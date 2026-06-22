Μουντιάλ 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (22/06) με Μέσι, Εμπαπέ και Χάαλαντ

Αργεντινή και Γαλλία θέλουν να «κλειδώσουν» την πρόκριση στους «32», μεγάλη «μάχη» ανάμεσα σε Νορβηγία και Σενεγάλη

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Μουντιάλ 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (22/06) με Μέσι, Εμπαπέ και Χάαλαντ
AP.
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Συνεχίζεται η δράση στο Μουντιάλ, με τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων της διοργάνωσης να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Το πρώτο ματς είναι στις 20:00, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε τον Λιονέλ Μέσι και την Αργεντινή απέναντι στην Αυστρία, ενώ, στις 00:00 η πανίσχυρη Γαλλία θα αντιμετωπίσει το Ιράκ.

Στη συνέχεια, τίθενται αντιμέτωπες στις 03:00 η Νορβηγία και η Σενεγάλη σε έναν αγώνα όπου κρίνονται πολλά και τέλος, στις 06:00, η Ιορδανία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα:

22/06 ǀ 20:00 ~ Αργεντινή – Αυστρία / ΕΡΤ 2.
23/06 ǀ 00:00 ~ Γαλλία – Ιράκ / ΕΡΤ 2.
23/06 ǀ 03:00 ~ Νορβηγία – Σενεγάλη / ΕΡΤ 1.
23/06 ǀ 06:00 ~ Ιορδανία – Αλγερία / ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

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