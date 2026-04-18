Αιμιλία Υψηλάντη: «Έχω ζήσει κακοποιητική συμπεριφορά από συνάδελφο πάνω στη σκηνή»

Η Αιμιλία Υψηλάντη σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του Action24 ανέφερε ότι είχε δεχθεί κακοποιητική συμπεριφορά πάνω στη θεατρική σκηνή.

Σύμφωνα με την ηθοποιό ήταν ό,τι χειρότερο, αφού δεν μπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Το γεγονός ότι ο συνάδελφός της ήταν μεγαλύτερος ηλικιακά και πιο γνωστός από εκείνη έκανε τη θέση της ακόμη πιο δύσκολη. Παρόλα αυτά, δεν θέλησε να αποκαλύψει το όνομα του ηθοποιού που της είχε φερθεί έτσι, σεβόμενη τα παιδιά του.

Η Αιμιλία Υψηλάντη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», το βράδυ της Παρασκευής 17 Απριλίου, και αναφέρθηκε στην κακοποίηση που υπέστη την ώρα παράσταση. «Το χειρότερο από όλα είναι η κακοποιητική συμπεριφορά όταν είσαι πάνω στη σκηνή από συνάδελφο. Γιατί σε αυτό δεν μπορείς να αμυνθείς. Οι θεατές δεν το καταλαβαίνουν. Συμβαίνει κυρίως όταν είσαι νέος και ο άλλος είναι μεγάλος και γνωστός ηθοποιός και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Το έχω υποστεί», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, εξήγησε τον λόγο που δεν θέλει να ονοματίσει εκείνον τον άνθρωπο. «Δεν το λέω στην παράσταση γιατί ζουν τα παιδιά του. Ένας σεβασμός στα παιδιά πρέπει να υπάρχει. Κάποια άλλα πράγματα εγώ τα έλεγα. Και σε πολλές περιπτώσεις όταν βρισκόμασταν οι ηθοποιοί τα αφηγούμασταν και τα διακωμωδούσαμε λιγάκι. Είχαμε κάποιο τρόπο να έχουμε μια άμυνα. Ομολογώ ότι επειδή πολύ γρήγορα απέκτησα και κάποιες άλλες ιδιότητες και από το στυλ μου, ούτε με φλέρταραν, ούτε είχε τέτοιες σοβαρές συμπεριφορές», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Τα τελευταία χρόνια έβρισκα κάποιους καθηγητές Πανεπιστημίου, σημαντικές προσωπικότητες και μου έλεγαν ότι ήταν ερωτευμένοι μαζί μου αλλά δεν μπορούσαν να με πλησιάσουν γιατί ήμουν κάπως», κατέληξε.