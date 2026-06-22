Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος 1-3: Ιστορική πρώτη νίκη σε Μουντιάλ με ανατροπή και υπογραφή Σαλάχ

Με ηγέτη τον Μοχάμεντ Σαλάχ, η Αίγυπτος ανέτρεψε το εις βάρος της σκορ, νίκησε 3-1 τη Νέα Ζηλανδία και ανέβηκε στην κορυφή του 7ου ομίλου.

Γιάννης Φιλιππάκος

Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος 1-3: Ιστορική πρώτη νίκη σε Μουντιάλ με ανατροπή και υπογραφή Σαλάχ
FRE172365 AP
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Αίγυπτος νίκησε 3
  • 1 τη Νέα Ζηλανδία με ανατροπή στον αγώνα της 2ης αγωνιστικής του Μουντιάλ 2026.
  • Ο Μοχάμεντ Σαλάχ ήταν ο ηγέτης της Αιγύπτου, σκοράροντας το δεύτερο γκολ και δίνοντας ασίστ για το τρίτο.
  • Η Αίγυπτος ανέβηκε στην κορυφή του 7ου ομίλου με 4 βαθμούς μετά από αυτή τη νίκη.
  • Η Νέα Ζηλανδία προηγήθηκε νωρίς με γκολ του Φιν Σούρμαν, αλλά δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα.
  • Ο αγώνας διεξήχθη στο «BC Place» του Βανκούβερ, με διαιτητή τον Ομάρ Αλάλι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Snapshot powered by AI

Η κλάση και η ποιότητα του Μοχάμεντ Σαλάχ και το πείσμα των Αιγυπτίων, χάρισε στους «Φαραώ» μία εντυπωσιακή ανατροπή και νίκη με 3-1 κόντρα στη Νέα Ζηλανδία στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Μουντιάλ 2026, οδηγώντας την παρέα του Χοσάμ Χασάν στην κορυφή του 7ου ομίλου με 4 βαθμούς.

Στο πρώτο 20λεπτο η Νέα Ζηλανδία κυριάρχησε στο «BC Place» του Βανκούβερ, έχοντας δύο ευκαιρίες (7’ Σινγκ άουτ, 14’ Τζαστ απόκρουση Σομπεΐρ) κι ένα γκολ με τον Φιν Σούρμαν (καρφωτή κεφαλιά) στο 15’ για το 1-0.

Η Αίγυπτος ισορρόπησε την κατάσταση μετά το ημίωρο, πίεσε με τις προσπάθειες των Σαλάχ (35’, 46’), Ασούρ (45’+1’) κι εντέλει ισοφάρισε στο 58’ με καρφωτή κεφαλιά του Ζίκο έπειτα από σέντρα του Χανί.

Οι Αιγύπτιοι πήραν... φωτιά και στο 67’ έφτασαν στην ολική ανατροπή με ένα υπέροχο τέρμα του ηγέτη τους Μο Σαλάχ.

Το... κερασάκι στην τούρτα ήρθε απ’ την υπέροχη κεφαλιά του Τρεζεγκέ στο 82’ (έξι λεπτά μετά την είσοδό του στον αγώνα) έπειτα από ασίστ του Σαλάχ, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1 υπέρ των Αιγυπτίων.

Διαιτητής: Ομάρ Αλάλι (Η.Α.Ε.)

Κίτρινες: 20’ Σινγκ, 34’ ΜακΚόουατ - 17’ Λασίν

Αποβολές: -

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ (Ντάρεν Μπέιζλι): Κρόκομπ, Πέιν (86’ Μπάιντον), Σούρμαν, Μπόξαλ, Κακάτσε (76’ Ράνταλ), Μπελ, Στάμενιτς, ΜακΚόουατ (66’ Ολντ), Σινγκ (76’ Τόμας), Τζαστ (86’ Ντε Βρις), Γουντ.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ (Χοσάμ Χασάν): Σομπεΐρ, Χανί, Ιμπραχίμ, Φατί (41’ λ.τρ. Ραμπιά), Φατούχ, Ατιά, Λασίν, Ζίκο (76’ Αμπντελκαρίμ), Σαλάχ (85’ Ζίζο), Ασουρ (85’ Αμπντελμαγκίντ), Μαρμούς (76’ Τρεζεγκέ).

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:50ΚΟΣΜΟΣ

Βγάζετε τα παπούτσια σας πριν μπείτε στο σπίτι; Καθηγήτρια Μικροβιολογίας εξηγεί γιατί πρέπει

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 22 Ιουνίου

06:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Η νέα εποχή ξεκινάει με την επίσημη παρουσίαση της μεγάλης επιστροφής Ομπράντοβιτς!

06:34ΚΟΣΜΟΣ

«Επανάσταση» στον αυτόνομο πόλεμο: Τα FQ-44 «Fury» και FQ-42 «Dark Merlin» θα αλλάξουν την παγκόσμια αεροπορική κυριαρχία

06:22ΚΟΣΜΟΣ

Ξεσηκωμός στην Κακομέα Χειμάρρας: Οι κάτοικοι καταγγέλλουν καταπάτηση των περιουσιών τους

06:21ΚΟΣΜΟΣ

Το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic χάκαρε βάσεις δεδομένων της NSA σε λίγες μόνο ώρες

06:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος 1-3: Ιστορική πρώτη νίκη σε Μουντιάλ με ανατροπή και υπογραφή Σαλάχ

06:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με μελτέμια και μέχρι 36 βαθμούς η Δευτέρα – Πότε θα επηρεαστεί η χώρα από το ευρωπαϊκό κύμα καύσωνα

05:52ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Με Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία συνεχίζονται οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026: Τέλους χρόνου στις αιτήσεις για τις 4.747 μόνιμες προσλήψεις

04:58LIFESTYLE

Σαν σήμερα 22 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

04:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Κίτρινη προειδοποίηση – Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για τη Δευτέρα 22 Ιουνίου

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Οι τεχνικές συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν θα συνεχιστούν στην Ελβετία

04:08ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πρόοδος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ – Συμφωνήθηκαν μηχανισμοί για τον Λίβανο και την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

03:42ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις 50 ΕΠΑΣ – Αναλυτικά οι 36 ειδικότητες

03:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήριο 2-2: Η... σταχτοπούτα πάει για το μεγάλο θαύμα!

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Δεν αναμένεται κάποια θερμοκρασιακή έξαρση – Πότε και πώς θα επηρεαστεί η χώρα από την ευρωπαϊκό καύσωνα – Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

02:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου – Πάνω από τα 81 δολάρια το Brent

02:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Στη Ρωσία επαναφέρουν θέμα Μπαρίνοφ – «Σε διαπραγματεύσεις με την ΤΣΣΚΑ ο Ριμπάλτα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τον πρώτο καύσωνα «φέρνει» το GFS - Η ημερομηνία που δίνει το αμερικανικό μοντέλο πρόγνωσης

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: «Θα σε σκοτώσω, πώς είσαι έτσι;»- Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου σε πανηγύρι από συνομήλικό του

19:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κύμα καύσωνα πλησιάζει τα Βαλκάνια - Πότε θα «χτυπήσει» και πώς θα επηρεάσει την Ελλλάδα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 21/6/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.400.000 ευρώ

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Δεν αναμένεται κάποια θερμοκρασιακή έξαρση – Πότε και πώς θα επηρεαστεί η χώρα από την ευρωπαϊκό καύσωνα – Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:15ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Χάρτης με τις παραλίες που έχει εμφανιστεί - Πώς θα δώσουμε τις πρώτες βοήθειες

21:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Η ομολογία του 43χρονου Σκοπιανού έλυσε το μυστήριο – Πώς περιέγραψε τη δολοφονία και την ταφή

19:57LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Η σπαρακτική ανάρτηση του γιου του, Φοίβου, 6 μήνες μετά τον θάνατό του

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η Αθηνών- Κορίνθου λόγω επιστροφής των εκδρομέων

06:22ΚΟΣΜΟΣ

Ξεσηκωμός στην Κακομέα Χειμάρρας: Οι κάτοικοι καταγγέλλουν καταπάτηση των περιουσιών τους

18:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Ο Γιαννακόπουλος εβαλε “φωτιά” με τον Ομπράντοβιτς!» - «Σεισμός» στην Ευρώπη

03:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήριο 2-2: Η... σταχτοπούτα πάει για το μεγάλο θαύμα!

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή αθίγγανοι ή κατσίβελοι: Η καταγωγή και η προέλευση των διαφόρων ονομάτων τους

15:07ΕΥ ΖΗΝ

Προστατεύστε τα οστά σας τρώγοντας αυτό το φρούτο κάθε μέρα – Μαντεύετε ποιο είναι;

06:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με μελτέμια και μέχρι 36 βαθμούς η Δευτέρα – Πότε θα επηρεαστεί η χώρα από το ευρωπαϊκό κύμα καύσωνα

22:33WHAT THE FACT

Πώς η πατρότητα αλλάζει τον εγκέφαλο του άνδρα: Από την επιλόχειο κατάθλιψη στη μείωση τεστοστερόνης

06:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος 1-3: Ιστορική πρώτη νίκη σε Μουντιάλ με ανατροπή και υπογραφή Σαλάχ

04:08ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πρόοδος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ – Συμφωνήθηκαν μηχανισμοί για τον Λίβανο και την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

12:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γεμάτο βροχές το φθινόπωρο - Η πρόβλεψη του ECMWF για την Ελλάδα και τη Μεσόγειο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ