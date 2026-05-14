Φοιτητικές εκλογές 2026: Νίκησαν… όλοι – Ξεχωριστά και φέτος τα αποτελέσματα

Ξεχωριστά για ακόμα μια χρονιά, τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών

Γιάννης Φιλιππάκος

Φοιτητικές εκλογές 2026: Νίκησαν… όλοι – Ξεχωριστά και φέτος τα αποτελέσματα
(αρχείου)
ΠΑΙΔΕΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι φοιτητικές εκλογές του 2026 ολορώθηκαν με καταγγελίες για παρατυπίες από τη ΔΑΠ
  • ΝΔΦΚ και την ΠΚΣ σε διάφορα τμήματα και σχολές.
  • Η ΔΑΠ
  • ΝΔΦΚ κατήγγειλε την ΠΚΣ για διάσπαση της εκλογικής διαδικασίας και διακοπές στην ψηφοφορία στο οικονομικό τμήμα του ΕΚΠΑ.
  • Η ΠΚΣ κατήγγειλε τη ΔΑΠ
  • ΝΔΦΚ για αποκλεισμούς υποψηφίων και ελεγχόμενες εφορευτικές επιτροπές σε πολλούς φοιτητικούς συλλόγους.
  • Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν ξεχωριστά από τις δύο κύριες παρατάξεις, με τη ΔΑΠ
  • ΝΔΦΚ να αναφέρει ποσοστό 60,75% και την ΠΚΣ ποσοστό 51,8% σε διαφορετικά σύνολα ενσωμάτωσης.
  • Η ΔΑΠ
  • ΝΔΦΚ δήλωσε νίκη για 39η συνεχόμενη χρονιά, ενώ η ΠΚΣ δημοσίευσε ξεχωριστά αποτελέσματα με συνεχή ενημέρωση ανά σύλλογο και ίδρυμα.
Snapshot powered by AI

Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές χωρίς να λείψουν ούτε φέτος οι καταγγελίες για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα ή σχολές.

Από τη μία η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ καταγγέλλει την παράταξη της Πανσπουδαστικής για διάσπαση της εκλογικής διαδικασίας. Ειδικότερα, αναφέρει ότι στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος και σε άλλα τμήματα ανά την επικράτεια, η φοιτητική παράταξη της ΠΚΣ προχώρησε σε ξεχωριστή εκλογική διαδικασία, «αρνούμενη να δεχτεί το πραγματικό αποτέλεσμα στο οποίο συμφωνούν οι υπόλοιπες παρατάξεις». Επιπλέον, συγκεκριμένα για το οικονομικό τμήμα του ΕΚΠΑ, αναφέρει ότι η ψηφοφορία «διακόπηκε πολλές φορές με ευθύνη στελεχών της ΠΚΣ».

Από την άλλη, η ΠΚΣ είχε καταγγείλει τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ για πρακτικές υπονόμευσης της εκλογικής διαδικασίας ήδη πριν το άνοιγμα των καλπών. Μεταξύ άλλων, ανάφερε σε σχετική ανακοίνωση, ότι στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΚΠΑ, η ΔΑΠ απαγόρευσε στους υποψήφιους με την ΠΚΣ να κατεβάσουν ψηφοδέλτιο στον σύλλογο, ότι στους φοιτητικούς συλλόγους της Μυτιλήνης, της Χίου, της Καστοριάς και της Κοζάνης οι εφορευτικές επιτροπές αποτελούνταν αποκλειστικά από στελέχη της ΔΑΠ, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, όπως στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, η ΔΑΠ απέκλεισε την Πανσπουδαστική από την εφορευτική επιτροπή.

Οι κάλπεις στα ΑΕΙ της επικράτειας έκλεισαν λίγο μετά τις 19:00 (και σε ορισμένες περιπτώσεις στις 20:00 λόγω καθυστέρησης της έναρξης της διαδικασίας) και οι φοιτητικές παρατάξεις, για μία ακόμη χρονιά, θα εκδώσουν ξεχωριστά αποτελέσματα.

Μέχρι τις 22:00, το βράδυ της Τετάρτης, είχε ανακοινωθεί εκ μέρους της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ σε σύνολο 2197 ψηφισάντων, το εξής αποτέλεσμα: Πρώτη η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ με ποσοστό 60,75%, δεύτερη η ΠΚΣ με ποσοστό 26.26%, τρίτη η ΠΑΣΠ με 3,5% και ακολουθούν τα ΕΑΑΚ με 1,5%.

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία, μιλά για νίκη για 39η συνεχή χρονιά και μπορείτε να δείτε εδώ τα συγκεντρωτικά της αποτελέσματα, τα οποία ανανεώνονται συνεχώς.

Την ίδια ώρα, εκ μέρους της ΠΚΣ, σε ποσοστό ενσωμάτωσης 18.84%, είχε εκδοθεί το εξής αποτέλεσμα: Πρώτη η ΠΚΣ, με ποσοστό 51,8%, δεύτερη η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ με ποσοστό 11,13%, τρίτη παράταξη τα ΕΑΑΚ με ποσοστό 9,05% και τέταρτη η ΠΑΣΠ με 4,06%.

Δείτε εδώ τα πρώτα αποτελέσματα που δίνει η Πανσπουδαστική, η παράταξη του ΚΚΕ, από τα πρακτικά των εφορευτικών επιτροπών με συνεχή ροή ενημέρωσης ανά φοιτητικό σύλλογο, ανά ίδρυμα και σε πανελλαδικό επίπεδο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:40ΠΑΙΔΕΙΑ

Φοιτητικές εκλογές 2026: Νίκησαν… όλοι – Ξεχωριστά και φέτος τα αποτελέσματα

02:14ΚΟΣΜΟΣ

Η αποστολή του ενός τρισεκατομμυρίου: Ο Τραμπ στην Κίνα με Μασκ, Κουκ και επικεφαλής αμερικανικών κολοσσών

01:50ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Τουλάχιστον 22 νεκροί εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων την Τετάρτη

01:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Αν τα κριτήρια της διαιτησίας είναι ίδια στο Final Four, η Βαλένθια θα πάρει Euroleague»

01:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Σε ιστορικά υψηλά S&P 500 και Nasdaq

00:48ΚΟΣΜΟΣ

Μάθιου Πέρι: Πρώην παραγωγός καταδικάστηκε σε φυλάκιση για παράνομη διακίνηση κεταμίνης στον ηθοποιό

00:26ΚΟΣΜΟΣ

Τα ΗΑΕ διαψεύδουν ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τη χώρα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν

00:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Άξιος της μοίρας του: Αποκλεισμός ντροπή για τον Παναθηναϊκό

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο 78χρονος κτηνοτρόφος που έχει αποκτήσει 14 παιδιά!

23:48ΚΟΣΜΟΣ

«Σαρώνει» ο Ρούμπιο με τη φόρμα «Νίκολας Μαδούρο»

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Πήγε να πατήσει αστυνομικό μετά από καυγά για να ξεφύγει - Έρευνες για τον εντοπισμό του

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Ένας λυράρης χωρίς σύνορα: Παίζει από Παντελίδη μέχρι pop hits και «γκρεμίζει» το TikTok

23:21ΕΛΛΑΔΑ

Αμφιλοχία: Τραυματίστηκε λιμενεργάτης - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου

23:14ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό ντελιβερά στη Λαμία

23:12LIFESTYLE

Ρόκερ σταρ παθαίνει διάσειση σε συναυλία όταν θαυμαστής του πετάει τηλέφωνο στο κεφάλι

23:09ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το Πανεπιστήμιο του Πρίστον αλλάζει τον 133 ετών Κώδικα Τιμής

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Χιλιάδες ιδιοκτησίες κινδυνεύουν να χαθούν στις 25 Μαΐου

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μετά τη Ryanair αποχωρεί και η FedEx από το αεροδρόμιο «Μακεδονία»

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι αρχαιολόγοι βρήκαν 12 αρχαίους σκελετούς κρυμμένους κάτω από το θρυλικό Θησαυροφυλάκιο της Πέτρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
00:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Άξιος της μοίρας του: Αποκλεισμός ντροπή για τον Παναθηναϊκό

07:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σπάνιο φαινόμενο που θα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι - Είχε επαναληφθεί το 1877

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό μέσο: Το drone στη Λευκάδα δεν είναι Magura - Επικαλείται την κατασκευάστρια εταιρεία 

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: «Δύο υπέροχα πλάσματα, άριστες μαθήτριες», λέει ο καθηγητής των 17χρονων

07:04WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τα τελευταία μηνύματα της Μυρτώς με τη μητέρα της - «Μαμά μου, σ’ ευχαριστώ πολύ»

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Τα παιδιά ήταν άπλυτα, αδύνατα και με μεγάλα ρούχα, ζούσαν σε ταράτσα», λέει γείτονας στο Newsbomb - Συνελήφθησαν οι γονείς τους

18:18ΥΓΕΙΑ

Πώς να αποφύγετε τα τσιμπήματα από τα κουνούπια - Οι 5 τρόποι που προτείνουν οι ειδικοί

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι αρχαιολόγοι βρήκαν 12 αρχαίους σκελετούς κρυμμένους κάτω από το θρυλικό Θησαυροφυλάκιο της Πέτρας

20:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Αποθέωση για Γιαννακόπουλο από Ισπανούς και Έλληνες φιλάθλους (vid, pics)

21:23LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τραυματίστηκε ο Akylas - «Θα είμαστε μια χαρά μέχρι τον τελικό»

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Westad: Κίνδυνος «μαύρου κύκνου» - Προειδοποίηση για Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο παρά τη συνάντηση Τραμπ -Σι

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Χιλιάδες ιδιοκτησίες κινδυνεύουν να χαθούν στις 25 Μαΐου

02:14ΚΟΣΜΟΣ

Η αποστολή του ενός τρισεκατομμυρίου: Ο Τραμπ στην Κίνα με Μασκ, Κουκ και επικεφαλής αμερικανικών κολοσσών

16:44WHAT THE FACT

Ο ουρανός πάνω από την Αλάσκα τρελάθηκε, και ο δορυφόρος της NASA κατέγραψε κάθε δευτερόλεπτο

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο 78χρονος κτηνοτρόφος που έχει αποκτήσει 14 παιδιά!

21:58ΕΘΝΙΚΑ

Προκλητική διέλευση πέντε τουρκικών αλιευτικών στις Κυκλάδες - Βίντεο ντοκουμέντο

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο ποταμός Ευφράτης στερεύει και τα εσχατολογικά σενάρια με προφητείες της Βίβλου δίνουν και παίρνουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ