Μουντιάλ 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (22/06) με Μέσι, Εμπαπέ και Χάαλαντ
Αργεντινή και Γαλλία θέλουν να «κλειδώσουν» την πρόκριση στους «32», μεγάλη «μάχη» ανάμεσα σε Νορβηγία και Σενεγάλη
Συνεχίζεται η δράση στο Μουντιάλ, με τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων της διοργάνωσης να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Το πρώτο ματς είναι στις 20:00, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε τον Λιονέλ Μέσι και την Αργεντινή απέναντι στην Αυστρία, ενώ, στις 00:00 η πανίσχυρη Γαλλία θα αντιμετωπίσει το Ιράκ.
Στη συνέχεια, τίθενται αντιμέτωπες στις 03:00 η Νορβηγία και η Σενεγάλη σε έναν αγώνα όπου κρίνονται πολλά και τέλος, στις 06:00, η Ιορδανία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα:
22/06 ǀ 20:00 ~ Αργεντινή – Αυστρία / ΕΡΤ 2.
23/06 ǀ 00:00 ~ Γαλλία – Ιράκ / ΕΡΤ 2.
23/06 ǀ 03:00 ~ Νορβηγία – Σενεγάλη / ΕΡΤ 1.
23/06 ǀ 06:00 ~ Ιορδανία – Αλγερία / ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.