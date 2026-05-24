Σαν σήμερα 24 Μαΐου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.
- 1844 - Ο Σάμιουελ Μορς στέλνει το μήνυμα "What hath God wrought" («Τι κατόρθωσε ο Θεός!», απόσπασμα από την Αγία Γραφή, Αριθμοί 23:23) από το Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών στο βοηθό του στη Βαλτιμόρη (Μέριλαντ), για να εγκαινιάσει την πρώτη τηλεγραφική γραμμή.
- 1883 - Στις ΗΠΑ, παραδίδεται στην κυκλοφορία η γέφυρα του Μπρούκλιν, μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα της εποχής της.
- 1941 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Στη ναυμαχία του Πορθμού της Δανίας, το γερμανικό θωρηκτό Bismark βυθίζει το καμάρι του Βασιλικού Ναυτικού Hood, σκοτώνοντας όλα τα μέλη του πληρώματος. Σώθηκαν μόνο τρία άτομα.
- 1956 - Πραγματοποιείται στο Λουγκάνο της Ελβετίας ο πρώτος διαγωνισμός τραγουδιού της Γιουροβίζιον. Νικήτρια αναδεικνύεται η Ελβετίδα Λις Άσια με το τραγούδι «Refrain».
