Αρναούτογλου: Δεν αναμένεται κάποια θερμοκρασιακή έξαρση – Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Η τάση του καιρού έως και τις αρχές του Ιουλίου, από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Newsbomb

Αρναούτογλου: Δεν αναμένεται κάποια θερμοκρασιακή έξαρση – Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Δευτέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια και τοπικές μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου, Θεσσαλίας και Μακεδονίας προς το μεσημέρι και βράδυ.
  • Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 32
  • 33 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Αιγαίου δεν θα ξεπεράσει τους 26
  • 29 βαθμούς.
  • Η τοπική αστάθεια στα ορεινά θα συνεχιστεί έως και το Σαββατοκύριακο με βόρειους ανέμους έως 7 μποφόρ.
  • Στις 27 και 28 Ιουνίου αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας στα Βαλκάνια, αλλά χωρίς ακραία φαινόμενα ή μεγάλη διάρκεια.
  • Την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου προβλέπεται μειωμένη αστάθεια, με τοπικά φαινόμενα κυρίως κατά μήκος των βόρειων συνόρων.
Snapshot powered by AI

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως η Δευτέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια σχεδόν σε όλη τη χώρα. Προς το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας, ενώ προς το βράδυ ενδέχεται να επηρεαστούν και περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με μέγιστες ριπές έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Αιγαίου δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς.

Την Τρίτη, προς το μεσημέρι, θα σημειωθούν και πάλι μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Προς το βράδυ, ωστόσο, τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, έως 7 μποφόρ.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή, με μεσημεριανή αστάθεια στα ορεινά ηπειρωτικά, η οποία θα εξασθενεί προς το βράδυ. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν ελαφρώς την Τετάρτη και την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή θα ενισχυθούν εκ νέου και θα φτάσουν τα 7 μποφόρ.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, δεν αναμένεται κάποια έντονη θερμοκρασιακή έξαρση. Η θερμοκρασία θα πλησιάσει στα ηπειρωτικά τους 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου θα φτάσει τους 29 βαθμούς, ενώ στα ορεινά της ενδοχώρας δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς.

Με βάση τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η τοπική αστάθεια στα ορεινά θα συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο. Τα «πλοκάμια» του καύσωνα που πλήττει τη δυτική Ευρώπη αναμένεται να φτάσουν στα Βαλκάνια το Σάββατο. Όπως ανέφερε ο Σάκης Αρναούτογλου, στις 27 και 28 του μήνα θα γίνει αισθητή η άνοδος της θερμοκρασίας, «σε καμία όμως περίπτωση δεν θα είναι συγκρίσιμη με εκείνη στη δυτική Ευρώπη και θα έχει πολύ μικρή διάρκεια. Δεν φαίνεται να πρόκειται για κάτι ακραίο».

Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και την Τρίτη 30 Ιουνίου δεν αναμένεται κάποια ιδιαίτερη αστάθεια.

Την Τετάρτη 1η Ιουλίου και την Πέμπτη 2 Ιουλίου ενδέχεται να σημειωθεί τοπική αστάθεια κατά μήκος των βόρειων συνόρων της χώρας.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:42ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις 50 ΕΠΑΣ – Αναλυτικά οι 36 ειδικότητες

03:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήριο 2-2: Η... σταχτοπούτα πάει για το μεγάλο θαύμα!

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Δεν αναμένεται κάποια θερμοκρασιακή έξαρση – Πότε και πώς θα επηρεαστεί η χώρα από την ευρωπαϊκό καύσωνα – Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

02:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου – Πάνω από τα 81 δολάρια το Brent

02:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Στη Ρωσία επαναφέρουν θέμα Μπαρίνοφ – «Σε διαπραγματεύσεις με την ΤΣΣΚΑ ο Ριμπάλτα»

02:14ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικό θρίλερ στην Ελβετία: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν – «Θα εργαστούμε όλη τη νύχτα», ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος

01:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καλοκαιρινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Ποια Κυριακή θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

01:26ΚΟΣΜΟΣ

Νέα «πυρά» Τραμπ στη Μελόνι: «Η Ιταλία δεν στάθηκε στο πλευρό μας απέναντι στο Ιράν»

01:02ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρ: Ισχυρή έκρηξη σε μονάδα φυσικού αερίου στο Ρας Λαφάν – Αναφορές για πολλούς τραυματίες

00:40ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση Τραμπ στους New York Times: «Το Ιράν έχει διαλυθεί στρατιωτικά και οικονομικά»

00:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βέλγιο – Ιράν 0-0: Την… πάτησαν ξανά και μπήκαν σε μπελάδες οι «κόκκινοι διάβολοι»

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Θρίαμβος για την Παλαιόχωρα: Οι μικροί μαθητές «σήκωσαν» όλα τα Παγκρήτια βραβεία ζωγραφικής

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 22 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:38ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Βαλκανικό Στίβου 2026: Πέντε χρυσά για την Ελλάδα τη δεύτερη ημέρα – Συνολικά 39 μετάλλια!

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: «Θα σε σκοτώσω, πώς είσαι έτσι;»- Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου σε πανηγύρι από συνομήλικό του

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Οι Βρετανοί μετανιώνουν το Brexit - Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση

23:31LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Η νέα ανάρτηση με τις αδελφές του μέσα από το νοσοκομείο

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έστειλαν ψεύτικο e-mail των ΕΛΤΑ και του άρπαξαν 5.600 ευρώ

23:20LIFESTYLE

Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν απέδειξαν ότι οι σχέσεις τους είναι άριστες μετά το διαζύγιο

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: Απεβίωσε ο Ραμίρο Βαλντές, ένας από τους τελευταίους εν ζωή συνεργάτες των αδελφών Κάστρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κύμα καύσωνα πλησιάζει τα Βαλκάνια - Πότε θα «χτυπήσει» και πώς θα επηρεάσει την Ελλλάδα

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τον πρώτο καύσωνα «φέρνει» το GFS - Η ημερομηνία που δίνει το αμερικανικό μοντέλο πρόγνωσης

10:15ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Χάρτης με τις παραλίες που έχει εμφανιστεί - Πώς θα δώσουμε τις πρώτες βοήθειες

19:57LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Η σπαρακτική ανάρτηση του γιου του, Φοίβου, 6 μήνες μετά τον θάνατό του

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή αθίγγανοι ή κατσίβελοι: Η καταγωγή και η προέλευση των διαφόρων ονομάτων τους

21:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Η ομολογία του 43χρονου Σκοπιανού έλυσε το μυστήριο – Πώς περιέγραψε τη δολοφονία και την ταφή

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: «Θα σε σκοτώσω, πώς είσαι έτσι;»- Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου σε πανηγύρι από συνομήλικό του

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 21/6/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.400.000 ευρώ

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η Αθηνών- Κορίνθου λόγω επιστροφής των εκδρομέων

23:31LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Η νέα ανάρτηση με τις αδελφές του μέσα από το νοσοκομείο

18:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Ο Γιαννακόπουλος εβαλε “φωτιά” με τον Ομπράντοβιτς!» - «Σεισμός» στην Ευρώπη

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Δεν αναμένεται κάποια θερμοκρασιακή έξαρση – Πότε και πώς θα επηρεαστεί η χώρα από την ευρωπαϊκό καύσωνα – Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

15:07ΕΥ ΖΗΝ

Προστατεύστε τα οστά σας τρώγοντας αυτό το φρούτο κάθε μέρα – Μαντεύετε ποιο είναι;

08:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει ο Πολικός Στρόβιλος στην Ελλάδα τον φετινό χειμώνα - Οι πρώτες εκτιμήσεις

22:33WHAT THE FACT

Πώς η πατρότητα αλλάζει τον εγκέφαλο του άνδρα: Από την επιλόχειο κατάθλιψη στη μείωση τεστοστερόνης

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 22 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη ανευθυνότητα από λουόμενους - Πήγαν να... παίξουν με λαγοκέφαλο και τους δάγκωσε

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συγκλονίζει ο αδελφός της Σταυρούλας - «Από την πρώτη στιγμή φοβόμουν αυτή την εξέλιξη»

02:14ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικό θρίλερ στην Ελβετία: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν – «Θα εργαστούμε όλη τη νύχτα», ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος

03:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήριο 2-2: Η... σταχτοπούτα πάει για το μεγάλο θαύμα!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ