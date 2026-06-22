Πάτρα: Συνελήφθη η μητέρα του 7 μηνών βρέφους που νοσηλεύεται με σημάδια κακοποίησης

Snapshot Ένα 7 μηνών βρέφος Ρομά διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών με σοβαρά τραύματα, όπως κάταγμα μηρού και μώλωπες στο κεφάλι.

Οι γιατροί απέκλεισαν την εκδοχή του ατυχήματος και ενημέρωσαν τις Αρχές για πιθανή κακοποίηση.

Η μητέρα του βρέφους συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Η μητέρα και συγγενικό της πρόσωπο υποστήριξαν ότι το τραύμα προήλθε από πτώση του παιδιού από την κούνια.

Το βρέφος δεν κινδυνεύει άμεσα η ζωή του παρά τα σοβαρά τραύματα. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη της μητέρας του βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο της Πάτρας με σημάδια κακοποίησης προχώρησαν οι Αρχές.

Το επτά μηνών βρέφος φέρει κάταγμα στον μηρό και μώλωπες στο κεφάλι, αλλά ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή του. Ο αρμόδιος εισαγγελέας της Πάτρας διέταξε τη σύλληψη της νεαρής μητέρας, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Το ηλικίας 7 μηνών βρέφος Ρομά, διακομίστηκε το Σάββατο (20/6) στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών. Κατά την εισαγωγή του, διαπιστώθηκε ότι φέρει σοβαρά τραύματα με τους γιατρούς να ενημερώνουν την Ασφάλεια Πατρών, βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης ανηλίκου.

Η μητέρα του μωρού, ωστόσο, από την πρώτη στιγμή υποστήριξε πως επρόκειτο για ατύχημα, αναφέροντας ότι το παιδί έπεσε από την κούνια του. Την ίδια εκδοχή παρουσίασε στις Αρχές και συγγενικό της πρόσωπο που εξετάστηκε από τις Αρχές. Ωστόσο, οι θεράποντες ιατροί από την πρώτη στιγμή απέκλεισαν την εκδοχή του ατυχήματος και γι αυτό ενημέρωσαν τις Αρχές, υποδεικνύοντας πιθανή κακοποίηση.

Διαβάστε επίσης