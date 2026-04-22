Τάσος Ιορδανίδης για Στέφανο Ληναίο και Έλλη Φωτίου: «Δύο φύλακες άγγελοι που έγιναν οικογένειά μου»

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση θανάτου του Στέφανου Ληναίου, σε ηλικία 98 ετών, το Σάββατο 18 Απριλίου.

Με ανάρτησή του στα social media ο Τάσος Ιορδανίδης αποχαιρέτησε με συγκίνηση τον σπουδαίο ηθοποιό αναφερόμενος στην στήριξη που έλαβε τόσο από τον ίδιο όσο και από τη σύζυγό του, την ηθοποιό Έλλη Φωτίου σε μία δύσκολη περίοδο της ζωής του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι υπήρξαν δύο φύλακες άγγελοι που έγιναν οικογένειά του.

Υπενθυμίζεται ότι το 2020 ο Στέφανος Ληναίος και η Έλλη Φωτίου παραχώρησαν το θέατρό τους, το «Θέατρο Άλφα» στον Τάσο Ιορδανίδη και την Θάλεια Ματίκα και έκτοτε τους συνέδεσαν ισχυροί δεσμοί.

Η ανάρτηση του Τάσο Ιορδανίδη

«-Τάσο μου…

-Κύριε Στέφανε!Την καλημέρα μου!Όλα καλά;

-Όλα καλά,όλα ανθηρά!Μόνο ένα πράγμα θέλω να σου ζητήσω…

-Πείτε μου,ό,τι θέλετε!

-Αλλάζουμε θέσεις ρε κερατά;Μου δίνεις τα χρόνια σου,να πάρω τα δικά σου;

-Σωπάτε καλέ,εσείς πιο νέος είστε από μένα…

-Έχω την Έλλη δίπλα μου,γι’αυτό.Είμαι πολύ τυχερός Τάσο μου.Αυτό το πλασματάκι που γνώρισα τότε-ένα πλασματάκι-έγινε αυτή η γυναίκα που έγινε!

Ακολουθούσε συζήτηση εφ´όλης της ύλης!

Ιστορία,πολιτική,θέατρο οι βασικοί άξονες.

Ο αποχαιρετισμός ίδιος πάντα…

- Τη Θάλεια και τα μάτια σου!

-Μην αγχώνεστε,εννοείται!

-Ακούς τι σου λέω!Τη Θάλεια και τα μάτια σου!Εγώ,αν δεν ήταν η Έλλη,δε θα ήμουν εδώ!

Το 2020,ο Στέφανος Ληναίος και η κυρία Έλλη Φωτίου,με έσωσαν.Σα δύο φύλακες άγγελοι!

Δύο άγγελοι που έγιναν οικογένειά μου-μας.

Ευγνώμων-ες!

Μαργαρίτα μου,Αλέξη μου,Στέφανε jr,κυρία Έλλη,είμαστε εδώ για πάντα!

Κύριε Στέφανε…

Μην αγχώνεστε,εννοείται!

Τα φιλιά μας,την αγάπη μας!»

https://www.instagram.com/p/DXbs0rViBPs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

