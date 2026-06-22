Φωτιά σε πλοιάριο στη Σαλαμίνα - Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε σε πλοιάριο σε ναυπηγείο στη Σαλαμίνα το πρωί της 22ας Ιουνίου.

Η αιτία της φωτιάς δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 25 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης δίνουν μάχη για να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν επέκταση σε γειτονικές εγκαταστάσεις.

Οι πυροσβέστες παραμένουν σε επιφυλακή για πλήρη κατάσβεση και αποφυγή αναζωπύρωσης. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 22 Ιουνίου στη Σαλαμίνα, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε πλοιάριο που βρισκόταν σε χώρο ναυπηγείου.

Η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, εξαπλώθηκε σε σκάφος, οδηγώντας στην άμεση επέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών.

#Πυρκαγιά σε πλοιάριο εντός ναυπηγείου στη Σαλαμίνα. Επιχειρούν 25 #πυροσβέστες με 8 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 22, 2026

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό των φλογών και την αποφυγή επέκτασης της πυρκαγιάς σε γειτονικές εγκαταστάσεις.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή στο ναυπηγείο, συνεχίζοντας τις προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και την εξάλειψη κάθε κινδύνου αναζωπύρωσης.

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