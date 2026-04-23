Ο Κινέζος που τραγουδάει «Παραμυθιάζομαι» του Παντελίδη «γκρεμίζει» το διαδίκτυο

Ένας νεαρός Κινέζος έχει γίνει viral με την προσπάθειά του να ερμηνεύσει Παντελή Παντελίδη, στα ελληνικά με τις όποιες γλωσσικές δυσκολίες...

Ο Ντομινίκ, ο οποίος ζει στην Πάφο, σε ένα βίντεο στο TikTok που δημοσίευσε χθες Τετάρτη, επιλέγει να τραγουδήσει το «Παραμυθιάζομαι», μάλιστα με υπότιτλους και στα αγγλικά.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο ίδιος έγραψε: «Μήπως μόλις προσέβαλα ολόκληρη την ελληνική γλώσσα;»,

Στα σχόλια που έχουν πέσει σαν βροχή στο προφίλ του, απαντάει ο ίδιος, ευχαριστώντας το κοινό του. Ομολογεί ότι τα ελληνικά, τα οποία μαθαίνει το τελευταίο τρίμηνο, είναι δύσκολα, αλλά η μουσική τον βοηθάει να τα βελτιώσει... ενώ υπόσχεται και συνέχεια!

Aκούστε τον Ντομινίκ να ερμηνεύει το «Παραμυθιάζομαι»