Πυροβολισμοί σε σχολείο στις Φιλιππίνες: Τρεις νεκροί, πέντε τραυματίες - Βίντεο

Τρόμος σε σχολείο στις Φιλιππίνες μετά από πυροβολισμούς, ενώ οι μαθητές έτρεξαν σε καταφύγια.

Οι πυροβολισμών σημειώθηκαν σε σχολείο στο Τακλομπάν των Φιλιππίνων.

Ένας ύποπτος συνελήφθη, ενώ ένας άλλος παραμένει ελεύθερος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον 3 είναι νεκροί και 5 οι τραυματίες.

GRAPHIC: Multiple shots fired as students shelter in place during shooting at school (SJNHS) in Tacloban, Philippines.



One suspect was taken into custody and another remains at large.



At least 3 dead, 5 injured, police say. pic.twitter.com/tFM5SjaMJ9 — Noteworthy News (@newsnoteworthy) June 22, 2026

At least 3 dead as gunshots RING OUT in terrifying school shooting —Tacloban, Philippines



Source: az_intel_

MTodayNews pic.twitter.com/0b4cwwJjr6 — Jack Straw (@JackStr42679640) June 22, 2026

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