Η Hailey Bieber στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη» με αποκαλυπτική εμφάνιση

Η Hailey Bieber μαγνήτισε τα βλέμματα στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη» στο Σίδνεϊ φορώντας μία εντυπωσιακή και ιδιαίτερα τολμηρή μαύρη δαντελένια τουαλέτα.

Το 29χρονο μοντέλο περπάτησε στο κόκκινο χαλί του «State Theatre» με ένα εντυπωσιακό, μακρύ μαύρο φόρεμα από δαντέλα, που αποτύπωνε απόλυτα τη γοτθική, ρομαντική ατμόσφαιρα της βραδιάς.

Hailey Bieber dares to bare in a sheer lace look as she makes a surprise appearance at the #WutheringHeights Sydney premiere! ? pic.twitter.com/jCxLLfWU2G — ExtraTV (@extratv) February 12, 2026

Η Hailey απέπνεε ανεπιτήδευτη κομψότητα με το διάφανο φόρεμα, διακοσμημένο με floral δαντέλα σε όλη του την επιφάνεια, εντυπωσιακά φαρδιά μανίκια και βαθύ ντεκολτέ σε σχήμα V. Αυτό που απογείωνε τον τολμηρό χαρακτήρα του look ήταν το μαύρο εσώρουχο που διακρινόταν μέσα από την εφαρμοστή τουαλέτα.

Τα ελαφρώς ατημέλητα καστανά μαλλιά της έπεφταν χαλαρά στους ώμους, συμπληρώνοντας ιδανικά το εντυπωσιακό outfit, ενώ η εμφάνισή της ολοκληρώθηκε με ψηλά μαύρα πέδιλα. Το μακιγιάζ της κινήθηκε σε φυσικούς και δακριτικά φωτεινούς τόνους αφήνοντας το φόρεμα να «πρωταγωνιστεί».

Η Hailey βρέθηκε ανάμεσα σε μια λαμπερή παρέλαση αστέρων στο αυστραλιανό κόκκινο χαλί, μαζί με τους Margot Robbie και Jacob Elordi, που επίσης εντυπωσίασαν με τις κομψές εμφανίσεις τους.

