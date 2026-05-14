AEK: Η «Ένωση» συμπλήρωσε 200 ημέρες αήττητη στη Super League – 23 ματς και 9 ντέρμπι αήττητη!

Η ΑΕΚ μπορεί να μην κατάφερε να φύγει με τη νίκη από την Τούμπα, μετά το γκολ που δέχθηκε από τον ΠΑΟΚ στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, ωστόσο συνέχισε το εντυπωσιακό αήττητο σερί της στη Super League.

Με το τελικό 1-1 απέναντι στους «ασπρόμαυρους», η Πρωταθλήτρια Ελλάδας συμπλήρωσε πλέον 23 διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα. Η τελευταία φορά που η ΑΕΚ γνώρισε ήττα στη Super League ήταν στις 26 Οκτωβρίου, όταν είχε ηττηθεί εκτός έδρας με 2-0 από τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς συμπληρώνει σήμερα (14/05) 200 ημέρες αήττητη και πλησίασε το ιστορικό ρεκόρ της σεζόν 1977/78, όταν η «Ένωση» είχε καταγράψει 31 συνεχόμενα παιχνίδια πρωταθλήματος χωρίς ήττα.

Η ΑΕΚ των ντέρμπι!

Αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι αυτό το διάστημα η ΑΕΚ ολοκλήρωσε εννέα συνεχόμενα ντέρμπι απέναντι σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ χωρίς να γνωρίσει ήττα, έχοντας απολογισμό πέντε νίκες και τέσσερις ισοπαλίες.

Στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, στη φιέστα με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Κυριακή (17/05) στην Allwyn Arena, θα έχει την ευκαιρία να ολοκληρώσει τη σεζόν με 10 ντέρμπι και συνολικά 24 σερί ματς δίχως ήττα.

Αναλυτικά τα 23 παιχνίδια δίχως ήττα των «κιτρινόμαυρων»

ΑΕΚ – Παναιτωλικός 1-0

ΟΦΗ – ΑΕΚ 0-1

ΑΕΚ – Άρης 1-0

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-3

ΑΕΚ – Ατρόμητος 4-1

Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5

ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1

Άρης – ΑΕΚ 1-1

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0

Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ 0-1

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0

ΑΕΚ – Λεβαδειακός 4-0

Βόλος – ΑΕΚ 2-2

ΑΕΚ – ΑΕΛ 1-0

Ατρόμητος – ΑΕΚ 2-2

ΑΕΚ – Κηφισιά 3-0

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-0

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 0-0

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 2-1

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 1-1

*Με bold τα ντέρμπι, όπου έμεινε αήττητη η ΑΕΚ

Διαβάστε επίσης