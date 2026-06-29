Αθηνά Οικονομάκου: Οι τρυφερές φωτογραφίες από τον γάμο της που μοιράστηκε με το κοινό της

Η Αθηνά Οικονομάκου δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα

Newsbomb

Αθηνά Οικονομάκου: Οι τρυφερές φωτογραφίες από τον γάμο της που μοιράστηκε με το κοινό της
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  • Στις φωτογραφίες φαίνεται η χαρά και η βαθιά σύνδεση του ζευγαριού.
  • Ο γάμος πραγματοποιήθηκε παρουσία αγαπημένων προσώπων.
  • Η ανάρτηση προκάλεσε ευχές και θετικά σχόλια από το κοινό.
  • Το ζευγάρι ξεκινά μια νέα φάση ζωής με αγάπη και συγκίνηση.
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Η Αθηνά Οικονομάκου μοιράστηκε με τους followers της τρυφερές στιγμές από τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα, μέσα από μια συναισθηματική ανάρτηση γεμάτη ρομαντισμό.

Η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες από την ημέρα του γάμου τους, δείχνοντας τη χαρά και τη βαθιά τους σύνδεση. Στα στιγμιότυπα το ζευγάρι φαίνεται ιδιαίτερα ευτυχισμένο, πλαισιωμένο από αγαπημένα πρόσωπα.

Η ανάρτηση γέμισε με ευχές και θετικά σχόλια, καθώς το ζευγάρι ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο ζωής με αγάπη και συγκίνηση.

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