Πώς μπορούν να σας κλέψουν τα δακτυλικά αποτυπώματα από μια... selfie

Snapshot Η χειρονομία «V» σε μία selfie μπορεί να εκθέσει τα δακτυλικά αποτυπώματα λόγω της υψηλής ανάλυσης φωτογραφικών μηχανών και της τεχνητής νοημοσύνης.

Φωτογραφίες από απόσταση κάτω των 1,5 μέτρων επιτρέπουν πλήρη εξαγωγή δακτυλικών αποτυπωμάτων, ενώ από αποστάσεις έως 3 μέτρα μπορεί να εξαχθεί περίπου το 50%.

Λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να βελτιώσει θολές εικόνες και να αποκαλύψει λεπτομέρειες δακτυλικών αποτυπωμάτων που δεν είναι ορατές με γυμνό μάτι.

Συνίσταται η ψηφιακή θόλωση ή εξομάλυνση των δακτυλικών αποτυπωμάτων πριν τη δημοσίευση φωτογραφιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Snapshot powered by AI

Χρησιμοποιείται είτε ως σύμβολο της νίκης είτε ως σύμβολο της ειρήνης. Η χειρονομία «V» που χρησιμοποιεί τον δείκτη και το μεσαίο δάχτυλο στραμμένα προς τα έξω αποτελεί εδώ και χρόνια κομμάτι της διεθνούς ποπ κουλτούρας. Ωστόσο, με την έλευση των φωτογραφικών μηχανών υψηλής ανάλυσης και του προηγμένου λογισμικού με τεχνητή νοημοσύνη, ειδικοί ασφαλείας προειδοποιούν ότι η δημοφιλής χειρονομία θα μπορούσε να εκθέσει τους ανθρώπους σε αντιγραφή και χρήση των δακτυλικών τους αποτυπωμάτων για την παράκαμψη των βιομετρικών μέτρων ασφαλείας.

Ο Κινέζος ειδικός ασφαλείας Li Chang εμφανίστηκε σε ένα τηλεοπτικό σόου τον περασμένο μήνα και χρησιμοποίησε τη selfie μιας διασημότητας ως παράδειγμα για να δείξει πόσο καθαρά ορατά είναι τα δάχτυλα σε μια φωτογραφία με το σήμα V και πώς τέτοιες φωτογραφίες μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τα προσωπικά βιομετρικά στοιχεία.

Στην ανάλυσή του, ο Chang έδειξε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα πλήρους εξαγωγής των πληροφοριών δακτυλικών αποτυπωμάτων ενός ατόμου όταν λαμβάνονται κοντινές λήψεις από απόσταση κάτω από 1,5 μέτρα με το δάχτυλο εκτεθειμένο απευθείας στην κάμερα, γεγονός που καθιστά τις selfies ιδιαίτερα επικίνδυνες. Ωστόσο, ο Chang έδειξε ότι ακόμη και από αποστάσεις έως και 3 μέτρα, περίπου τα μισά από τα δακτυλικά αποτυπώματα ενός ατόμου μπορούν να εξαχθούν, και εδώ μπαίνει στο παιχνίδι το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης.

Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής εκπομπής, ο Chang σόκαρε τους τηλεθεατές δείχνοντας πώς η χρήση λογισμικού επεξεργασίας φωτογραφιών και τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης για τη διόρθωση εικόνων χαμηλής ανάλυσης έκανε τα δακτυλικά αποτυπώματα, τα οποία ήταν θολά με γυμνό μάτι, εξαιρετικά λεπτομερή.

«Με το ζουμ των φωτογραφικών μηχανών υψηλής ευκρίνειας, έχει καταστεί τεχνικά δυνατή η ανακατασκευή λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το χέρι, όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα, χρησιμοποιώντας μόνο τη λεγόμενη στάση «V», επιβεβαίωσε ο Jing Jiu, καθηγητής κρυπτογραφίας στην Κινεζική Ακαδημία Επιστημών.

Αν και το πείραμα του Li Chang έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πυροδοτώντας φόβους για μαζικές διαρροές ασφαλείας, ορισμένοι ειδικοί διευκρίνισαν ότι η κλοπή των δακτυλικών αποτυπωμάτων κάποιου και η χρήση τους για την υπονόμευση της βιομετρικής ασφάλειας δεν είναι τόσο απλή. Παράγοντες όπως οι συνθήκες φωτισμού, η εστίαση της κάμερας και η καθαρότητα της εικόνας παίζουν ρόλο στην πραγματική διαδικασία ανάκτησης δακτυλικών αποτυπωμάτων και οι κλέφτες ταυτότητας θα χρειάζονταν ιδανικά πολλές φωτογραφίες του ίδιου ατόμου για να συγκρίνουν δακτυλικά αποτυπώματα.

Αν θέλετε πραγματικά να νιώθετε ασφαλείς σχετικά με τα βιομετρικά σας στοιχεία, ο Li Chang συμβουλεύει τους ανθρώπους να θολώνουν την άκρη των δακτύλων τους ή να εξομαλύνουν τα δακτυλικά τους αποτυπώματα χρησιμοποιώντας εργαλεία ψηφιακής επεξεργασίας πριν δημοσιεύσουν φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

