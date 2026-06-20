Τρόμος στο Σικάγο: Ένοπλοι σε SUV άνοιξαν πυρ σε συγκεντρωμένο πλήθος - Τουλάχιστον 13 τραυματίες

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε δρόμο του Σικάγο, όταν ένα SUV σταμάτησε στο σημείο και δύο άτομα που επέβαιναν στο όχημα άνοιξαν πυρ.

Το SUV απομακρύνθηκε από τη γειτονιά στη νότια πλευρά της πόλης, αφήνοντας πίσω δύο τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση μετά τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν αργά την Παρασκευή, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Ο ένας από αυτούς έφερε τραύμα από σφαίρα στον μηρό.

Two unknown individuals opened fire on a crowd in Chicago — at least 13 people were injured



The shooters arrived in a red SUV, fired at people, and fled the scene.



Among the wounded is a 17-year-old teenager, and one of the victims is in critical condition. pic.twitter.com/UVaj6yZ2x1

— NEXTA (@nexta_tv) June 20, 2026



Οι οκτώ άνδρες και οι τέσσερις γυναίκες είναι ηλικίας από 17 έως 47 ετών.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ακόμη ένας άνδρας υπέστη τραύματα άγνωστης φύσης, αλλά αρνήθηκε να λάβει ιατρική φροντίδα.

Οι αστυνομικοί αρχικά ανταποκρίθηκαν σε κλήση για έναν τραυματία από πυροβολισμό και εντόπισαν μια γυναίκα με δύο τραύματα από σφαίρες στην πλάτη και έναν άνδρα με τέσσερα επιφανειακά τραύματα στην πλάτη. Και οι δύο νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχουν πυροβοληθεί στην πόλη από το βράδυ της Παρασκευής, με αποτέλεσμα τέσσερις θανάτους.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν ανήμερα του Juneteenth, της αργίας που τιμά το τέλος της δουλείας στις ΗΠΑ.

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