάρια

11:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρέθυμνο: Σύλληψη 33χρονου μετά από άσκοπους πυροβολισμούς

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Πότε έρχεται το επόμενο τριήμερο - Οι ημερομηνίες που απομένουν

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Στρουθοκάμηλος απέδρασε από καφετέρια και δημιούργησε χάος σε αυτοκινητόδρομο – Δείτε βίντεο

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Εγκλωβισμός οδηγού στα Χανιά: Λύθηκε το χειρόφρενο και «καρφώθηκε» σε κολώνα της ΔΕΗ

10:41LIFESTYLE

Justin Bieber: Αντιδράσεις για τα 10 εκατ. δολάρια στο Coachella - Διχασμός για την εμφάνισή του

10:36ANNOUNCEMENTS

Κρίσιμα παιχνίδια στα Κύπελλα Ευρώπης με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready στα καταστήματα Allwyn

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Μενίδι - Ένας βαριά τραυματίας

10:29WHAT THE FACT

Μερομήνια: Πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Τι δείχνει η πρόβλεψη

10:24LIFESTYLE

Eurovision: Τι δείχνουν τα στοιχήματα ένα μήνα πριν τη διοργάνωση

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: 15χρονη μεταφέρθηκε μεθυσμένη στο νοσοκομείο - «Ήξερε την ηλικία της αλλά της έδωσε ποτό», καταγγέλλει ο πατέρας της

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Άνω του 60% οι γεννήσεις με καισαρική στην Ελλάδα: Τριπλάσιες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

10:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ζητούν αποπομπή Λαζαρίδη: Εξαπάτησε το Δημόσιο

10:16LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η ενημέρωση «έπαιξε μπάλα» μόνη της στην πρωινή ζώνη - Τι νούμερα κατέκτησε

10:08WHAT THE FACT

Το Σύμπαν διαστέλλεται «πολύ γρήγορα» – Και οι επιστήμονες δεν έχουν ιδέα γιατί

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κεφαλονιά: Εντοπίστηκε νεκρή 19χρονη σε κεντρική πλατεία στο Αργοστόλι

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμια έκθεση: Οι καλύτερες χώρες για συνταξιοδότηση το 2026

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αφίξεις μεταναστών στη Γαύδο - 34 άτομα στην παραλία της Τρυπητής

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Η χώρα που δέχεται μόλις 9.500 τουρίστες τον χρόνο: Ο πιο απομονωμένος προορισμός στον πλανήτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μυρωδιά» καλοκαιριού με 27αρια και μετά ξανά χειμώνας - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

10:29WHAT THE FACT

Μερομήνια: Πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Τι δείχνει η πρόβλεψη

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Έσκασαν» από φαγητό και ποτό και κατέληξαν στα επείγοντα

06:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Αυτή είναι η 48χρονη influencer που συνελήφθη με αναβολικά στο αυτοκίνητό της

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Μενίδι - Ένας βαριά τραυματίας

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κεφαλονιά: Εντοπίστηκε νεκρή 19χρονη σε κεντρική πλατεία στο Αργοστόλι

17:54LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου-Νίκος Ευαγγελάτος: Σε κατανυκτική ατμόσφαιρα το Πάσχα τους στην Πάρο

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: Η στιγμή που οι αστροναύτες πέφτουν στον Ειρηνικό και ανοίγουν την κάψουλα Orion

07:08ΥΓΕΙΑ

Η επιστήμη πιο κοντά από ποτέ στο τέλος του καρκίνου: Νέα ανοσοθεραπεία γράφει ξανά την Ιστορία

06:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Οι Ισπανοί ίσως ψάξουν αποφυγή του Παναθηναϊκού - Τα σενάρια της τελευταίας αγωνιστικής

08:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου μιμήθηκε την Ζωή Κωνσταντοπούλου on air και κατήγγειλε: «Είναι η Ελένη Λουκά της πολιτικής»

18:28ΕΘΝΙΚΑ

Τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη έστειλε η Τουρκία για να παραβιάσουν το FIR Αθηνών στο Αιγαίο

10:41LIFESTYLE

Justin Bieber: Αντιδράσεις για τα 10 εκατ. δολάρια στο Coachella - Διχασμός για την εμφάνισή του

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Κορυφώνεται η επιστροφή των εκδρομέων στην Αθήνα - Πού εντοπίζονται προβλήματα

09:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ντέιβιντ Καλιγκάρης: O «Γκάλης των Πατησίων», που για τρεις χρονιές έφερε τον Σπόρτιγκ στην ελίτ του ελληνικού μπάσκετ

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Στρουθοκάμηλος απέδρασε από καφετέρια και δημιούργησε χάος σε αυτοκινητόδρομο – Δείτε βίντεο

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Τουρκία: Άγνωστος άνοιξε πυρ σε σχολείο - Τουλάχιστον 16 άτομα τραυματίες

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: Το εξωφρενικό ποσό που κόστισε στη NASA η αποστολή στη Σελήνη

06:04ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η ψηφοφορία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ανασχηματισμός και ο Μακάριος Λαζαρίδης, τα Χρηματιστήρια-καζίνο, η Εθνική, το ελληνικό γάλα και η Alpha

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στις ΗΠΑ: 18χρονος βίασε την 16χρονη θετή αδελφή του και την στραγγάλισε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ