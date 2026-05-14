Φοιτητικές εκλογές 2026: Νίκησαν… όλοι – Ξεχωριστά και φέτος τα αποτελέσματα

Snapshot Οι φοιτητικές εκλογές του 2026 ολορώθηκαν με καταγγελίες για παρατυπίες από τη ΔΑΠ

ΝΔΦΚ και την ΠΚΣ σε διάφορα τμήματα και σχολές.

Η ΔΑΠ

ΝΔΦΚ κατήγγειλε την ΠΚΣ για διάσπαση της εκλογικής διαδικασίας και διακοπές στην ψηφοφορία στο οικονομικό τμήμα του ΕΚΠΑ.

Η ΠΚΣ κατήγγειλε τη ΔΑΠ

ΝΔΦΚ για αποκλεισμούς υποψηφίων και ελεγχόμενες εφορευτικές επιτροπές σε πολλούς φοιτητικούς συλλόγους.

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν ξεχωριστά από τις δύο κύριες παρατάξεις, με τη ΔΑΠ

ΝΔΦΚ να αναφέρει ποσοστό 60,75% και την ΠΚΣ ποσοστό 51,8% σε διαφορετικά σύνολα ενσωμάτωσης.

Η ΔΑΠ

ΝΔΦΚ δήλωσε νίκη για 39η συνεχόμενη χρονιά, ενώ η ΠΚΣ δημοσίευσε ξεχωριστά αποτελέσματα με συνεχή ενημέρωση ανά σύλλογο και ίδρυμα. Snapshot powered by AI

Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές χωρίς να λείψουν ούτε φέτος οι καταγγελίες για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα ή σχολές.

Από τη μία η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ καταγγέλλει την παράταξη της Πανσπουδαστικής για διάσπαση της εκλογικής διαδικασίας. Ειδικότερα, αναφέρει ότι στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος και σε άλλα τμήματα ανά την επικράτεια, η φοιτητική παράταξη της ΠΚΣ προχώρησε σε ξεχωριστή εκλογική διαδικασία, «αρνούμενη να δεχτεί το πραγματικό αποτέλεσμα στο οποίο συμφωνούν οι υπόλοιπες παρατάξεις». Επιπλέον, συγκεκριμένα για το οικονομικό τμήμα του ΕΚΠΑ, αναφέρει ότι η ψηφοφορία «διακόπηκε πολλές φορές με ευθύνη στελεχών της ΠΚΣ».

Από την άλλη, η ΠΚΣ είχε καταγγείλει τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ για πρακτικές υπονόμευσης της εκλογικής διαδικασίας ήδη πριν το άνοιγμα των καλπών. Μεταξύ άλλων, ανάφερε σε σχετική ανακοίνωση, ότι στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΚΠΑ, η ΔΑΠ απαγόρευσε στους υποψήφιους με την ΠΚΣ να κατεβάσουν ψηφοδέλτιο στον σύλλογο, ότι στους φοιτητικούς συλλόγους της Μυτιλήνης, της Χίου, της Καστοριάς και της Κοζάνης οι εφορευτικές επιτροπές αποτελούνταν αποκλειστικά από στελέχη της ΔΑΠ, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, όπως στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, η ΔΑΠ απέκλεισε την Πανσπουδαστική από την εφορευτική επιτροπή.

Οι κάλπεις στα ΑΕΙ της επικράτειας έκλεισαν λίγο μετά τις 19:00 (και σε ορισμένες περιπτώσεις στις 20:00 λόγω καθυστέρησης της έναρξης της διαδικασίας) και οι φοιτητικές παρατάξεις, για μία ακόμη χρονιά, θα εκδώσουν ξεχωριστά αποτελέσματα.

Μέχρι τις 22:00, το βράδυ της Τετάρτης, είχε ανακοινωθεί εκ μέρους της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ σε σύνολο 2197 ψηφισάντων, το εξής αποτέλεσμα: Πρώτη η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ με ποσοστό 60,75%, δεύτερη η ΠΚΣ με ποσοστό 26.26%, τρίτη η ΠΑΣΠ με 3,5% και ακολουθούν τα ΕΑΑΚ με 1,5%.

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία, μιλά για νίκη για 39η συνεχή χρονιά και μπορείτε να δείτε εδώ τα συγκεντρωτικά της αποτελέσματα, τα οποία ανανεώνονται συνεχώς.

Την ίδια ώρα, εκ μέρους της ΠΚΣ, σε ποσοστό ενσωμάτωσης 18.84%, είχε εκδοθεί το εξής αποτέλεσμα: Πρώτη η ΠΚΣ, με ποσοστό 51,8%, δεύτερη η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ με ποσοστό 11,13%, τρίτη παράταξη τα ΕΑΑΚ με ποσοστό 9,05% και τέταρτη η ΠΑΣΠ με 4,06%.

Δείτε εδώ τα πρώτα αποτελέσματα που δίνει η Πανσπουδαστική, η παράταξη του ΚΚΕ, από τα πρακτικά των εφορευτικών επιτροπών με συνεχή ροή ενημέρωσης ανά φοιτητικό σύλλογο, ανά ίδρυμα και σε πανελλαδικό επίπεδο.