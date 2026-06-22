Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Σήμερα οι υπογραφές για τη σύμβαση παραχώρησης με Fraport

  Στην υπογραφή της σύμβασης για την παραχώρηση του αεροδρομίου Καλαμάτας αναμένεται να προχωρήσουν σήμερα, το ελληνικό Δημόσιο και η κοινοπραξία με επικεφαλής τη Fraport, που είχε ανακηρυχθεί εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο ως προτιμητέος επενδυτής του διαγωνισμού.

Γεώργιος Καλούμενος

Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Σήμερα οι υπογραφές για τη σύμβαση παραχώρησης με Fraport
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Σήμερα υπογράφεται η σύμβαση παραχώρησης του αεροδρομίου Καλαμάτας μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της κοινοπραξίας με επικεφαλής τη Fraport για 40 χρόνια.
  • Η κοινοπραξία αποτελείται από τη Fraport (51%), τη Delta Airport Investments και την Πηλέας (24,5% έκαστη).
  • Η νέα διαχείριση αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο μετά την κύρωση της σύμβασης από τη Βουλή.
  • Στόχος είναι ο διπλασιασμός της επιβατικής κίνησης στα 700.000 επιβάτες μέσα στην επόμενη πενταετία μέσω επενδύσεων πάνω από 28 εκατ. ευρώ.
  • Προβλέπονται σημαντικές βελτιώσεις στις υποδομές, την τεχνολογία, τις τηλεπικοινωνίες και την αύξηση των διεθνών αεροπορικών συνδέσεων.
Snapshot powered by AI

H τελετή της υπογραφής θα γίνει στο πλαίσιο του Investor Summit που διοργανώσει το Υπερταμείο, το οποίο έτρεξε τη διαγωνιστική διαδικασία.

Στο κοινό σχήμα που αναλαμβάνει για 40 χρόνια τη διαχείριση του αεροδρομίου Καλαμάτας, συμμετέχουν η Fraport AG με ποσοστό 51%, ενώ η Delta Airport Investments, συμφερόντων του ομίλου Κοπελούζου, και η Πηλέας, του ομίλου Κωνσταντακόπουλου, κατέχουν από 24,5% η καθεμία.

Έτσι γίνεται πράξη ένα διαχρονικό αίτημα της τουριστικής κοινότητας της Μεσσηνίας, αλλά και της Πελοποννήσου γενικότερα να αναβαθμιστεί το αεροδρόμιο της Καλαμάτας που, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, δεν βρισκόταν στην βέλτιστη κατάσταση τα τελευταία χρόνια.

Βέβαια η διαχείριση του αεροδρομίου από τη νέα εταιρεία, δεν ξεκινάει άμεσα καθώς θα χρειαστεί να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες όπως η κύρωση της σύμβασης από τη Βουλή και μετατροπή της σε νόμο του κράτους.

Ουσιαστικά δηλαδή η νέα εταιρεία θα αναλάβει τη διοίκηση του αεροδρομίου από τον προσεχή Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο, αν και σύμφωνα με τους αρχικούς της σχεδιασμούς, ήθελε να προλάβει το φετινό καλοκαίρι,.

Στόχος της κοινοπραξίας είναι ο διπλασιασμός της επιβατικής κίνησης, μέσα στα επόμενα χρόνια, από περίπου 370.000 που ήταν το 2025 στους 700.000 επιβάτες ετησίως μέσα στην επόμενη πενταετία. Οι προβλέψεις για το 2026 μιλούσαν για 400.000 επιβάτες αλλά πρόκειται για ένα νούμερο που θα πρέπει να επιβεβαιωθεί δεδομένων και των αναταραχών στη Μέση Ανατολή.

Η Fraport θέλει να καταστήσει το αεροδρόμιο της Καλαμάτας την βασική πύλη εισόδου ξένων τουριστών στην Πελοπόννησο και για τον σκοπό αυτό έχει ήδη προαναγγείλει την ύπαρξη ενός αρκετά μεγάλου επενδυτικού προγράμματος το οποίο θα αρχίσει να υλοποιείται άμεσα, μετά από την ανάληψη της λειτουργίας του.

Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι η Fraport έχει ήδη εγκαταστήσει στην Καλαμάτα εξειδικευμένο κλιμάκιο στελεχών προκειμένου να αναλάβει τις πρώτες εργασίες προσαρμογής ενόψει της νέας μορφής που θα λάβει το αεροδρόμιο με επέκταση της δυναμικότητάς και σταδιακή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ σημαντικές παρεμβάσεις αναμένονται και στο επίπεδο της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών.

Tο κοινό σχήμα αναμένεται να προχωρήσει σε επενδύσεις άνω των 28 εκατ. ευρώ μέσα στην πρώτη διετία από την έναρξη της παραχώρησης, με βασικό πυλώνα την κατασκευή νέου τερματικού σταθμού εμβαδού περίπου 10.000 τ.μ., με το σχέδιο να προβλέπει ότι ο υφιστάμενος, θα χρησιμοποιηθεί σε άλλες υπηρεσίες. Όταν θα ολοκληρωθούν οι εργασίες το αεροδρόμιο θα διαθέτει συνολικές κτιριακές υποδομές από 14.000 έως 15.000 τ.μ., έναντι περίπου 3.500 έως 3.900 τ.μ. σήμερα.

Επίσης η Fraport βρίσκεται τους τελευταίους 18 μήνες σε επαφές με αεροπορικές εταιρείες προκειμένου να αυξήσει τις συνδέσεις του αεροδρομίου ιδιαίτερα με το εξωτερικό που σήμερα αφορούν σε 31 προορισμούς μαζί με τους ελληνικούς.

Η ενίσχυση της αεροπορικής διασύνδεσης της Καλαμάτας με διεθνείς προορισμούς αναμένεται να παίξει κυρίαρχο ρόλο στην βελτίωση του γενικότερου τουριστικού προϊόντος της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου γενικότερα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος φόρος στα ακίνητα από το 2027 – Ποιες κατοικίες θα βρεθούν στο επίκεντρο, πώς θα υπολογίζεται

08:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πόλεμος» ανακοινώσεων μεταξύ Καρχιμάκη και Γεωργιάδη για τα σεντόνια στο Αττικόν

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η μυστηριώδης ανάρτηση για την Μάργκο Κατσιματίδη

07:59ΚΟΣΜΟΣ

«Καίγεται» η Ευρώπη από τον αφρικανικό αντικυκλώνα: Κόκκινος συναγερμός σε Γαλλία, Ιταλία, κλειστά σχολεία και ακυρώσεις δρομολογίων

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Peugeot Le Mans Edition: Επετειακές εκδόσεις για 6 μοντέλα λόγω των 100 χρόνων στο θρυλικό αγώνα

07:54LIFESTYLE

Τα μεγάλα φινάλε της εβδομάδας – Ποιες σειρές τελειώνουν με ανατροπές

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συνελήφθη η μητέρα του 7 μηνών βρέφους που νοσηλεύεται με σημάδια κακοποίησης

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (22/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Σήμερα οι υπογραφές για τη σύμβαση παραχώρησης με Fraport – Το σχέδιο αναβάθμισης και οι στόχοι έως το 2030

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί σε σχολείο στις Φιλιππίνες: Τρεις νεκροί, πέντε τραυματίες - Βίντεο

07:36BOMBER

Από την «Αλλαγή» στη στασιμότητα: Τι απέμεινε από το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: O Tραμπ χαιρετίζει την πρόοδο στις συνομιλίες, αλλά η σύγκρουση ρίχνει βαριά σκιά στην παγκόσμια οικονομία

07:35ΜΑΝΤΕΙΟ

Κυβερνητικό άγχος λαγοκέφαλου, θυμωμένος Γερουλάνος, στόχος η μη αυτοδυναμία της ΝΔ και βλέπουν, λένε κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ

07:30LIFESTYLE

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Από το «Free Britney» στην απομόνωση και την «πτώση» μίας σταρ

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε δύο φάσεις η πληρωμή του έκτακτου επιδόματος τέκνου - Τα κριτήρια

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (22/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:18ΕΛΛΑΔΑ

«Πόλεμος» για μία θέση πάρκινγκ στην Αττική – Καθημερινό φαινόμενο τα περιστατικά βίας

07:12ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Το beef Στουρνάρα-Τσίπρα, το όχι Ανδρουλάκη σε διαγραφή Δούκα, η Καρυστιανού στο καφενείο που έριχνε κυβερνησεις και το sci-fi για Κασιδιάρη

07:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανελκυστήρες: Μέχρι 30 Ιουνίου η προθεσμία για την απογραφή στο Μητρώο – Δεν θα δοθεί νέα παράταση

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε Φυσικές Καταστροφές: Η νέα «ασπίδα» για τα ζώα, ο Ειδικός Γραμματέας μιλάει στο Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:50ΚΟΣΜΟΣ

Βγάζετε τα παπούτσια σας πριν μπείτε στο σπίτι; Καθηγήτρια Μικροβιολογίας εξηγεί γιατί πρέπει

08:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει ο Πολικός Στρόβιλος στην Ελλάδα τον φετινό χειμώνα - Οι πρώτες εκτιμήσεις

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τον πρώτο καύσωνα «φέρνει» το GFS - Η ημερομηνία που δίνει το αμερικανικό μοντέλο πρόγνωσης

10:15ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Χάρτης με τις παραλίες που έχει εμφανιστεί - Πώς θα δώσουμε τις πρώτες βοήθειες

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Η ομολογία του 43χρονου Σκοπιανού έλυσε το μυστήριο – Πώς περιέγραψε τη δολοφονία και την ταφή

07:54LIFESTYLE

Τα μεγάλα φινάλε της εβδομάδας – Ποιες σειρές τελειώνουν με ανατροπές

19:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κύμα καύσωνα πλησιάζει τα Βαλκάνια - Πότε θα «χτυπήσει» και πώς θα επηρεάσει την Ελλλάδα

07:18ΕΛΛΑΔΑ

«Πόλεμος» για μία θέση πάρκινγκ στην Αττική – Καθημερινό φαινόμενο τα περιστατικά βίας

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Δεν αναμένεται κάποια θερμοκρασιακή έξαρση – Πότε και πώς θα επηρεαστεί η χώρα από την ευρωπαϊκό καύσωνα – Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συνελήφθη η μητέρα του 7 μηνών βρέφους που νοσηλεύεται με σημάδια κακοποίησης

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 21/6/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.400.000 ευρώ

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: «Θα σε σκοτώσω, πώς είσαι έτσι;»- Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου σε πανηγύρι από συνομήλικό του

03:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήριο 2-2: Η... σταχτοπούτα πάει για το μεγάλο θαύμα!

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η Αθηνών- Κορίνθου λόγω επιστροφής των εκδρομέων

06:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με μελτέμια και μέχρι 36 βαθμούς η Δευτέρα – Πότε θα επηρεαστεί η χώρα από το ευρωπαϊκό κύμα καύσωνα

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε δύο φάσεις η πληρωμή του έκτακτου επιδόματος τέκνου - Τα κριτήρια

07:12ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Το beef Στουρνάρα-Τσίπρα, το όχι Ανδρουλάκη σε διαγραφή Δούκα, η Καρυστιανού στο καφενείο που έριχνε κυβερνησεις και το sci-fi για Κασιδιάρη

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: O Tραμπ χαιρετίζει την πρόοδο στις συνομιλίες, αλλά η σύγκρουση ρίχνει βαριά σκιά στην παγκόσμια οικονομία

15:07ΕΥ ΖΗΝ

Προστατεύστε τα οστά σας τρώγοντας αυτό το φρούτο κάθε μέρα – Μαντεύετε ποιο είναι;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ