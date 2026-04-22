Τσουβέλας: «Μέναμε μεσοτοιχία με τον Βαγγέλη Ρωχάμη, είδαμε μαζί τον τελικό του 1987»

Snapshot Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας αποκάλυψε ότι μεγάλωσε δίπλα στον Βαγγέλη Ρωχάμη και την οικογένειά του στο Περιστέρι.

Η οικογένεια του Ρωχάμη τους βοηθούσε συχνά, ακόμη και φέρνοντας φαγητό στην οικογένεια του Τσουβέλα.

Ο Τσουβέλας είδε μαζί με τον Βαγγέλη Ρωχάμη τον τελικό του 1987 όταν ήταν έξι ετών.

Ο Βαγγέλης Ρωχάμης, που πέθανε το 2024, είχε εμπλακεί σε σοβαρές εγκληματικές πράξεις.

Η σύλληψη του Ρωχάμη από την αστυνομία συνέβη μπροστά στον Τσουβέλα και την οικογένειά του. Snapshot powered by AI

O Αλέξανδρος Τσουβέλας αποκάλυψε μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, για τα παιδικά του χρόνια και τη σχέση του με τον Βαγγέλη Ρωχάμη.

Ο Βαγγέλης Ρωχάμης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2024, είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα για τη συμμετοχή του σε σοβαρές εγκληματικές πράξεις.

«Ήρθαν οι γονείς μου από το χωριό, εγώ γεννήθηκα εδώ και μέναμε στο Περιστέρι. Στο διπλανό σπίτι έμενε ένα ζευγάρι, ο κύριος Βαγγέλης και η Σόφη, οι οποίοι μας βοηθούσαν, μας έφερναν φαγητό… Και η μητέρα μου πολλές φορές με άφηνε στη Σόφη. Μια μέρα ήρθε ένα περιπολικό και πήρε τον κύριο Βαγγέλη.

Ο κύριος Βαγγέλης ήταν ο Ρωχάμης! Μιλάω σοβαρά! Μέναμε μεσοτοιχία και με άφηνε η οικογένειά μου με τον Βαγγέλη Ρωχάμη και τη Σόφη. Τον τελικό του 1987 τον είδα με τον Βαγγέλη Ρωχάμη, ήμουν έξι ετών», είπε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στην τηλεόραση του Action24 το βράδυ της Τρίτης (21/4).

