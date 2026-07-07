Ξανά στη Μύκονο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η συνάντηση με τον πρέσβη των ΗΠΑ στο Βέλγιο, Bill White

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έχει αποδείξει πολλές φορές την ιδιαίτερη αγάπη της για τη Μύκονο.

Στη σημερινή της επίσκεψη στο Nammos, την υποδέχθηκε θερμά ο καλός της φίλος, πρέσβης των ΗΠΑ στο Βέλγιο, Bill White.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που εξασφάλισε το Mykonos Live Tv, η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα έφτασε στην παραλία με ένα μαύρο φουσκωτό σκάφος, συνοδευόμενη από την προσωπική της ασφάλεια. Με την αποβίβασή της, της προσφέρθηκε ένα ποτήρι σαμπάνια ως καλωσόρισμα, ενώ παρέμεινε ιδιαίτερα ευγενική και χαμογελαστή, χωρίς να αρνηθεί να φωτογραφηθεί με μέλη του προσωπικού του Nammos.

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