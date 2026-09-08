Πέθανε ξαφνικά στα 22 της η Miss Αυστρία Λουτσία Σίσιτς - «Έφυγες πολύ νωρίς»

Η ακριβής αιτία του θανάτου της 22χρονης παραμένει άγνωστη, ενώ φίλοι και άνθρωποι που τη γνώριζαν την αποχαιρετούν με συγκινητικά μηνύματα 

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Πέθανε ξαφνικά στα 22 της η Miss Αυστρία Λουτσία Σίσιτς - «Έφυγες πολύ νωρίς»
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  • Η Λουτσία Σίσιτς, Miss Αυστρία 2024, πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 22 ετών.
  • Είχε γεννηθεί με πρόβλημα στην καρδιακή βαλβίδα και είχε υποβληθεί σε επτά χειρουργικές επεμβάσεις.
  • Η ακριβής αιτία του θανάτου της δεν έχει ανακοινωθεί.
  • Φίλοι, οικογένεια και οι διοργανωτές των Miss Αυστρία εξέφρασαν τη θλίψη και τα συλλυπητήριά τους.
  • Η Λουτσία είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες της υγείας της και ευχαριστούσε την ιατρική ομάδα που τη φρόντιζε.
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Πέθανε ξαφνικά σε ηλικία μόλις 22 ετών η Miss Αυστρία, Λουτσία Σίσιτς, με την είδηση του θανάτου της να προκαλεί θλίψη στη χώρα και στον χώρο των καλλιστείων.

Ο θάνατός της επιβεβαιώθηκε από την οικογένεια και τους φίλους της, οι οποίοι μέσα από τα social media αποχαιρέτησαν τη νεαρή γυναίκα και μοιράστηκαν συγκινητικά λόγια για εκείνη.

Η Λουτσία Σίσιτς, με καταγωγή από τη Βιέννη, είχε γεννηθεί με πρόβλημα στην καρδιακή βαλβίδα και σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, είχε υποβληθεί σε επτά χειρουργικές επεμβάσεις στην καρδιά κατά τη διάρκεια της ζωής της. Η ακριβής αιτία του θανάτου της, ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστή.

Η ίδια είχε μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε λόγω της κατάστασής της. Σε συνέντευξή της το 2024 είχε αναφέρει πως τα παιδικά της χρόνια ήταν διαφορετικά, σημειώνοντας όμως ότι οι εμπειρίες αυτές την έκαναν πιο δυνατή.

https://www.instagram.com/p/DbSvH8Juv6Q/

Το 2024 στέφθηκε Miss Αυστρία, τίτλο που διατηρούσε μέχρι τον θάνατό της. Μετά τη νίκη της στον διαγωνισμό ομορφιάς, είχε εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη της προς την ιατρική ομάδα που τη φρόντιζε όλα αυτά τα χρόνια.

«Χάρη στους ειδικούς και τους αφοσιωμένους γιατρούς που, με τις τεράστιες προσπάθειές τους, μου έσωσαν επανειλημμένα τη ζωή, κατάφερα να ξεπεράσω πολλές δύσκολες στιγμές και να ζήσω μια γεμάτη ζωή», είχε γράψει σε ανάρτησή της.

Μετά την είδηση του θανάτου της, φίλοι και άνθρωποι που τη γνώριζαν έσπευσαν να την αποχαιρετήσουν.

«Αγαπημένη Λουτσία, έφυγες από κοντά μας πολύ νωρίς, αλλά η μνήμη σου θα μείνει για πάντα μαζί μας», έγραψε φίλος της σε ανάρτηση στο Facebook, ευχόμενος παράλληλα δύναμη στους γονείς και την οικογένειά της.

https://www.instagram.com/p/Db8fMswDbFr/

Στην ίδια ανάρτηση, η Λουτσία Σίσιτς περιγράφεται ως μια κοπέλα «εξαιρετικής ομορφιάς», με χαμόγελο, καλοσύνη και ζεστασιά που άγγιζαν τις καρδιές όσων τη γνώριζαν.

Τα συλλυπητήριά τους εξέφρασαν και οι διοργανωτές των Miss Αυστρία, χαρακτηρίζοντάς την «υπέροχη νεαρή γυναίκα».

«Η Λουτσία θα μείνει στη μνήμη μας ως μια υπέροχη νεαρή γυναίκα. Οι σκέψεις και τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους της και όλους όσοι ήταν κοντά της», ανέφεραν. «Αγαπημένη Λουτσία, θα είσαι πάντα μέλος της οικογένειας των Miss Austria», κατέληξαν.

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