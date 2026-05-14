Σαν σήμερα 14 Μαΐου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 14 Μαΐου

Newsbomb

Σαν σήμερα 14 Μαΐου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Ο Φρανκ Σινάτρα σε συναυλία στο Veterans Memorial Coliseum στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης, στις 9 Απριλίου 1974

AP Photo/RED
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.

  • 1643 - Ανεβαίνει στον θρόνο ο Λουδοβίκος ΙΔ΄ της Γαλλίας, σε ηλικία τεσσάρων ετών, μετά το θάνατο του πατέρα του, Λουδοβίκου ΙΓ'.
  • 1867 - Γεννιέται ο Κουρτ Άισνερ, Γερμανός σοσιαλιστής πολιτικός και συγγραφέας.
  • 1811 - Η Παραγουάη κερδίζει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία.
  • 1879 - Πεθαίνει ο Επαμεινώνδας Δεληγεώργης, Έλληνας πολιτικός που διετέλεσε 6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας.
  • 1900 - Αρχίζουν οι 2οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι, με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών, από 28 χώρες, που διαγωνίζονται σε 19 αθλήματα. Θα ολοκληρωθούν στις 28 Οκτωβρίου.
  • 1928 - Γεννιέται ο Τσε Γκεβάρα, αρχηγός ανταρτών στην Κουβανική Επανάσταση και πολιτικός.
  • 1969 - Γεννιέται η Κέιτ Μπλάνσετ, αυστραλοαμερικανίδα ηθοποιός.
  • 1984 - Γεννιέται ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, Αμερικανός επιχειρηματίας, και δημιουργός του Facebook.
  • 1998 - Πεθαίνει ο Φρανκ Σινάτρα, Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός.
  • 2015 - Πεθαίνει ο Ρίλεϊ Κινγκ, Αμερικανός θρύλος του μπλουζ, γνωστότερος ως Μπι Μπι Κινγκ (B.B. King).
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επανέρχεται η αστάθεια με τοπικές μπόρες – Νέα επιδείνωση από το Σάββατο

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 14 Μαΐου

05:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 14 Μαΐου

04:52ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drones και βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο

04:38LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Εντυπωσίασε στη Νέα Υόρκη λίγο πριν την πρεμιέρα της νέας της ταινίας στο Netflix

04:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2025: Άνοιξε το σύστημα για διορθώσεις και υποβολή δικαιολογητικών

03:52ΕΡΓΑΣΙΑ

Αργίες 2026: Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

03:28ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Απαγχονίστηκαν δυο άνδρες – Ο ένας κατηγορούνταν για κατασκοπεία υπέρ της Μοσάντ

03:04ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Συννεφιασμένος ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Σάββατο με ισχυρές καταιγίδες και σκόνη από την Αφρική

02:40ΠΑΙΔΕΙΑ

Φοιτητικές εκλογές 2026: Νίκησαν… όλοι – Ξεχωριστά και φέτος τα αποτελέσματα

02:14ΚΟΣΜΟΣ

Η αποστολή του ενός τρισεκατομμυρίου: Ο Τραμπ στην Κίνα με Μασκ, Κουκ και επικεφαλής αμερικανικών κολοσσών

01:50ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Τουλάχιστον 22 νεκροί εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων την Τετάρτη

01:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Αν τα κριτήρια της διαιτησίας είναι ίδια στο Final Four, η Βαλένθια θα πάρει Euroleague»

01:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Σε ιστορικά υψηλά S&P 500 και Nasdaq

00:48ΚΟΣΜΟΣ

Μάθιου Πέρι: Πρώην παραγωγός καταδικάστηκε σε φυλάκιση για παράνομη διακίνηση κεταμίνης στον ηθοποιό

00:26ΚΟΣΜΟΣ

Τα ΗΑΕ διαψεύδουν ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τη χώρα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν

00:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Άξιος της μοίρας του: Αποκλεισμός ντροπή για τον Παναθηναϊκό

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο 78χρονος κτηνοτρόφος που έχει αποκτήσει 14 παιδιά!

23:48ΚΟΣΜΟΣ

«Σαρώνει» ο Ρούμπιο με τη φόρμα «Νίκολας Μαδούρο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
00:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Άξιος της μοίρας του: Αποκλεισμός ντροπή για τον Παναθηναϊκό

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό μέσο: Το drone στη Λευκάδα δεν είναι Magura - Επικαλείται την κατασκευάστρια εταιρεία 

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

07:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σπάνιο φαινόμενο που θα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι - Είχε επαναληφθεί το 1877

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Τα παιδιά ήταν άπλυτα, αδύνατα και με μεγάλα ρούχα, ζούσαν σε ταράτσα», λέει γείτονας στο Newsbomb - Συνελήφθησαν οι γονείς τους

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι αρχαιολόγοι βρήκαν 12 αρχαίους σκελετούς κρυμμένους κάτω από το θρυλικό Θησαυροφυλάκιο της Πέτρας

07:04WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

12:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποτροπικός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Πότε έρχεται και τι θα φέρει

20:20ΜΠΑΣΚΕΤ

«Ντόπες» Γιαννακόπουλου στην ομάδα (vid)

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τα τελευταία μηνύματα της Μυρτώς με τη μητέρα της - «Μαμά μου, σ’ ευχαριστώ πολύ»

03:04ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Συννεφιασμένος ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Σάββατο με ισχυρές καταιγίδες και σκόνη από την Αφρική

20:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Αποθέωση για Γιαννακόπουλο από Ισπανούς και Έλληνες φιλάθλους (vid, pics)

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: «Δύο υπέροχα πλάσματα, άριστες μαθήτριες», λέει ο καθηγητής των 17χρονων

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Westad: Κίνδυνος «μαύρου κύκνου» - Προειδοποίηση για Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο παρά τη συνάντηση Τραμπ -Σι

19:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε η Γκελεστάθη από τη Νέα Δημοκρατία - «Πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα με την ηγεσία»

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο 78χρονος κτηνοτρόφος που έχει αποκτήσει 14 παιδιά!

04:38LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Εντυπωσίασε στη Νέα Υόρκη λίγο πριν την πρεμιέρα της νέας της ταινίας στο Netflix

21:23LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τραυματίστηκε ο Akylas - «Θα είμαστε μια χαρά μέχρι τον τελικό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ