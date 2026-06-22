Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Σήμερα οι υπογραφές για τη σύμβαση παραχώρησης με Fraport

Snapshot Σήμερα υπογράφεται η σύμβαση παραχώρησης του αεροδρομίου Καλαμάτας μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της κοινοπραξίας με επικεφαλής τη Fraport για 40 χρόνια.

Η κοινοπραξία αποτελείται από τη Fraport (51%), τη Delta Airport Investments και την Πηλέας (24,5% έκαστη).

Η νέα διαχείριση αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο μετά την κύρωση της σύμβασης από τη Βουλή.

Στόχος είναι ο διπλασιασμός της επιβατικής κίνησης στα 700.000 επιβάτες μέσα στην επόμενη πενταετία μέσω επενδύσεων πάνω από 28 εκατ. ευρώ.

Προβλέπονται σημαντικές βελτιώσεις στις υποδομές, την τεχνολογία, τις τηλεπικοινωνίες και την αύξηση των διεθνών αεροπορικών συνδέσεων. Snapshot powered by AI

H τελετή της υπογραφής θα γίνει στο πλαίσιο του Investor Summit που διοργανώσει το Υπερταμείο, το οποίο έτρεξε τη διαγωνιστική διαδικασία.

Στο κοινό σχήμα που αναλαμβάνει για 40 χρόνια τη διαχείριση του αεροδρομίου Καλαμάτας, συμμετέχουν η Fraport AG με ποσοστό 51%, ενώ η Delta Airport Investments, συμφερόντων του ομίλου Κοπελούζου, και η Πηλέας, του ομίλου Κωνσταντακόπουλου, κατέχουν από 24,5% η καθεμία.

Έτσι γίνεται πράξη ένα διαχρονικό αίτημα της τουριστικής κοινότητας της Μεσσηνίας, αλλά και της Πελοποννήσου γενικότερα να αναβαθμιστεί το αεροδρόμιο της Καλαμάτας που, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, δεν βρισκόταν στην βέλτιστη κατάσταση τα τελευταία χρόνια.

Βέβαια η διαχείριση του αεροδρομίου από τη νέα εταιρεία, δεν ξεκινάει άμεσα καθώς θα χρειαστεί να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες όπως η κύρωση της σύμβασης από τη Βουλή και μετατροπή της σε νόμο του κράτους.

Ουσιαστικά δηλαδή η νέα εταιρεία θα αναλάβει τη διοίκηση του αεροδρομίου από τον προσεχή Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο, αν και σύμφωνα με τους αρχικούς της σχεδιασμούς, ήθελε να προλάβει το φετινό καλοκαίρι,.

Στόχος της κοινοπραξίας είναι ο διπλασιασμός της επιβατικής κίνησης, μέσα στα επόμενα χρόνια, από περίπου 370.000 που ήταν το 2025 στους 700.000 επιβάτες ετησίως μέσα στην επόμενη πενταετία. Οι προβλέψεις για το 2026 μιλούσαν για 400.000 επιβάτες αλλά πρόκειται για ένα νούμερο που θα πρέπει να επιβεβαιωθεί δεδομένων και των αναταραχών στη Μέση Ανατολή.

Η Fraport θέλει να καταστήσει το αεροδρόμιο της Καλαμάτας την βασική πύλη εισόδου ξένων τουριστών στην Πελοπόννησο και για τον σκοπό αυτό έχει ήδη προαναγγείλει την ύπαρξη ενός αρκετά μεγάλου επενδυτικού προγράμματος το οποίο θα αρχίσει να υλοποιείται άμεσα, μετά από την ανάληψη της λειτουργίας του.

Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι η Fraport έχει ήδη εγκαταστήσει στην Καλαμάτα εξειδικευμένο κλιμάκιο στελεχών προκειμένου να αναλάβει τις πρώτες εργασίες προσαρμογής ενόψει της νέας μορφής που θα λάβει το αεροδρόμιο με επέκταση της δυναμικότητάς και σταδιακή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ σημαντικές παρεμβάσεις αναμένονται και στο επίπεδο της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών.

Tο κοινό σχήμα αναμένεται να προχωρήσει σε επενδύσεις άνω των 28 εκατ. ευρώ μέσα στην πρώτη διετία από την έναρξη της παραχώρησης, με βασικό πυλώνα την κατασκευή νέου τερματικού σταθμού εμβαδού περίπου 10.000 τ.μ., με το σχέδιο να προβλέπει ότι ο υφιστάμενος, θα χρησιμοποιηθεί σε άλλες υπηρεσίες. Όταν θα ολοκληρωθούν οι εργασίες το αεροδρόμιο θα διαθέτει συνολικές κτιριακές υποδομές από 14.000 έως 15.000 τ.μ., έναντι περίπου 3.500 έως 3.900 τ.μ. σήμερα.

Επίσης η Fraport βρίσκεται τους τελευταίους 18 μήνες σε επαφές με αεροπορικές εταιρείες προκειμένου να αυξήσει τις συνδέσεις του αεροδρομίου ιδιαίτερα με το εξωτερικό που σήμερα αφορούν σε 31 προορισμούς μαζί με τους ελληνικούς.

Η ενίσχυση της αεροπορικής διασύνδεσης της Καλαμάτας με διεθνείς προορισμούς αναμένεται να παίξει κυρίαρχο ρόλο στην βελτίωση του γενικότερου τουριστικού προϊόντος της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου γενικότερα.