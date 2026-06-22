Πυροβολισμοί σε σχολείο στις Φιλιππίνες: Τρεις νεκροί, πέντε τραυματίες - Βίντεο
Ένας ύποπτος συνελήφθη, ενώ ένας άλλος παραμένει ελεύθερος.
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Τρόμος σε σχολείο στις Φιλιππίνες μετά από πυροβολισμούς, ενώ οι μαθητές έτρεξαν σε καταφύγια.
Οι πυροβολισμών σημειώθηκαν σε σχολείο στο Τακλομπάν των Φιλιππίνων.
Ένας ύποπτος συνελήφθη, ενώ ένας άλλος παραμένει ελεύθερος.
Σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον 3 είναι νεκροί και 5 οι τραυματίες.
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