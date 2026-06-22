Ουκρανία: Ρωσικοί βομβαρδισμοί με 2 νεκρούς – Έκλεισαν αεροδρόμια στη Μόσχα

Ρωσικά drones χτύπησαν πολιτικά πλοία που κατευθύνονταν προς λιμάνια της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ουκρανία: Ρωσικοί βομβαρδισμοί με 2 νεκρούς – Έκλεισαν αεροδρόμια στη Μόσχα

Τα σωστικά συνεργεία αναζητούν επιζώντες στα ερείπια μετά την ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones. 14 Απριλίου 2026

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  • Ρωσικοί βομβαρδισμοί στην Οδησσό και Ζαπορίζια προκάλεσαν δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένα 11χρονο αγόρι.
  • Ρωσικά drones επιτέθηκαν σε πολιτικά πλοία που κατευθύνονταν προς ουκρανικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα, με ένα φορτηγό πλοίο να πυρπολείται και έναν ναυτικό να χάνει τη ζωή του.
  • Δύο ακόμα πλοία με σημαίες Παλάου και Μπελίζ δέχθηκαν επιθέσεις αλλά συνέχισαν το ταξίδι τους χωρίς απώλειες μεταξύ του πληρώματος.
  • Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας έκλεισε τα τέσσερα αεροδρόμια της Μόσχας μετά από επίθεση σχεδόν 60 ουκρανικών drones.
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Ρωσικοί βομβαρδισμοί στην Οδησσό και στη Ζαπορίζια σκότωσαν δυο ανθρώπους, ανακοίνωσαν οι αρχές της Ουκρανίας.

Μια γυναίκα «δυστυχώς έχασε τη ζωή της» και άλλοι τρεις άνθρωποι «τραυματίστηκαν» στη Ζαπορίζια, ανέφερε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ. Ανάμεσα στους τραυματίες ήταν 11χρονο αγόρι, πρόσθεσε.

Ο ομόλογός του στην Οδησσό Όλεχ Κίπερ, ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σε ρωσικό πλήγμα με βαλλιστικό πύραυλο τύπου Ισκαντέρ, αργά το βράδυ της Κυριακής το βράδυ.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, οχήματα και δεξαμενή καυσίμων πήραν φωτιά έπειτα από το πλήγμα εναντίον αυτής που περιέγραψε ως αγροτική επιχείρηση στην περιφέρεια της Οδησσού.

Ταυτόχρονα ρωσικά drones χτύπησαν πολιτικά πλοία που κατευθύνονταν προς λιμάνια της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα. Σύμφωνα με τον Ουκρανό αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ολεξί Κουλέμπα, μια επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά σε φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά. Ένας 58χρονος Αιγύπτιος μάγειρας έχασε τη ζωή του, ενώ οκτώ μέλη του πληρώματος, μεταξύ των οποίων πολίτες της Τουρκίας και της Ινδίας, αναγκάστηκαν να εκκενώσουν το πλοίο με σωσίβια λέμβο. Το πλοίο υπέστη σημαντικές ζημιές.

Δύο άλλα πολιτικά πλοία που έπλεαν με σημαία Παλάου και Μπελίζ δέχθηκαν επίσης επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δεν αναφέρθηκαν θύματα μεταξύ των πληρωμάτων τους και, παρά τις ζημιές, και τα δύο πλοία κατάφεραν να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας έκανε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι έκλεισε τα τέσσερα αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη Μόσχα, μετά από επίθεση σχεδόν 60 ουκρανικών drones.

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