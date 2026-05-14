Σαν σήμερα 14 Μαΐου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 14 Μαΐου
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.
- 1643 - Ανεβαίνει στον θρόνο ο Λουδοβίκος ΙΔ΄ της Γαλλίας, σε ηλικία τεσσάρων ετών, μετά το θάνατο του πατέρα του, Λουδοβίκου ΙΓ'.
- 1867 - Γεννιέται ο Κουρτ Άισνερ, Γερμανός σοσιαλιστής πολιτικός και συγγραφέας.
- 1811 - Η Παραγουάη κερδίζει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία.
- 1879 - Πεθαίνει ο Επαμεινώνδας Δεληγεώργης, Έλληνας πολιτικός που διετέλεσε 6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας.
- 1900 - Αρχίζουν οι 2οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι, με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών, από 28 χώρες, που διαγωνίζονται σε 19 αθλήματα. Θα ολοκληρωθούν στις 28 Οκτωβρίου.
- 1928 - Γεννιέται ο Τσε Γκεβάρα, αρχηγός ανταρτών στην Κουβανική Επανάσταση και πολιτικός.
- 1969 - Γεννιέται η Κέιτ Μπλάνσετ, αυστραλοαμερικανίδα ηθοποιός.
- 1984 - Γεννιέται ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, Αμερικανός επιχειρηματίας, και δημιουργός του Facebook.
- 1998 - Πεθαίνει ο Φρανκ Σινάτρα, Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός.
- 2015 - Πεθαίνει ο Ρίλεϊ Κινγκ, Αμερικανός θρύλος του μπλουζ, γνωστότερος ως Μπι Μπι Κινγκ (B.B. King).
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:16 ∙ LIFESTYLE
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 14 Μαΐου
01:10 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Wall Street: Σε ιστορικά υψηλά S&P 500 και Nasdaq
23:48 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
«Σαρώνει» ο Ρούμπιο με τη φόρμα «Νίκολας Μαδούρο»
23:39 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι
20:20 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ