Αρναούτογλου: Δεν αναμένεται κάποια θερμοκρασιακή έξαρση – Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Snapshot Η Δευτέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια και τοπικές μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου, Θεσσαλίας και Μακεδονίας προς το μεσημέρι και βράδυ.

Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 32

33 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Αιγαίου δεν θα ξεπεράσει τους 26

29 βαθμούς.

Η τοπική αστάθεια στα ορεινά θα συνεχιστεί έως και το Σαββατοκύριακο με βόρειους ανέμους έως 7 μποφόρ.

Στις 27 και 28 Ιουνίου αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας στα Βαλκάνια, αλλά χωρίς ακραία φαινόμενα ή μεγάλη διάρκεια.

Την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου προβλέπεται μειωμένη αστάθεια, με τοπικά φαινόμενα κυρίως κατά μήκος των βόρειων συνόρων. Snapshot powered by AI

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως η Δευτέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια σχεδόν σε όλη τη χώρα. Προς το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας, ενώ προς το βράδυ ενδέχεται να επηρεαστούν και περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με μέγιστες ριπές έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Αιγαίου δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς.

Την Τρίτη, προς το μεσημέρι, θα σημειωθούν και πάλι μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Προς το βράδυ, ωστόσο, τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, έως 7 μποφόρ.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή, με μεσημεριανή αστάθεια στα ορεινά ηπειρωτικά, η οποία θα εξασθενεί προς το βράδυ. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν ελαφρώς την Τετάρτη και την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή θα ενισχυθούν εκ νέου και θα φτάσουν τα 7 μποφόρ.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, δεν αναμένεται κάποια έντονη θερμοκρασιακή έξαρση. Η θερμοκρασία θα πλησιάσει στα ηπειρωτικά τους 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου θα φτάσει τους 29 βαθμούς, ενώ στα ορεινά της ενδοχώρας δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς.

Με βάση τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η τοπική αστάθεια στα ορεινά θα συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο. Τα «πλοκάμια» του καύσωνα που πλήττει τη δυτική Ευρώπη αναμένεται να φτάσουν στα Βαλκάνια το Σάββατο. Όπως ανέφερε ο Σάκης Αρναούτογλου, στις 27 και 28 του μήνα θα γίνει αισθητή η άνοδος της θερμοκρασίας, «σε καμία όμως περίπτωση δεν θα είναι συγκρίσιμη με εκείνη στη δυτική Ευρώπη και θα έχει πολύ μικρή διάρκεια. Δεν φαίνεται να πρόκειται για κάτι ακραίο».

Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και την Τρίτη 30 Ιουνίου δεν αναμένεται κάποια ιδιαίτερη αστάθεια.

Την Τετάρτη 1η Ιουλίου και την Πέμπτη 2 Ιουλίου ενδέχεται να σημειωθεί τοπική αστάθεια κατά μήκος των βόρειων συνόρων της χώρας.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS