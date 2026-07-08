Σλούκας, Βέσελι και Ντάνστον παρεάκι για μπάνιο στη Μύκονο

Τις καλοκαιρινές τους διακοπές στο νησί των ανέμων απολαμβάνουν ανέμελοι αρκετοί μπασκετμπολίστες, μεταξύ αυτών και ο αρχηγός του Παναθηναϊκού Κώστας Σλούκας, ο οποίος βρίσκεται στη Μύκονο για στιγμές χαλάρωσης και αποφόρτισης έπειτα από μια απαιτητική σεζόν.

Η κάμερα του «Mykonos TV» «τσάκωσε» τον Κώστα Σλούκα μαζί με τον κουμπάρο του, Γιαν Βέσελι, οι οποίοι διατηρούν πολύ κοντινές σχέσεις από τις μέρες τους στην Τουρκία και τη Φενέρμπαχτσε.

Το παρεάκι ήρθε να συμπληρώσει ακόμη ένας μπασκετμπολίστας, ο Μπράιαν Ντάνστον, ο οποίος αγωνίζεται με τη φανέλα της Ολίμπια Μιλάνο.