Μουντιάλ 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (22/06) με Μέσι, Εμπαπέ και Χάαλαντ

Συνεχίζεται η δράση στο Μουντιάλ, με τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων της διοργάνωσης να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Το πρώτο ματς είναι στις 20:00, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε τον Λιονέλ Μέσι και την Αργεντινή απέναντι στην Αυστρία, ενώ, στις 00:00 η πανίσχυρη Γαλλία θα αντιμετωπίσει το Ιράκ.

Στη συνέχεια, τίθενται αντιμέτωπες στις 03:00 η Νορβηγία και η Σενεγάλη σε έναν αγώνα όπου κρίνονται πολλά και τέλος, στις 06:00, η Ιορδανία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα:

22/06 ǀ 20:00 ~ Αργεντινή – Αυστρία / ΕΡΤ 2.

23/06 ǀ 00:00 ~ Γαλλία – Ιράκ / ΕΡΤ 2.

23/06 ǀ 03:00 ~ Νορβηγία – Σενεγάλη / ΕΡΤ 1.

23/06 ǀ 06:00 ~ Ιορδανία – Αλγερία / ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

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