Κυβερνητικό άγχος λαγοκέφαλου, θυμωμένος Γερουλάνος, στόχος η μη αυτοδυναμία της ΝΔ και βλέπουν

Οι δουλειές στο Μαντείο είναι πολλές, αλλά οι άνθρωποι δεν σταματούν ποτέ να με εκπλήσσουν. Εκτός απ' τους χρησμούς για το γκουβέρνο, επεκτείνονται και σε άλλα θέματα και δεν μιλώ για τα συνήθη (πως πάει η οικονομία, εκβιασμοί, θάψιμο αντιπάλων κάτω απ’ το ραδίκι κλπ), αλλά για θέματα φύσης. Ο πανικός που έχει δημιουργήσει αυτό το γλυκούλι ψαράκι δεν περιγράφεται. Μιλώ για τον λαγοκέφαλο, που βρήκε ζεστά νερά και πέρασε απ’ το Σουέζ στην Μεσόγειο. Η αλήθεια είναι πως τρώει ό,τι βρει μπροστά του, γι’ αυτό καλό είναι να μην υπάρχουν αποφάγια στην θάλασσα- ορμάει να τα φάει και κατά λάθος μπορεί να δαγκώσει κανένα πόδι. Επίσης δεν τρώγεται. Έχει τοξίνη.

Μέτρα

Επειδή το έργο είναι επαναλαμβανόμενο όμως, κι όταν πριν δυο χρόνια από κάτι άλλα σύνορα στα βόρεια της χώρας περνούσαν ανεμπόδιστα προβατάκια με αφθώδη πυρετό, αλλά οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες δεν ασχολήθηκαν και πολύ, ο κίνδυνος να υπάρξει θερμό καλοκαίρι με το φόβο του λαγοκέφαλου υπάρχει. Ο αφθώδης εξελίχθηκε σε πανδημία που φτωχοποίησε και έκανε την ζωή των κτηνοτρόφων κόλαση. Οδήγησε σε θανάτωση 537.050 ζώων, και μείωσε την παραγωγή φέτας με επιπτώσεις στις εξαγωγές (εξαγωγές άνω του 1 δις). Κι όλ' αυτά οδήγησαν τη ΝΔ να ψάχνεται να βρει ψήφους αγροτών και κτηνοτρόφων σε Θεσσαλία και Μακεδονία.

Δεν θα ‘ναι καθόλου ευχάριστο να γίνουν μια-δυο στραβές με τον λαγοκέφαλο μες το καλοκαίρι. Μιλάω για δαγκώματα, κι αμέσως τα ήρεμα ελληνικά νερά θα γίνουν τρομακτικά.

Ψάχνουν λεφτά

Ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε (ΕΡΤ) ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και ούτε θα εξαφανιστεί ο λαγοκέφαλος» και μετά παρέθεσε το παράδειγμα της Κύπρου.

Τί έκαναν οι κύπριοι αδελφοί; Δίνουν 4,73 ευρώ το κιλό στους ψαράδες για να πιάνουν λαγοκέφαλους. Εξήγησε ότι η Ελλάδα έχει στείλει σχέδιο στην ΕΕ για έγκριση και διαπραγμάτευση, κι ότι τα 4,73 το κιλό είναι λίγα.

Εμείς θέλουμε να αντιγράψουμε το σχέδιο όχι γιατί θα μειωθούν οι λαγοκέφαλοι, αλλά για να δοθούν λεφτά στους ψαράδες που βρίσκουν έρημα τα νερά επειδή οι γλυκούληδες τρώνε όλα τα ψάρια, κι αυτούς δεν τους τρώει κανένα.

Tech Defense

Ο λαγοκέφαλος δεν έχει απασχολήσει ακόμα σοβαρά το επιτελικό, το οποίο σήμερα έχει την προσοχή του στραμμένη στα εγκαίνια του κτιρίου Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο Δένδιας θα υποδεχτεί τον Πρωθυπουργό και άλλους εκλεκτούς καλεσμένους για τα εγκαίνια ενός σπουδαίου έργου 2500 τμ - δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδη». Πρόκειται για την ψηφιακή ασπίδα των Ενόπλων Δυνάμεων, ένα σπουδαίο έργο. Η τελετή εγκαινίων θα είναι γκράντε και φυσικά θα είμαι εκεί.

Και Επίδαυρο

Ο Κυριάκος θα τους πεθάνει όλους, το πιστεύω. Παρασκευή γύρισε από Βρυξέλλες και εκτός μια εκδήλωση ενός Βραζιλιάνου ακτιβιστή, το βράδυ πήγε και στην Επίδαυρο

όπου απόλαυσε την αναβίωση της ιστορικής Μήδειας του 1961. Τότε η παράσταση είχε ανέβει 6 Αυγούστου του ’61: σκηνοθεσία του Αλέξη Μινωτή, κοστούμια του Γιάννη Τσαρούχη, Μαρία Χορς χορογραφίες και στην σκηνή η Μαρία Κάλλας. Τι άλλο να πω!

Η αναβίωση δεν έχει τα θρυλικά ονόματα, αλλά ήταν μια εκπληκτική εμπειρία, μια παραγωγή 480 ανθρώπων με μεγαλοπρέπεια και μαγεία. Κάθε σκηνή του έργου ήταν σαν ζωντανός πίνακας ζωγραφικής.

Αφού φόρτωσε μπαταρίες ο Πρωθυπουργός ξαναγυρνά στην καθημερινότητα του posokanei και λοιπά.

Θυμωμένος Παύλος

Η ΝΔ εξακολουθεί να έχει αέρα στα δημοσκοπικά πανιά της, όπως επιβεβαιώνουν και οι δημοσκοπήσεις της εβδομάδας που ξεκινά, αλλά επειδή την ίδια στιγμή έχει βάλει και φουλ τις προεκλογικές μηχανές της, το θερμόμετρο ανεβαίνει.

«Κύριέ μου, ήρθες, δοκιμάστηκες, απέτυχες. Μη μου ζητάς εμένα να απολογηθώ, ότι λέω ότι μετά από 9 χρόνια, αυτό το οποίο όφειλες να κάνεις είναι να έχεις ένα κοινωνικό κράτος το οποίο να μπορεί να στηρίξει τον πολίτη. Όφειλες να έχεις μέτρα τα οποία χτυπάνε την ακρίβεια, όφειλες να έχεις ένα μοντέλο ανάπτυξης το οποίο σήμερα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μεσαίων και χαμηλών στρωμάτων. Εφόσον απέτυχες, είσαι ο τελευταίος άνθρωπος που έχει το δικαίωμα εμένα να μου πει πόσο κοστίζει αυτό το οποίο προτείνω» πέρασε στην επίθεση ο συνήθως ήρεμος Παύλος Γερουλάνος (Mega).

Ο βουλευτής Α’ Αθήνας του Πασοκ ήταν πραγματικά θυμωμένος. «Πριν από 9 χρόνια ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι αυτό το παραγωγικό μοντέλο που έχουμε είναι κακό, πρέπει να αλλάξει και έχω λεφτά για να το αλλάξω. Αυτά είπε ο κος Μητσοτάκης. Του ήρθαν τα λεφτά. Το άλλαξε; Όχι. Είναι ο τελευταίος άνθρωπος που έχει το δικαίωμα να με εγκαλεί εμένα για το τι λέω ότι εγώ θα δώσω στον πολίτη, εφόσον εγώ θα αλλάξω το παραγωγικό μοντέλο».

Του πάει.

Στόχοι

Το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να κλυδωνίζεται μετά την εμφάνιση του Αλέξη στις 26η Μαΐου. Παρ’ ότι πολλά από τα στελέχη του αμφισβητούν ότι είναι τρίτο, ή και τέταρτο κόμμα, πίσω από Αλέξη και Καρυστιανού, οι αντιδράσεις δείχνουν ότι είναι ένα σενάριο που φοβούνται. Κι ας λένε ότι περιμένουν τις έρευνες κοινής γνώμης μετά την ΔΕΘ. Ο φόβος ότι μπορεί στις πραγματικές κάλπες να είναι στην 3η ή και 4η θέση, δημιουργεί νευρικότητα. Τα σενάρια για μελλοντικές πιθανές συγκυβερνήσεις δίνουν και παίρνουν.

«Οποιαδήποτε κατάσταση στην οποία η ΝΔ δεν είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση, συνιστά επί της ουσίας μια πολιτική αλλαγή. Το εύρος και η ποιότητα της αλλαγής βέβαια είναι επίσης ζητούμενα» έγραψε στα σόσιαλ το μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής Γ. Σακελλίων, δίνοντας μια άλλη διάσταση στο θέμα. Επι της ουσίας αυτό που λέει είναι ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να είναι ακόμα και συγκυβέρνηση με τη ΝΔ- αρκεί να μην είναι αυτοδύναμη. Στόχος, τον οποίο εκφράζει η κ. Διαμαντοπούλου, αλλά ενταφιάστηκε ως προοπτική στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ τέλος Μαρτίου. Ομως υποδόρια υπάρχει και ανασύρεται.

Σενάρια

Η κατάσταση στο Πασοκ είναι τόσο νευρική, που κυκλοφορούν διάφορα ευφάνταστα σενάρια για μυστικά δείπνα βουλευτών με στόχο την αποκαθήλωση Ανδρουλάκη. Το μαντείο συστήνει κανένα μπάνιο τις πρώτες πρωινές ώρες με προσοχή στους λαγοκέφαλους. Δεν υπάρχει κανένας βουλευτής που αυτή την στιγμή θα αμφισβητούσε τον Πρόεδρο Ανδρουλάκη. Κέρδισε εσωκομματικές μετά από μεγαλειώδεις ήττες στην κάλπη (3η θέση ακόμα και στις ευρωεκλογές), οπότε έχουν όλοι παραδοθεί στο μεγαλείο του ανδρός. Αυτός θα οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές αν γίνουν το φθινόπωρο. Τώρα για την άνοιξη, δεν θα έβαζα στοίχημα.

Ολοι οι άνθρωποι του Προέδρου

Πολύ μεγάλη κινητικότητα και στο στρατόπεδο του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ετοιμάζεται για την πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου το Σάββατο. Σε αυτή την συνεδρίαση που θα λάβουν μέρος στελέχη που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη, θα γίνουν γνωστά και μικρότερα όργανα, καθώς η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αρχίζει να σχηματοποιείται. Μέσα στην βδομάδα θα ανακοινωθούν επίσης όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου- η σκιώδης κυβέρνηση της ΕΛΑΣ, ώστε να ξεκινήσει το man to man στην κυβέρνηση.

Σας φιλώ

Η Πυθία