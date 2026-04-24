Να μ'αγαπάς-επόμενα επεισόδια: Προσπαθούν να δολοφονήσουν τον Άγγελο

Τι θα δούμε στη μεγάλη επιτυχία του ALPHA;  

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Άγγελος αναλαμβάνει δράση για την υγεία του Λευτέρη, ο οποίος χρειάζεται επέμβαση στο εξωτερικό.
  • Η Σοφία συνεχίζει το επικίνδυνο φλερτ με τον Μιχάλη, που παίζει διπλό παιχνίδι με την Ελλη και τη Σοφία.
  • Οι οικογενειακές σχέσεις διαλύονται λόγω της σύγκρουσης Θεόφιλου με την Εβίτα και της ύποπτης συμπεριφοράς του Θεόφιλου.
  • Η Φωτεινή ανακοινώνει τον γάμο της και μετακομίζει με τον Ορφέα, ενώ προετοιμάζεται η μεγάλη συνάντηση συμφιλίωσης των δύο πλευρών.
  • Μια απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Άγγελου ανατρέπει τα σχέδια και προκαλεί ένταση χωρίς να αποκαλύπτεται ο δράστης.
Snapshot powered by AI

Τα 20άρια στους πίνακες τηλεθέασης είναι καθημερινή υπόθεση για τη σειρά «Να μ’αγαπάς» στον ALPHA. Η αγωνία «χτυπά» κόκκινο στα επόμενα επεισόδια και οι εξελίξεις αναμένονται καταιγιστικές.

Η Ζωή και η Φωτεινή ανησυχούν έντονα για τον Λευτέρη και ενημερώνουν τον Αγγελο, ο οποίος αναλαμβάνει αμέσως δράση. Νιώθοντας ενοχές που δεν κατάλαβε νωρίτερα τη σοβαρότητα της κατάστασης, τον παίρνει σχεδόν με το ζόρι και τον πηγαίνει σε δικό του νευροχειρουργό.

Παράλληλα, η Σοφία συνεχίζει το επικίνδυνο φλερτ με τον Μιχάλη. Ο Χάρης ρωτάει τον Θεόφιλο για τις κακές κριτικές στο ξενοδοχείο, αλλά εκείνος αρνείται κάθε ανάμιξη. Ο Ορφέας προσπαθεί να στηρίξει τη Φωτεινή, που ανησυχεί για τον αδελφό της. Ολοι καταλαβαίνουν πως οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές.

Η σύγκρουση του Θεόφιλου και της Εβίτας κορυφώνεται, ενώ η εξάρτησή του από τη Βέρα και ένα ύποπτο τηλεφώνημα γεννούν υποψίες. Η Νικαίτη προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες και πιέζει τον Θεόφιλο να μη χάσει τα παιδιά του, την ώρα που οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια διαλύονται.

Παράλληλα, ο Λευτέρης και η Φωτεινή συγκρούονται για το μυστικό της υγείας του, ενώ η αλήθεια αποκαλύπτεται στη Ζωή και οδηγεί σε απόφαση για επέμβαση στο εξωτερικό. Ο Μιχάλης παίζει διπλό παιχνίδι με την Ελλη και τη Σοφία, που σύντομα θα αποκαλυφθεί, ενώ επίκειται η μεγάλη συνάντηση συμφιλίωσης των δύο πλευρών Καλλιγά και Μανιάτη.

Η Φωτεινή μετακομίζει με τον Ορφέα. Η Ελλη πληγώνεται από την απουσία του Μιχάλη, αλλά εκείνος επιστρέφει με αόριστες εξηγήσεις, κρατώντας ζωντανή την ελπίδα της. Η Σοφία στήνει παιχνίδι εξουσίας γύρω από το ποσοστό της στο ξενοδοχείο, ενώ ο Θεόφιλος κινείται ύποπτα στο παρασκήνιο.

Ολοι βαδίζουν προς τη συνάντηση της επόμενης ημέρας, με μια εύθραυστη «ηρεμία» που προμηνύει απρόβλεπτες εξελίξεις. Η ημέρα της μεγάλης συνάντησης ξεκινά με εντάσεις, αποκαλύψεις και νέα ρήγματα: η Φωτεινή ανακοινώνει τον γάμο της, ενώ ο Αγγελος και ο Ορφέας προετοιμάζονται για τη συμφωνία.

Την ίδια ώρα, ο Χάρης συγκρούεται σκληρά με τη Σοφία, κατηγορώντας τη για σαμποτάζ, ενώ ο Θεόφιλος αντιλαμβάνεται ότι κάτι κινείται πίσω από την πλάτη του. Στη συνάντηση, οι σκληροί όροι του Άγγελου φέρνουν εύθραυστη ισορροπία, με τον Θεόφιλο να δείχνει ύποπτα διαλλακτικός. Ομως, λίγο μετά, μία απόπειρα δολοφονίας ανατρέπει τα πάντα. Ο Άγγελος παλεύει με δολοφόνους, αγνοώντας ποιος βρίσκεται πίσω από το σχέδιο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
