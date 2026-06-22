«Πόλεμος» για μία θέση πάρκινγκ στην Αττική – Καθημερινό φαινόμενο τα περιστατικά βίας

Snapshot Η έλλειψη χώρων στάθμευσης στην Αθήνα προκαλεί καθημερινά ένταση και βίαι συγκρούσεις μεταξύ οδηγών.

Τα παράνομα παρκαρίσματα σε πεζοδρόμια, διαβάσεις και πλατείες έχουν γίνει συνηθισμένη πρακτική σε πολλές περιοχές της πόλης.

Οι κάτοικοι χρησιμοποιούν αντικείμενα όπως καρέκλες και γλάστρες για να "κρατούν" θέσεις στάθμευσης κοντά στα σπίτια τους.

Το πρόβλημα της στάθμευσης έχει επεκταθεί και σε προάστια όπως το Χαλάνδρι, όπου πολλοί αναγκάζονται να παρκάρουν παράνομα.

Η αύξηση των αυτοκινήτων επιδεινώνει την κατάσταση, οδηγώντας σε περισσότερα επεισόδια νευρικότητας και βίας στους δρόμους. Snapshot powered by AI

Υπό εξαφάνιση βρίσκονται πλέον οι ελεύθερες θέσεις στάθμευσης σε πολλές περιοχές της Αττικής, με την καθημερινή αναζήτηση πάρκινγκ να εξελίσσεται συχνά σε αιτία έντασης, λογομαχιών και ακόμη και περιστατικών βίας μεταξύ οδηγών.

Οι δρόμοι της Αθήνας θυμίζουν ολοένα και περισσότερο πεδίο μάχης. Βίντεο που έρχονται διαρκώς στη δημοσιότητα καταγράφουν καβγάδες μεταξύ οδηγών, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις ξεφεύγουν και καταλήγουν σε άγριες συμπλοκές. Ακόμη και η διεκδίκηση μιας θέσης στάθμευσης αρκεί πολλές φορές για να ανάψουν τα αίματα.

Νεαρός οδηγός περιέγραψε στην κάμερα του Αnt1 την επίθεση που, όπως είπε, δέχθηκε από άλλον οδηγό. «Εκεί πέρα που πάει να παρκάρει, μου ρίχνει το μηχανάκι κάτω. Λέω “τι έγινε;”. Αρχίζει αυτός, κατεβάζει το παράθυρο, με κοιτάει προκλητικά, αρχίζει να μου φωνάζει και να με βρίζει. Φοβήθηκα. Έλεγα τώρα μπορεί να παίξουμε ξύλο», ανέφερε.

Από την Κυψέλη μέχρι το Χαλάνδρι

Την ίδια ώρα, η εικόνα στους δρόμους είναι αποκαρδιωτική. Αυτοκίνητα διπλοπαρκαρισμένα, οχήματα πάνω σε διαβάσεις και πεζοδρόμια, αλλά και άλλα σταθμευμένα μπροστά από στάσεις λεωφορείων συνθέτουν το καθημερινό σκηνικό σε πολλές περιοχές γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

Οι κάτοικοι αναγκάζονται συχνά να ταλαιπωρούνται για ώρες, μέχρι να εντοπίσουν μια ελεύθερη θέση κοντά στο σπίτι τους. Στην Κυψέλη, η κάμερα κατέγραψε ακόμη και ένα σκαμπό τοποθετημένο στην άκρη του δρόμου, το οποίο κάτοικος είχε αφήσει εκεί προκειμένου να εξασφαλίσει θέση στάθμευσης όταν θα επέστρεφε.

«Αφήνουν γλάστρες, καρέκλες, μηχανάκια, παρατημένα μηχανάκια τα οποία δεν κυκλοφορούν, αλλά καλύπτουν κάποιες θέσεις πάρκινγκ», δήλωσε κάτοικος της Κυψέλης, περιγράφοντας μία πρακτική που έχει γίνει σχεδόν καθημερινότητα.

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στο κέντρο. Έχει επεκταθεί και σε άλλες περιοχές του Λεκανοπεδίου, όπως το Χαλάνδρι, όπου πολλοί κάτοικοι και εργαζόμενοι αναγκάζονται να σταθμεύουν παράνομα πάνω σε πεζοδρόμια και πλατείες. «Τεράστιο πρόβλημα το παρκάρισμα. Άθλια κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος του Χαλανδρίου.

Όσο αυξάνεται ο αριθμός των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας, τόσο δυσκολότερη γίνεται η αναζήτηση μιας θέσης στάθμευσης. Και μαζί με την πίεση αυξάνονται και τα περιστατικά έντασης, καθώς ορισμένοι νευρικοί οδηγοί χάνουν όλο και πιο εύκολα την ψυχραιμία τους.