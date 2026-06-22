Τραμπ: Η μυστηριώδης ανάρτηση για την Μάργκο Κατσιματίδη

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social μια μυστηριώδη φωτογραφία της Μάργκο Κατσιματίδη με τη λεζάντα «Υπέροχη κόρη».

Η Μάργκο Κατσιματίδη είναι σύζυγος του δισεκατομμυριούχου Τζον Κατσιματίδη, ο οποίος είναι βασικός δωρητής στην εκστρατεία του Τραμπ.

Η κόρη τους, Αντρέα Κατσιματίδη, ηγείται του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του Μανχάταν και υποστηρίζει ένθερμα τον Τραμπ.

Η φωτογραφία πιθανόν τραβήχτηκε στο Καμπ Ντέιβιντ τη δεκαετία του 1990 ή στις αρχές του 2000, όπου η Μάργκο είχε φιλικές σχέσεις με τους Κλίντον.

Ο Τραμπ επισκέφθηκε το Καμπ Ντέιβιντ το Σάββατο, ενώ ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς διαπραγματευόταν με το Ιράν στην Ελβετία. Snapshot powered by AI

Μία αινιγματική φωτογραφία μιας μυστηριώδους ξανθιάς γυναίκας δημοσίευσε αργά το Σάββατο ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Στη λεζάντα της φωτογραφίας έγραψε «Υπέροχη κόρη» και προκάλεσε πλήθος ερωτημάτων για την πραγματική ταυτότητα της γυναίκας και τη σχέση του μαζί της.

Σύμφωνα με την New York Post, η γυναίκα στη φωτογραφία είναι η Μάργκο Κατσιματίδη και η εικόνα φέρεται να τραβήχτηκε τη δεκαετία του 1990 ή στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ωστόσο δεν είναι απολύτως σαφές γιατί ο Τραμπ αποφάσισε να δημοσιεύσει μια φωτογραφία της.

«Υπέροχη κόρη. Τιμή μου!!!» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social δίπλα σε μια φωτογραφία της Μάργκο.

Ο σύζυγός της, Τζον Κατσιματίδης, είναι δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας της Νέας Υόρκης και παρουσιαστής ραδιοφωνικής εκπομπής. Είναι διευθύνων σύμβουλος της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Gristedes και του ομίλου Red Apple. Η οικογένεια είναι γνωστή για τις στενές σχέσεις της με τον Τραμπ και αποτελεί από τους βασικούς δωρητές στην εκστρατεία του Αμερικανού προέδρου.

Η κόρη της Μάργκο Κατσιματίδη, Αντρέα, ηγείται του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του Μανχάταν εδώ και σχεδόν μια δεκαετία και είναι ένθερμη υποστηρίκτρια του προέδρου και στενή σύμμαχός του.

Η φωτογραφία φαίνεται να απεικονίζει τη Μάργκο Κατσιματίδη κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στο Καμπ Ντέιβιντ, την εποχή της κυβέρνησης Κλίντον. Η γυναίκα στη φωτογραφία κάθεται σε έναν κόκκινο καναπέ και μιλάει στο τηλέφωνο με κάποιον.

Το Καμπ Ντέιβιντ είχε κόκκινους καναπέδες πριν από δεκαετίες. Η Μάργκο Κατσιματίδη διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην κατασκευή της εκκλησίας Evergreen Chapel στο Καμπ Ντέιβιντ.

Είναι επίσης γνωστό ότι διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τους Κλίντον πριν από χρόνια. Ο Τραμπ έφτασε στο Καμπ Ντέιβιντ, την προεδρική εξοχική κατοικία στο Μέριλαντ, το Σάββατο το βράδυ, ενώ ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ηγείται των διαπραγματεύσεων με το Ιράν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ελβετία.