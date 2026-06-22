Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας - Μεγάλες καθυστερήσεις και σε Αττική Οδό

Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό.

Συγκεκριμένα, σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Αιγάλεω, και στην άνοδο από το Αιγάλεω έως τη Νέα Ιωνία.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη λεωφόρο Κηφισίας, σε τμήματα γύρω από το Χαλάνδρι και το Μαρούσι, καθώς και στην λεωφόρο Μεσογείων.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται και η Λεωφόρος Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, όπως και σε δρόμους του Πειραιά και του κέντρου της Αθήνας.

Δείτε τον χάρτη της κίνησης:

Καθυστερήσεις 10 με 15 λεπτών παρατηρούνται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.