Τόρι Σπέλινγκ: «Έκλαψα περισσότερο για τον θάνατο της Σάνεν Ντοχέρτι από του πατέρα μου»

Ο θάνατος του πατέρα της την πλήγωσε βαθιά αλλά όταν πέθανε η Ντοχέρτι ένιωσε για πρώτη φορά τη δική της θνητότητα

Ελένη Ευστρατίου

Τόρι Σπέλινγκ: «Έκλαψα περισσότερο για τον θάνατο της Σάνεν Ντοχέρτι από του πατέρα μου»

Tori Spelling - Shannen Doherty

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  • Η Τόρι Σπέλινγκ ένιωσε πιο έντονο πόνο για τον θάνατο της Σάνεν Ντόχερτι παρά για τον θάνατο του πατέρα της.
  • Ο θάνατος της Ντόχερτι το 2024 την έκανε να αντιληφθεί για πρώτη φορά τη δική της θνητότητα.
  • Η Σπέλινγκ είχε καταπιέσει τα συναισθήματά της για τον θάνατο του πατέρα της το 2006 και του Λουκ Πέρι το 2019.
  • Η φιλία της με τη Ντόχερτι ανανεώθηκε πριν το θάνατο της τελευταίας, παρά τη διακοπή τους από το 1994.
  • Η Τόρι παραβρέθηκε στην πρώτη επέτειο μνήμης για τον θάνατο της Σάνεν Ντόχερτι.
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Η ηθοποιός Τόρι Σπέλινγκ, που έγινε γνωστή από τη σειρά «Beverly Hills, 90210», μίλησε για τα συναισθήματα που ένιωσε όταν βίωσε την απώλεια του πατέρα της αλλά και της συναδέλφου της και συμπρωταγωνίστριας στη σειρά, Σάνεν Ντόχερτι.

Σε podcast που έδωσε στις 30 Ιουνίου, εξομολογήθηκε ότι εκφράστηκε πιο έντονα για τον θάνατο της Ντόχερτι, παρά για του πατέρα της. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή το 2024, σε ηλικία 53 ετών, μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Ο πατέρας της, Άαρον Σπέλινγκ, πέθανε το 2006 σε ηλικία 83 ετών, λόγω επιπλοκών από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Όπως δήλωσε, ο θάνατος του πατέρα της την πλήγωσε βαθιά, γιατί ήταν πάντα «το κοριτσάκι του μπαμπά». Είπε πως «ήταν πάντα ο ήρωάς μου και είναι ακόμα και τον σκέφτομαι κάθε μέρα». Παρόλα αυτά, όταν πέθανε η Ντοχέρτι ένιωσε για πρώτη φορά τη δική της θνητότητα.

«Όταν πέθανε, ίσως επειδή μεγαλώνουμε, είναι σαν να αρχίζεις να σκέφτεσαι τη δική σου θνητότητα και τι θα συμβεί. Και σκέφτηκα ότι, "Περίμενε, φίλοι στην ηλικία μου πεθαίνουν και αυτό μπορεί να συμβεί". Αυτό ήταν δύσκολο. Ήταν δύσκολο».

Η Σπέλινγκ εξήγησε ότι την περίοδο που πέθανε ο πατέρας της ήταν πιο μικρή και είχε καταπιεσμένα τα συναισθήματά της, Δήλωσε πως δεν ήξερε πώς θα έπρεπε να αντιδράσει κα το μόνο που σκεφτόταν ήταν ότι έπρεπε να προχωρήσει. Πρόσθεσε πως το ίδιο σκεφτόταν και στο θάνατο του συναδέλφου της, Λουκ Πέρι, ο οποίος «έφυγε» σε ηλικία 52 ετών το 2019. Η Τόρι εξομπολογήθηκε πως το κλάμα της φαινόταν αδυναμία μέχρι και τον θάνατο της Ντοχέρτι και πως ποτέ δεν είχε δει τον πατέρα της να κλαίει.

«Όταν πέθανε η Σάνεν, πραγματικά δεν μπορούσα να σταματήσω να κλαίω», είπε.

Η φιλία που γεννήθηκε στο «Beverly Hills, 90210»

Η Τόρι μίλησε για τη φιλία της με την Σάνεν με την οποία γνωρίστηκαν και ήρθαν πολύ κοντά στη σειρά «Beverly Hills». Οι δρόμοι τους χώρισαν όμως όταν η Ντοχέρτι απολύθηκε το 1994.

«Η Σάνεν κι εγώ ήμασταν οι καλύτερες φίλες και μετά δεν ήμασταν», είπε η Τόρι. «Και καμία από τις δύο μας δεν ήξερε πραγματικά γιατί. Είμαι τόσο τυχερή που λόγω των συμβάσεων, καταφέραμε να ξανασμίξουμε και να γίνουμε ξανά φίλες πριν πεθάνει. Και αυτό σήμαινε τόσα πολλά για μένα και για εκείνη», δήλωσε στη συνέντευξη.

Η Τόρι είπε ότι πρόσφατα παρευρέθηκε στην πρώτη επέτειο μνήμης για τον θάνατο του Ντόχερτι.

Οι δύο ηθοποιοί γνωρίστηκαν το 1990, κατά τα γυρίσματα της σειράς του Άαρον Σπέλινγκ. Μαζί τους πρωταγωνιστούσαν η Τζένι Γκαρθ, ο Τζέισον Πρίστλεϊ, ο Λουκ Πέρι, ο Ίαν Ζίρινγκ, ο Μπράιαν Όστιν Γκριν και η Γκαμπριέλ Καρτέρις.

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